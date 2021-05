Jony Viale: “La Corte ubicó al Gobierno por extralimitarse”

Este martes en el arranque de su programa + Realidad (LN+), Jonatan Viale analizó el efecto político del fallo con el que la Corte Suprema de Justicia avaló la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en torno a las clases presenciales. Además, el periodista se refirió a las reacciones e ironías de distintos actores del Gobierno, entre ellos de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Alberto dijo: ‘Se suspenden las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)’. Horacio Rodríguez Larreta dijo: ‘No cuenten conmigo, en la Ciudad hay clases’. Hoy la Corte dijo: ‘Tiene razón Larreta, la Ciudad es autónoma, hay clases presenciales’, sintetizó Viale en el arranque de su programa.

Tras haber enumerado los ministros que perdió en los 17 meses de gestión, el descontento en la opinión pública y la acuciante situación económica, Viale se refirió a las palabras de Alberto Fernández luego de que se conociera el fallo de la Corte y a las de la vicepresidenta, que se expresó con dureza contra los jueces.

“Me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencias”, sostuvo el Presidente en clara alusión a los cinco integrantes del Máximo Tribunal de la Argentina. Y citando sus palabras, Viale analizó que el ánimo del Gobierno en torno a la Corte varía según el tenor de sus sentencias.

Pato Rengo - El Editorial de Jonatan Viale en LN+

“Definición de decrepitud según la Real Academia Española: ‘Estado de la persona que, por ser muy anciana, tiene disminuidas sus facultades físicas y mentales’ / ‘Estado de extrema decadencia o deterioro de una cosa’. O sea, si la Justicia falla en mi contra son viejos decadentes, decrépitos”, opinó.

Viale también analizó la reacción de la vicepresidenta, quien desde Twitter comparó el fallo con un golpe. “Es al revés, vicepresidenta. La Corte recupera el Estado de Derecho, la Corte ubica al Ejecutivo nacional por extralimitarse en sus facultades. No tiene sentido explicárselo, ninguno. Cristina jamás toleró que le fallen en contra: no toleró que le ordene reponer al Procurador de Santa Cruz, no toleró que la Corte le ordene suspender la reforma de la Justicia, menos va a tolerar que la corte le diga a su gobierno que no puede cerrar las escuelas”, concluyó.

