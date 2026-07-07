Nuevos gestos racistas de hinchas argentinos contra el streamer Speed durante el partido frente a Egipto

Luego de que se iniciara una investigación de FIFA por presuntos gestos racistas contra el streamer Speed en el duelo de la selección argentina ante Cabo Verde, los hinchas de la Scaloneta volvieron a insultarlo y a realizar ademanes inapropiados contra el mismo protagonista en la victoria ante Egipto por octavos de final.

El famoso creador de contenido estadounidense, reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, asistió a Atlanta con una camiseta del equipo africano y festejó tanto los goles del equipo liderado por Mohamed Salah como el penal errado por Lionel Messi en el primer tiempo.

Nuevos insultos de hinchas argentinos contra Speed durante el partido de la Scaloneta frente a Egipto

En ese marco, y luego del tanto de Enzo Fernández para el 3 a 2 en favor de la albiceleste, hinchas argentinos desde la tribuna comenzaron a realizarle todo tipo de gestos. Si bien la mayoría se vincularon con ademanes de una persona llorando, al menos uno de ellos intentó emular a un mono. “Mufa, puto, maricón”, son algunos de los insultos que se alcanzan a oír mientras el streamer los observa.

El youtuber se quedó mirando, sin responder, mientras los hinchas, algunos vestidos con la camiseta de la selección y otros con la de clubes del fútbol argentino, le gritaban. A su vez, una mujer adulta que compartía el mismo sector del estadio que el, se acercó para reclamarle. Sin embargo, el norteamericano siguió mirando a su propia cámara de transmisión, aún anonadado por el último gol de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Previamente, al momento del gol de Messi para poner el 2-2 en el marcador, Speed quedó con una importante cara de sorpresa y no pudo ocultar su asombro ante el octavo tanto en el Mundial de la estrella argentina. Incluso, tras el festejo de su hermano en su cara, se limitó a expresar un “Bro...”, lo que se traduce en “Hermano...”.

La investigación en curso

La FIFA comenzó una investigación luego del triunfo por 3 a 2 de la albiceleste ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial, partido disputado el pasado viernes.

El proceso inició luego de que se difundieran en redes sociales un video con una simpatizante increpando al streamer con expresiones discriminatorias. “A casa, a casa, negro. Tomátela, maricón. A tu casa, a tu casa”, se escucha decir a la mujer, mientras el youtuber continúa caminando entre los hinchas.

FIFA strongly condemns racism, hate and discrimination in all forms. These actions have no place in football, at the FIFA World Cup, or anywhere in society.



FIFA was made aware of an incident involving a supporter and #IShowSpeed at Miami Stadium during the Argentina vs Cabo… pic.twitter.com/iUUJ1kRZev — FIFA Media (@fifamedia) July 7, 2026

A raíz de lo ocurrido, la FIFA emitió un comunicado en el que confirmó la apertura de una investigación y reiteró su política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. “La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad”, señaló el organismo.

Además, precisó que tomó conocimiento del episodio ocurrido en el estadio de Miami “durante el partido entre Argentina y Cabo Verde del 3 de julio de 2026” e inició “de inmediato una investigación” para esclarecer lo sucedido.