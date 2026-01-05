Agentes del gobierno de EE.UU. indagan sobre los movimientos de dinero de la AFA por posibles pesquisas en Estados Unidos

La maquinaria institucional comenzó a moverse en Estados Unidos. Al menos una agencia del gobierno del presidente Donald Trump inició una ronda de averiguaciones y entrevistas, en Buenos Aires y en Miami, sobre los negocios, operaciones bancarias y movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, confirmaron fuentes estadounidenses y argentinas a LA NACION.

El interés, protagonizado por agentes que responden al Departamento de Justicia (DoJ), se centra en las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató Claudio “Chiqui” Tapia en diciembre de 2021 para recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo y depositar al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

Las operaciones vinculadas a la AFA que se desarrollaron en Estados Unidos podrían disparar la apertura de una investigación criminal; entre otras figuras penales, por la presunta violación de la Sección 1346 del llamado “US Code”. Conocida como “fraude al deber de servicios honestos”, penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos. Y a esto se suma el rol de múltiples sociedades comerciales constituidas y operativas en el estado de Florida.

Los resúmenes bancarios de la cuenta de TourProdEnter del Bank of America.

“Un dólar que pasa por un banco de Estados Unidos le da a ese país jurisdicción en materia de corrupción. Fue la norma por la que engancharon a todos en el caso FIFAgate”, remarcó un jurista argentino especializado en la materia, pero que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva estricta de su nombre. “Esa es la investigación que puso contra las cuerdas a [Joseph] Blatter y [Michel] Platini”, recordó, en alusión a los entonces presidentes de la FIFA y UEFA.

En el FIFAgate se denunciaron coimas por unos US$110 millones. Ahora, la fortuna que administró la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, es más del doble: fueron al menos US$260 millones si se contabilizan todas las transferencias a TourProdEnter y se descuentan los flujos de dinero entre las cuentas propias.

En los registros bancarios del City aparece la firma de Faroni junto a la de su mujer.

El interés de los agentes por el capítulo estadounidense de la fortuna que acumuló la AFA durante los últimos cuatro años incluyó sondeos en el Ministerio de Seguridad argentino, según reconstruyó LA NACION. Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, ya en septiembre de 2024 había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad que preside Tapia, tras una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, el mismo que impulsó los discoveries para que los bancos entreguen información que de otro modo seguiría siendo confidencial.

En aquel momento, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos, cuando agentes del FBI estimaron que la disputa entre Tofoni y AFA parecía no tener contenido suficiente para iniciar una investigación preliminar. Sin embargo, el escenario cambió luego de que LA NACION revelara, desde el domingo pasado, un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida. Ahora, los agentes recaban información como paso previo a decidir los méritos de una eventual investigación en el país que será anfitrión central del próximo Mundial, a partir del 11 de junio.

La cuenta de TourProdEnter en el City Bank con los datos de Erica Gillette.

La pesquisa periodística expuso que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó al menos US$ 260 millones de la entidad de la calle Viamonte provenientes de multinacionales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), durante el período en que rigió el cepo cambiario en la Argentina e imperó una brecha cambiaria sustancial, con cotizaciones muy dispares del dólar oficial y “blue”.

Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística.

Con la firma de Tapia y Toviggino, la AFA aprobó la oferta de TourProdEnter el 9 de diciembre de 2021.

El acuerdo, encontrado durante el último allanamiento a la AFA, lo firmaron Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la entidad, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni mandó un e-mail con la “oferta”.

Sociedades “fantasma” y gastos suntuarios

Productor teatral, otrora diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa y amigo del “Chiqui” Tapia, Javier Faroni y su esposa utilizaron los fondos de la AFA para solventar compromisos de la propia entidad, como la logística de las diversas selecciones nacionales fuera de la Argentina. Pero según los registros bancarios a los que accedió LA NACION, TourProdEnter también giró al menos US$109,9 millones a una cuenta comitente de la AFA en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que operó la firma Adcap Securities, un agente de valores inscripto ante el Banco Central de Uruguay que reafirmó la legalidad de todas sus operaciones y ofreció colaborar con las autoridades de la Argentina u otros países que requieran información.

Faroni junto a su esposa X

Esos mismos registros del Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus reflejan, sin embargo, que otros US$44,3 millones se giraron a cinco firmas que presentan características propias de una “pantalla”: Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y W Trading. Las cinco son sociedades de responsabilidad (LLC, en inglés) que no tienen empleados, carecen de actividad declarada y fijaron domicilio en un edificio que renta oficinas por US$50 la hora.

El perfil de los rostros visibles de esas cinco sociedades comerciales también levanta suspicacias: son ciudadanos argentinos con problemas financieros —uno de ellos declarado en quiebra con presunción de fraude—, empleados en relación de dependencia en Bariloche o la Municipalidad de Lanús, e incluso beneficiarios de planes sociales.

Mediante un comunicado que difundió tras las primeras revelaciones de LA NACION, la AFA defendió la relación comercial con TourProdenter LLC y denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, Chiqui Tapia y su tesorero, Toviggino. “En los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos”, indicó. En otro comunicado posterior, la entidad justificó el 30% que recibe TourProdEnter desde 2021. En cambio, Tapia y Toviggino mantienen un llamativo silencio. También sus laderos más cercanos.

Corrupción en AFA Yates y aviones

Sin embargo, LA NACION encontró más movimientos singulares. Entre ellos, que al menos US$16,6 millones salieron de las cuentas de TourProdEnter para la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, diseño y decoración de propiedades, caballos, peluquería y hasta entradas VIP de teatro. ¿Un ejemplo? Sólo entre abril y julio de 2023, salieron US$49.800 para solventar servicios de equitación, otros US$76.000 para rentar una villa en Ibiza, donde alguien también desembolsó US$60.000 para disfrutar de un yate, al que siguió otro de “súper lujo” en el mediterráneo italiano.

Del “calcio” al círculo íntimo

La ruta del dinero muestra, también, que Faroni transfirió US$6,2 millones de la AFA a dos sociedades que integran el grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024. Sports Next Gen Ltd. y Beagle Capital Management LLC recibieron fondos que también pasaron por los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio, un enclave financiero en el Océano Índico que suele encender las alertas de los organismos de cumplimiento (compliance) global.

Javier Faroni será uno de los nuevos propietarios del club Perugia de Italia X

El círculo íntimo del “Chiqui” Tapia, en tanto, aparece directamente beneficiado por los movimientos bancarios de TourProdEnter. El secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, quedó bajo la lupa porque dos sociedades vinculadas a él y a su familia −SOMA SRL y Cabello SRL− cobraron cerca de US$500.000. Incluso se detectó una transferencia directa de US$40.000 a su pareja, María Florencia Sartirana, el 30 de diciembre de 2024.

Pablo Toviggino y María Florencia Sartirana.

La documentación bancaria que obtuvo, corroboró y analizó LA NACION durante las últimas semanas refleja más movimientos llamativos. Entre ellos, 17 transferencias por un total de US$340.000 que salieron de la cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC y terminaron en manos de Alejandro Ezequiel Almaraz, el hijo de José Almaraz, más conocido como “El Brujo” de la Selección.

Todo eso −y más− comenzó a generar interés −y preguntas− de agentes estadounidenses.