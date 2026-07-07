Las principales frases de Messi tras el agónico triunfo de la Argentina frente a Egipto: “Se nos había puesto feo”

Lionel Messi habló tras la agónica victoria de la selección argentina por 3-2 frente a Egipto, un resultado que le permitió al equipo de Lionel Scaloni avanzar a los cuartos de final del Mundial. El capitán destacó la reacción del equipo luego de estar dos goles abajo, valoró el carácter y también hizo una autocrítica por el penal errado.

“La verdad que felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Con el 2 a 0 fue muy emocionante poder darlo vuelta otra vez. Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial y todos los partidos se están dando de igual manera, peleando”, afirmó el rosarino apenas terminado el encuentro.

🗣️ "ES UNA LOCURA LO QUE HIZO ESTE GRUPO HOY"



🎙️ Lionel Messi, tras el triunfo de Argentina ante Egipto en octavos. pic.twitter.com/Fwcr9rGRJG — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Messi remarcó que la remontada fue una muestra del espíritu competitivo del plantel. “Fue un alivio para todos cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2 a 0. Este grupo no baja los brazos nunca. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía nos quedaba tiempo; lo pudimos dar vuelta en los 90. Es una locura lo que hizo el grupo hoy. Muy feliz y contento de que la gente pueda seguir disfrutando de lo que hacemos”, señaló.

El capitán también reconoció el sufrimiento que implicó el encuentro y celebró haber podido salir adelante en una instancia decisiva. “Terminar de esta manera, este sufrimiento una vez más. Felices porque terminó bien, porque seguimos y sacamos una brava adelante”, resumió.

🗣️ "CREO Y SÉ QUE ESTE GRUPO NUNCA NO BAJA LOS BRAZOS"



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Además, hizo referencia al penal que desperdició durante el partido y admitió que quedó afectado por esa acción. “Me había quedado con mucha bronca por el penal, por haber errado y patearlo mal. Si yo hacía el penal, hubiera cambiado el partido. Estábamos haciendo un buen partido. Tuvimos situaciones claras y el arquero sacó pelotas increíbles. Es algo muy especial ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente”, expresó.

Por último, volvió a elogiar la personalidad del equipo para revertir un escenario adverso. “Sé que este grupo no baja los brazos partido tras partido. No deja de competir, de intentarlo. Hoy se nos había puesto feo. Levantar un resultado así en una etapa de eliminación es una prueba de orgullo y carácter. Estoy orgulloso y feliz de lo que logró este grupo”, concluyó.

Un duelo infartante

El pase de la Albiceleste a la próxima etapa del torneo se construyó en uno de los compromisos más exigentes en lo que va del Mundial. Egipto sorprendió desde el comienzo y abrió el marcador a los 14 minutos de la primera etapa gracias a un cabezazo de Yasser Ibrahim.

Instantes después, Lionel Messi dispuso de un penal para igualar el resultado, pero Mostafa Shobeir adivinó la intención del capitán y sostuvo la ventaja del conjunto africano. Antes del descanso, el equipo de Scaloni generó varias ocasiones claras, aunque volvió a toparse con una sobresaliente actuación del arquero rival.

Egipto sorprendió desde el comienzo y abrió el marcador a los 14 minutos de la primera etapa gracias a un cabezazo de Yasser Ibrahim BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El escenario se volvió todavía más adverso en la segunda mitad. Tras un tanto anulado por el VAR por una infracción previa sobre Lisandro Martínez, Mostafa Zico culminó un veloz contraataque iniciado por Mohamed Salah y Haissem Hassan para establecer el 2-0. Con el reloj como principal enemigo, el entrenador argentino buscó modificar el desarrollo con los ingresos de Lautaro Martínez, Nicolás González y Gonzalo Montiel.

La remontada comenzó a tomar forma a los 33 minutos del complemento. Messi ejecutó un centro preciso y Cristian Romero se impuso de cabeza para descontar. Cinco minutos más tarde, el propio capitán aprovechó una jugada elaborada entre Lautaro Martínez y Montiel para definir con un potente remate y firmar el 2-2, un empate que cambió por completo el ánimo del estadio y dejó al seleccionado nacional lanzado en ataque.

La remontada comenzó a tomar forma a los 33 minutos del complemento Aníbal Greco - La Nación

Envalentonado por esa levantada, el conjunto albiceleste mantuvo la presión hasta el último instante. Ya en tiempo agregado, una recuperación en campo rival derivó en un desborde de Lautaro Martínez y un centro preciso para Enzo Fernández, que apareció por el medio y conectó de cabeza para decretar el 3-2 definitivo.