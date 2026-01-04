Apareció otra empresa vinculada a la AFA que recaudó de auspiciantes, movió millones y envió dinero a una de las sociedades fantasma

TourProdEnter LLC, la empresa que contrató la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que recaude su dinero en el exterior, tiene una hermana menor. La compañía, hasta ahora desconocida, también recibió millones de dólares en las mismas fechas que recaudó la firma de Javier Faroni y Erica Gillette, y también direccionó recursos hacia una de las cuatro sociedades sin registro de empleados o actividad verificada, según surge de los documentos bancarios confidenciales que obtuvo y analizó LA NACION durante las últimas semanas.

La hermana de TourProdEnter LLC se llama Global FC LLC, una sociedad de responsabilidad limitada que fijó su domicilio en Houston, Texas. Y como controlante aparece Andrés Scornik, un empresario argentino de 46 años que en su página de LinkedIn declara que fue asesor comercial de la AFA entre 2021 y octubre de 2025, donde reportaba de manera directa al jefe del “departamento internacional” de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Al frente de Global FC LLC, Scornik recaudó US$ 5,8 millones en las cuentas que operó en los bancos JP Morgan y Citibank. En el origen de esos fondos se encuentran varias empresas que mantenían acuerdos comerciales con la AFA entre 2022 y 2025, período en el que Scornik ordenó, a su vez, transferencias desde esas mismas cuentas por US$ 6 millones a TourProdEnter LLC, principalmente, y a algunas empresas de marketing.

Los giros de dinero ayudan a entender la dinámica comercial de Global FC LLC. El 23 de enero de 2024 la AFA anunció “un acuerdo de licencia global para la comercialización de máquinas de afeitar” con una empresa llamada VGR. Doce días antes, esta compañía china había realizado dos transferencias desde una cuenta a nombre de Ningbo VGR Electric Appliance Co: US$800.000 a una cuenta del Citibank de TourProdEnter y otros US$199.980 a Global FC LLC.

El 11 de enero de 2024, Ningbo VGR Electric Appliance Co transfirió US$ 199.980 a Global FC LLC.

La operatoria se repitió con Arcor USA, Inc, con la que AFA anunció un acuerdo el 10 de marzo de 2025. El 6 de ese mes transfirió US$ 200.000 a una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America. Dos meses después, el 9 de mayo, derivó US$12.500 a Global FC LLC.

El 6 de ese mes, Arcor transfirió US$ 200.000 a una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America

Consultada por LA NACION, desde Arcor confirmaron la operatoria y aportaron precisiones. “Esta relación está basada en un acuerdo, celebrado en febrero de 2025, para el uso de la imagen de la Selección argentina en productos de la compañía, con el objetivo de desarrollar una campaña de comunicación y acciones publicitarias en países de Asia, África, Norte y Centroamérica, y Europa”, indicaron.

Representantes de la entidad que preside Tapia, por el contrario, no brindaron precisiones sobre el vínculo de la AFA con Global FC LLC. Y en sus comunicados oficiales, la entidad defendió su vínculo contractual con TourProdEnter como su “agente comercial”, pero omitió toda alusión a Global FC.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Por el lado de los egresos, Global FC LCC también mostró coincidencias con su “hermana mayor”. El 1 de julio de 2025, por ejemplo, la firma de Scornik transfirió US$112.900 a Velpasalt LLC, una de las cuatro sociedades sospechadas de funcionar como “pantalla” para el desvío de fondos que recibieron de TourProdEnter LLC. En los papeles, el manager de Velpasalt LLC se llama Roberto Salice, un hombre que en 2019 fue declarado en quiebra.

Hasta el momento, sin embargo, TourProdEnter ocupó los focos de atención. Entre otros motivos, porque la AFA la designó como “agente comercial exclusivo para el exterior”, con Erica Gillette, la pareja del exdiputado provincial por el Frente Renovador de Sergio Massa y productor teatral, Javier Faroni, como rostro visible. Por esa relación comercial, la empresa se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, según surge de la copia firmada del contrato que se encontró en los allanamientos de este martes.

Radicada en Florida, TourProdEnter LLC recaudó US$260 millones entre 2022 y 2025, según documentos bancarios que obtuvo LA NACION. En simultáneo, derivó US$42 millones a cuatro sociedades que no registran empleados ni actividad verificada (Velpasalt, Velp, Marmasch y Soagu), US$16,6 millones a gastos suntuarios relacionados a la aviación, yates, peluquería, entre otros rubros, y casi US$500.000 a sociedades vinculadas al secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, según reveló LA NACION durante la última semana.

Sólo en aviones privados, vuelos charters y gastos vinculados a la operatoria aérea, Gillette y Faroni afrontaron compromisos por más de US$13,5 millones.

El rol de Global FC

Los movimientos bancarios de TourProdEnter LLC reflejan interacciones con Global FC LLC, la empresa cuyo titular, Andrés Scornik, compartió publicaciones y fotos en redes sociales junto con el jefe de marketing de la AFA, Leandro Petersen, quien recibió en su mail el contrato que firmaron “Chiqui” Tapia y Toviggino, por la entidad, y Gillette por TourProdEnter LLC.

La documentación confidencial del Citibank a la que accedió LA NACION muestra que Global FC LLC declaró dos domicilios: uno en Houston, Estados Unidos, y otro en Benavídez, en el municipio bonaerense de Tigre. En esos papeles bancarios, también aparece qué agente registró esta marca en el exterior: Registered Agents Inc, con sede en Wyoming. Se trata de la misma compañía que aparece detrás de las cuatro empresas que recibieron US$42 millones.

Global tiene una cuenta en el City donde aparece Scornik y una dirección en Tigre.

Consultado por LA NACION, Scornik respondió por escrito: “Me dedico en forma comprobable al marketing deportivo hace más de 20 años y he ayudado a distintas entidades deportivas (incluyendo clubes, federaciones y confederaciones) a buscar identificar y conseguir nuevos sponsors. Ese es el valor que agregamos y por lo que cobramos honorarios. No tengo ni tuve ninguna relación con TourProdenter, ni con organización de eventos amistosos. Mi cartera de clientes me la reservo porque es información comercial confidencial además de que debería solicitar autorización a los clientes de uno y otro lado, ya que todos los acuerdos tienen cláusulas de confidencialidad”.

Andrés Scornik aparece como el titular de Global FC

Los documentos a los que tuvo acceso LA NACION reflejan, sin embargo, la existencia de tres transferencias desde Global FC LLC a TourProdEnter LLC: dos en octubre de 2024 por US$220.000 cada una, y una tercera que ascendió a US$94.000 en diciembre de ese año. En total, los envíos desde la empresa de Scornik a la de Faroni sumaron 534.000 dólares.

Scornik, cabe aclarar, no es un empresario más en esta trama. La compañía Fancity, de la que es “managing partner”, produjo un evento en el que participó el “Chiqui” Tapia y el titular de marketing de AFA. El hombre que preside Global FC LLC también ocupa el mismo cargo en otra empresa vinculada al deporte: Studio23 Sports.

Según la información del Citibank y JP Morgan, Global FC LLC recibió US$5,8 millones. Dentro de esos movimientos se encuentran otras empresas que, tal como publicó la AFA, alcanzaron acuerdos con ella. Tres de esas firmas realizaron transferencias en el mismo día que enviaron dinero a TourProdEnter y otras cuatro, en fechas cercanas.

La fabricante china de afeitadoras, VGR, por ejemplo, transfirió el 11 de enero US$ 800.000 a una cuenta del Citibank a nombre de TourProdEnter y otros US$199.980 a Global FC LLC. A su vez, el 27 de junio también envió US$60.000 a Global FC LLC. Un día antes había enviado US$240.000 a TourProdEnter.

Una dinámica similar se observó en giros de dinero de la compañía de videjuegos Smartsoft. El 9 de septiembre de 2024, la AFA anunció “la renovación de su acuerdo de patrocinio regional para las Selecciones Argentinas en el continente europeo”. Un mes antes, el 9 de agosto del año pasado, tal cual figuran en los registros bancarios, Global FC recibió de ella US$100.000, mientras que TourProdEnter unos 400.000 dólares.

Digify International mostró un comportamiento similar. El 4 de abril de 2024 emitió dos transferencias simultáneas a cuentas abiertas en el Citibank: una a nombre de Global FC y otra a nombre de TourProdEnter, por 199.945 y 799.945 dólares, respectivamente.

El 4 de abril de 2024 Digify International transfirió 199.945 dólares a Global.

En el caso de Assist Card Smalline, también transfirió a ambas empresas, aunque en fechas diferentes. Entre enero y marzo de 2024 envió US$400.000 a TourProdEnter; y entre octubre de 2024 y junio de 2025, transfirió US$155.000 a Global FC LLC.

Poco conocida por su nombre formal, la empresa Pacific Union Seychelles Limited está detrás de “Pu Prime”, según la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (DFSA). El 26 de marzo de 2025, la AFA anunció con ella una “alianza que se extenderá inicialmente más allá de la Copa Mundial de la FIFA 2026”. El 17 de ese mes se observa una transferencia de esta fintech a TourProdEnter, equivalente a US$350.000. Luego, el 28 de mayo, giró US$50.000 a Global FC.

También PedidosYa figura entre las compañías que aparecen en el listado de transferencias a las dos empresas que operaron y recaudaron para la AFA. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, la firma de entrega de pedidos transfirió US$1.030.000 en cuatro envíos. Cerca del final de ese período, el 15 de agosto, giró US$25.000 a Global FC.

LA NACION contactó a todas estas empresas. En algunos casos declinaron hacer comentarios; en otros, no respondieron las consultas.

(Con la colaboración de Ricardo Brom)