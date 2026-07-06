Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en el acto oficial del 9 de julio en Tucumán

Veinte días después del acto del Día de la Bandera, en el que ni siquiera se saludaron, el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, volverán a cruzarse, esta vez en los actos oficiales del Día de la Independencia, en la Casa Histórica de Tucumán.

Todo indica que la frialdad manifiesta del Presidente y su gabinete hacia Villarruel –nadie la saludó en el acto en Rosario- continuará sin cambios en la noche del miércoles, cuando ambos participen de la vigilia y el homenaje a los próceres que, en esa casa, declararon la independencia en 1816. Fuentes del Gobierno y cerca de la vicepresidenta confirmaron a LA NACION la presencia de ambos en ese acto.

En el caso de Milei, lo acompañará buena parte del gabinete, y hasta el momento confirmaron su presencia once gobernadores, todos aliados permanentes u ocasionales del oficialismo en el Congreso. Muchos de esos mandatarios participaron, la semana pasada, de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Invitada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Villarruel viajará solo con “unas pocas personas, que son parte de su equipo”, según precisaron desde su despacho en el Senado. “El gobierno nacional no invita a la vicepresidenta a los actos oficiales”, aclararon fuentes cercanas a la vicepresidenta.

El Presidente, contaron fuentes oficiales, llegará alrededor de las 23 a la provincia norteña. De allí se dirigirá a la Casa Histórica, y está previsto su discurso pasada la medianoche, ya en los primeros minutos del jueves 9. Villarruel, en tanto, tendrá agenda propia: además de asistir al acto oficial, se tomará un rato para recorrer “algún sector de la industria tucumana”, precisaron desde la vicepresidencia.

“No forma parte del Gobierno”, era el latiguillo con el que el entonces jefe de gabinete Manuel Adorni explicaba la marginación de Villarruel de todas las mesas de decisión del Gobierno. En los últimos meses, la vicepresidenta le devolvía gentilezas, y cada vez que podía hacía alusión a las desventuras judiciales del entonces ministro coordinador, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y dádivas. “Te deseo una cascada de éxitos”, posteó la vicepresidenta en respuesta a un comentario de la red social X, en obvia e irónica referencia a las refacciones que Adorni hizo de su casa en el country Indio Cua.

Un año atrás, en un pico de la situación de tensión entre ambos, Milei llamó a Villarruel “bruta traidora” en un acto de La Derecha Fest, ya con el vínculo totalmente cortado entre ambos. “La primera ley de la política es ignorar y de esto los populistas saben, ¿o acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17 mil millones de dólares? Y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones", dijo Milei en aquel acto, en relación a la aprobación legislativa de la reforma previsional y la emergencia en discapacidad, impulsadas por la oposición en el Congreso.

Los desaires del Presidente hacia su vice se repitieron una y otra vez, con hitos como el Tedeum del año pasado en la Catedral Metropolitana -no la saludó y tampoco al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri- y la inauguración de sesiones del Congreso, el 1° de marzo pasado, en el que ambos se ignoraron a pesar de estar a centímetros uno del otro.

Lejos habían quedado aquellos festejos del 9 de julio de 2024, cuando Milei y Villarruel, subidos a un tanque Tam, participaron del desfile militar por las calles porteñas. Fue la última actividad que compartieron en sintonía, antes que comenzaran las acusaciones de “traición” y de armar un proyecto político propio, dardos que dispararon contra la vice desde la Casa Rosada.

Otros tiempos: Milei y Villarruel, juntos en los festejos del 9 de julio de 2024 GDA PHOTO

En una semana “corta” por el feriado del 9, el Gobierno adaptará sus principales actividades a los compromisos del seleccionado nacional en el Mundial de fútbol. Para este martes, a las 10.30, está prevista la segunda conferencia de prensa que encabezará el flamante portavoz presidencial, Adrián Ravier, antes del partido de la selección contra Egipto, que arranca a las 13. Y la mesa política, anunciada inicialmente para ese día y que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue pospuesta para el miércoles a las 17.

En la reunión de la mesa política se producirá, según pudo confirmar LA NACION, la incorporación del también flamante secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, en lugar de Adorni. Cercano a Karina Milei, Fernández se encargará de la estrategia de comunicación oficial, en sintonía con los referentes de esa área en el Gobierno y el Congreso, afirmaron desde un importante despacho.