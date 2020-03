El escritor y periodista nombró a las cuatro personas que ostentan hoy el poder político de la Argentina

El escritor, periodista y escritor Jorge Asís definió ayer quiénes son los que, según su opinión, conforman actualmente el rectángulo de poder e la cúspide de la política argentina . Agregó también cuál era el inconveniente que tenía este cuarteto, integrado por importantes hombres relacionados con el partido justicialista.

En su visita habitual al programa de América TV, Animales sueltos , el "Turco" delineó un nuevo esquema de poder en el gobierno de Alberto Fernández, que viene a relevar al antiguo esquema de la presidencia de Mauricio Macri, que en lugar de ser un cuadrado, era un triángulo.

El triángulo de poder de Cambiemos estaba conformado por, según Asís, el expresidente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y y el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La comparación de los elementos geométricos del poder político del país surgió luego de que Luis Novaresio, conductor del programa, le preguntara a Asís cuál era el rol del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof en este gobierno.

"Axel es uno de los del rectángulo -respondió el autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes-, pero a Axel me parece que en la práctica no se lo quiere ayudar, no se le terminan de resolver algunas cuestiones que él necesita y que pasan por supuesto por el orden nacional".

Cuando el conductor lo consultó acerca de a qué se refería con el rectángulo, el escritor señaló: "El rectángulo tiene que ver con el portocentrismo o etnocentrismo. Había un triángulo de poder que era Mauricio (Macri), la chica de Flores de Girondo (así le llama Asís a María Eugenia Vidal) y Geniol (por Horacio Rodríguez Larreta)".

"Ahora ese trío se convierte en un cuadrado, que tiene que ver con Axel (Kicillof), Máximo (Kirchner), Alberto (Fernández) y Sergio (Massa) -agregó el polémico analista-, que son cuatro de la provincia de Buenos Aires".

Finalmente, Asís señaló que la preeminencia en el cuarteto de hombres de Buenos Aires podría ser un inconveniente y se refirió a la reunión que tendrán hoy el presidente Fernández y los gobernadores de todas las provincias.

"Son los cuatro de Buenos Aires y ese es el gran problema. Esto es lo que va a estar presente mañana (por hoy) en la foto con los gobernadores, el excesivo portocentrismo o etnocentrismo de la política argentina".

El "Turco" había dicho un rato antes que también había sido etnocetrista y no federal la foto del otro día sobre el anuncio de medidas contra el conavirus que habían protagonizado Alberto Fernández, junto a Axel Kicillof y Horacio Larreta.