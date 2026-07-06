Las transferencias nacionales a las provincias se hunden y complican la negociación con los gobernadores

CÓRDOBA.– Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, redobla esfuerzos con los gobernadores para avanzar con la reforma electoral, las transferencias de la Nación a las provincias cerraron un muy mal primer semestre. Los giros no automáticos registraron una baja real interanual del 61,8%, mientras que los recursos por coparticipación lo hicieron en un 4,3% acumulado interanual. En cambio, mejoraron los de Leyes Especiales (+11,3%) y Compensación del Consenso Fiscal (+12,4%).

Según datos de la consultora Politikon Chaco sobre estadísticas oficiales, las transferencias no automáticas cerraron el segundo peor primer semestre desde, por lo menos, 2005, superando únicamente al registro del 2024. En junio, estas transferencias no automáticas totalizaron apenas $ 48.300 millones (etapa pagada). Respecto al mismo mes de 2025, estos envíos mostraron un descenso del 87,7% en términos reales, constituyéndose como el peor junio desde 2005.

La Casa Rosada tiene como objetivo conseguir adhesiones para aprobar la reforma electoral y, sobre todo, la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un atajo con el que creen en el oficialismo que favorecería a Javier Milei en su intento de lograr la reelección. En las conversaciones entre Santilli y los gobernadores se debate como alternativa habilitar listas colectoras, como sucede en algunas provincias.

Reclamo de fondos

Desde hace más de dos años, los gobernadores vienen reclamando a la Nación la reactivación de las obras de infraestructura que la gestión libertaria frenó, especialmente rutas; el desembolso de fondos federales retenidos, el aval del Ministerio de Economía para tomar créditos internacionales y fondos específicos vinculados a la salud y el PAMI, según enumeraron fuentes oficiales. Cada provincia, además, tiene reclamos propios.

El mes pasado no hubo envíos de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Así, en el acumulado de los seis primeros meses del año, se distribuyeron un total de $ 121.000 millones por esta vía, lo que implica 19% del total de las transferencias no automáticas pagadas en el período.

El monto marca un alza del 1,1% real contra igual periodo de 2025 (suba apoyada en los fuertes crecimientos de marzo y abril). Como ese fondo recaudó unos $ 576.658 millones en este período, su distribución fue del 21%, levemente superior al del igual período de 2025, cuando llegó al 20,2%; además, sigue teniendo el más alto volumen de ejecución para este período desde 2022, cuando llegó al 38,2%. Los datos se explican por marzo y abril.

Por provincias receptoras de ATN, lidera Misiones ($ 15.000 millones), seguida de Mendoza ($ 14.000 millones) y Corrientes ($ 14.000 millones). Se trata de tres distritos, cuyos legisladores suelen acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación. Les siguen en el ranking de beneficiados con ATN Neuquén ($ 12.000 millones), Salta ($ 11.000 millones), San Juan ($ 10.000 millones), Chaco ($ 10.000 millones), Entre Ríos ($ 10.000 millones), Catamarca ($ 6.500 millones), Chubut ($ 6.500 millones), Jujuy ($ 5000 millones), Santa Cruz ($ 4000 millones) y Santa Fe ($ 3000 millones).

No sorprende tanto la caída en los ATN porque la decisión administrativa 20/2026 de mediados de mayo introdujo recortes en programas que impactan directamente sobre las finanzas subnacionales.

En “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior, la contracción fue de$320.711 millones. Su principal ítem es “Asistencia financiera y ATN”, es decir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que está previsto en la ley de coparticipación.