Jesica Cirio pidió que no la detengan y que excluyan el video de los dólares como evidencia

Jesica Cirio, a través de su abogado Claudio Caffarello, se presentó esta noche ante la Justicia para pedir que no la detengan y sugirió que es nulo el video donde se la ve exhibiendo millones de dólares en paquetes termosellados en el vestidor de la casa que compartía con el exintendente Martín Insaurralde.

Cirio se enteró por LA NACION del pedido de detención en su contra y su abogado de inmediato se presentó con un escrito en el juzgado.

Allí, Caffarello pidió que la detención no se ejecute y argumentó que “es insostenible pensar que se va a fugar”.

Claudio Caffarello, abogado de de Jesica Cirio, se retira de los tribunales de Lomas de Zamora

Por la mañana, el fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, y Cirio en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede.

Como consecuencia, Caffarello, junto con el abogado Nicolás Urrutia, argumentaron que su defendida no reúne ninguno de los requisitos que el Código Procesal Penal exige para ir presa.

La defensa dijo que no hay peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la prueba.

Sobre el peligro de fuga, los abogados dijeron que Cirio se encuentra a derecho desde el primer día de la causa, tiene domicilio constituido y verificado, e informó al tribunal todos sus viajes y regresos.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Agregaron que es una figura pública reconocida desde hace años, lo que “haría inverosímil cualquier intento de ocultamiento”, y señalaron que “tiene una hija pequeña escolarizada y se encuentra en un avanzado estado de embarazo”.

“Es insostenible pensar que se va a fugar”, mencionaron.

Sobre el riesgo de entorpecimiento, negaron que exista evidencia de que Jesica Cirio haya tomado contacto con testigos para influir en sus declaraciones.

Los abogados reconocieron que el tribunal ordenó una serie de declaraciones, incluida la de una empleada doméstica de Cirio.

“Si la hipótesis que se le reclama a nuestra defendida desde la Fiscalía es que no tenga contactos con testigos, nos preguntamos: ¿Qué debe hacer con ella [su empleada], la debe despedir?”, plantearon los abogados con ironía.

Los defensores también buscaron sacar de la cancha el video que reveló LA NACION donde se ve a Cirio en medio de fajos de dólares, que los investigadores estiman en unos 10 millones.

Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólares

La defensa señaló que el fiscal pidió al tribunal que requiriera esas imágenes para someterlas a pericia con el objetivo de determinar si fueron objeto de manipulación, cortes o ediciones.

Los abogados dijeron que no es posible establecer la fecha de las imágenes, tampoco establecer el lugar al que corresponden y recordaron que el testimonio del productor Diego Suárez señaló que el video “tiene un “trasfondo extorsivo””.

Las bolsas repletas de dólares que incriminan a Insaurralde y Cirio

Suárez describió haber visto imágenes de cómo se pagaron 500.000 dólares a una mujer vinculada a un abogado, supuestamente para evitar la difusión de estas imágenes.

La propia Cirio había denunciado en 2025 que la estaban extorsionando con la difusión de imágenes que afectaban su intimidad. No habló de dólares en ese momento.

“Habiéndose comprobado en principio la hipótesis de que ese video podría ser alcanzado por la exclusión de las reglas probatorias, llama mucho la atención de esta defensa que se solicite la detención”, dijeron los letrados y sugirieron que la prueba podría ser inadmisible.