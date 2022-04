Jimena de la Torre: “La Corte va a intervenir para asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”

Jimena de la Torre está exultante. Se acaba de convertir en nueva consejera de la Magistratura en representación de los abogados, con la expectativa de que el organismo que elige y remueve a los magistrados no se paralice. Asegura que la Corte Suprema de Justicia “tiene intenciones” de que su presidente Horacio Rosatti sea titular del Consejo y que buscará que el proceso de selección de magistrados “sea lo menos discrecional posible”.

De la Torre llega al Consejo con el apoyo de Juntos por el Cambio, mientras que la otra abogada que asumirá es María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, que tiene el apoyo del oficialismo y del vicepresidente del Consejo, Diego Molea, rector de esa casa de estudios y que vota con el Gobierno.

Ambas se sumarán al Consejo para cumplir con el fallo de la Corte que señaló que la composición actual de 13 miembros del cuerpo, impulsada por Cristina Kirchner en 2006, está desequilibrada y pidió una nueva ley o regresar al Consejo de 20 miembros. Este jueves votan los jueces para elegir a una representante más de ese estamento que se sume al organismo.

Jimena de la Torre Gentileza: Jimena de la Torre

“Todavía sigo respondiendo mensajes de agradecimiento. Hicimos una elección donde recorrimos el país, es muy difícil. Nos fue mejor de lo que esperábamos, a pesar del trabajo que le pusimos para organizarla. Conversamos con los presidentes de los colegios de abogados para tener la mejor plataforma posible. A pesar de las trampillas que tuvimos que evitar nos fue muy bien. Hubo llamadas a los abogados para que votaran por la otra lista en plena veda o colectivos con abogados del Estado que eran llevados a votar en Formosa.

–¿Además de las llamadas del mundo abogadil, tuvo mensajes de la política?

–Hubo de todos, sigo agradeciendo. Algunos llamados de la política también. A los que buscaste para que te respalden y que ahora, que ganamos, aparecen mágicamente.

–¿A que adjudicas la baja participación, un 7% del padrón?

–Históricamente las elecciones de abogados tienen muy baja participación. El padrón es de 164.000 abogados y hay elecciones distintas en distritos lejanos. Por ejemplo, en Santa Cruz la mesa está en Río Gallegos y hay abogados que deben hacer 500 kilómetros para votar. Lo mismo en Entre Ríos. El sistema es obsoleto, sin tecnología. Además, hay un bajo niveles de conocimiento entre los propios abogados de lo que se vota, hay una invisibilización del gobierno nacional de esta elección que no la difundió y debió haberlo hecho. A esto se suma que la mayoría de los colegios de abogados están en esta época eligiendo a sus propias autoridades, como en la ciudad de Buenos Aires.

–¿Crees que van a poder jurar y asumir a pesar de que no estén elegidos todos los nuevos consejeros?

–El procedimiento para jurar está reglado. Hay que esperar los resultados oficiales de la FACA, que estarán el 14 de abril. La FACA notifica al Consejo y el Consejo le debe pedir a la Corte que nos tomen juramento. Es el procedimiento estándar. En el camino está si asumimos todos juntos o no. Hasta donde sé, la Corte tiene intenciones de que su presidente asuma como presidente del Consejo el 15 de abril. Así que asumo que le tomará juramento a los representantes de los estamentos.

–¿De qué depende que funcione el Consejo entonces? ¿Del quorum?

–Entiendo que así. Es como ocurre en el Congreso: los legisladores puede que asuman luego pero no se para el trabajo del Congreso porque no estén todos sentados. No podemos permitir que se frene el Consejo cuando tenemos un 25 por ciento de vacantes en la Justicia federal que hay que cubrir. Sería irresponsable frenar el Consejo: hay que funcionar con los estamentos que están elegidos.

–¿Si el Congreso no envía a sus dos consejeros estaría desobedeciendo a la Corte?

–Las sentencias se han hecho para cumplirlas y deben ser interpretadas de modo de favorecer su ejecución. Si el Congreso no envía a sus representantes es un desplante institucional.

–¿Esta postulación para este mandato que vence en noviembre, preanuncia otra para las elecciones de fin de año?

–Soy parte de la agrupación Abogados en Acción, y tenemos que ver cómo decidimos internamente quiénes van a presentarse en esa elección larga. Si se decide que yo vaya, asumiré esa responsabilidad. Ahora lo importante era ganar la elección y ponerse a trabajar para que los abogados integren la Comisión de Selección y que la presencia de los jueces se reduzca al mínimo posible en la Comisión de Disciplina para que no entorpezcan las investigaciones y acciones disciplinarias contra los magistrados. Queremos además entender en que se gasta el 98% del presupuesto que se destina a recursos humanos y qué queda para inversiones, cuando falta una renovación tecnológica en el sistema Lex 100, que está obsoleto.

–¿Al cabo de estas elecciones va a restablecerse el equilibrio en el Consejo?

–Ahora pasamos de dos a cuatro consejeros abogados, vamos a tener más peso en las selecciones de jueces y más objetividad y transparencia. No puede ser que el puntaje de la entrevista personal se maneje con esa discrecionalidad para alterar el orden de las ternas.

–¿Pero seguirá la negociación política?

–En un órgano colegiado claramente se trabaja a través de la política no partidaria para buscar consensos, negociar. Pero lo primero que queremos es lograr que el proceso de selección sea lo menos discrecional posible. Si le quitamos discrecionalidad al sistema, poco margen queda entonces para la negociación política, porque el orden de mérito va a responder a parámetros objetivos de idoneidad.