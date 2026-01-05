Solo en Off: la peculiar fiesta de fin de año de Angelici en su casa lindera a la mansión de la AFA

Acostumbrado a festejar en grande cada ocasión que lo amerite, Daniel “Tano” Angelici organizó como todos los años una celebración especial para despedir 2025, y darle la bienvenida a 2026. El expresidente de Boca Juniors, empresario multirubro, dirigente radical-macrista y sigiloso operador judicial abrió las puertas de su casa en Villa Rosa, Pilar, localidad donde supo tener su casa el expresidente Fernando de la Rúa y muy cerca de la mansión atribuida al número dos de la AFA, Pablo Toviggino.

Incondicionales del “Tano” como el secretario administrativo de la Legislatura porteña, Christian Gribaudo; el diputado provincial de Pro Fernando Rovello y su pareja, la también dirigente macrista Johanna Panebianco, y el director de la obra social de la ciudad, Eduardo “Changui” Barragán, fueron sólo algunos de los presentes en la celebración angelicista, que según algunos testigos indiscretos fue de tono “familiar”, con varios dirigentes que “pasaron a saludar” y luego buscaron otros rumbos en las últimas horas del año pasado.

Daniel Angelici y los vinos CUPRA PATRICIO PIDAL/AFV

Entre ellos, y a pesar del pacto de silencio que unió a los miembros de la familia angelicista que llegaron a Pilar, aparecieron dos dirigentes libertarios de inequívoca fidelidad a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siempre atenta a la política porteña, de la que Angelici es actor importante desde hace al menos dos décadas.

Los invitados, muchos de los cuales fueron con sus hijos, repararon en el cambio de look del binguero, entre 20 y 25 kilos menos gracias a un tratamiento localizado, y disfrutaron del vino Cupra, propiedad de la casa que Angelici hizo llegar a despachos importantes, judiciales y políticos, para las fiestas de fin de año.

En la Legislatura aseguran que Angelici está “trabajando” para que las leyes que envía el jefe de gobierno porteño Jorge Macri puedan ser aprobadas durante este año. Señalan que sus vínculos con el mandamás del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, será vital para conseguir ese objetivo, y que también hay puentes con los libertarios que lidera Pilar Ramírez y hasta con el bloque macrista rebelde Horacio Rodríguez Larreta. “El Tano habla con todos”, dicen, misteriosos, cerca de Angelici, que disfrutó de su festejo con personajes del poder nacional y porteño.

Francos, entre New York y la carrera por la vicepresidencia

Lejos del estrés que le producía su trabajo en el Gobierno, como ministro del Interior y luego jefe de gabinete, Guillermo Francos disfrutó de las fiestas con su familia y amigos, en Estados Unidos. Primero fue a Washington, donde vive uno de sus hijos mayores, y luego a New York, ciudad en la que su exjefe, el empresario Eduardo Eurnekian, suele pasar los fines de año. El exministro no dijo nada, pero sus amigos celebraron una encuesta reciente en el que adjudicaban a Francos la mejor imagen dentro del universo de los colaboradores del presidente Javier Milei.

Guillermo Francos, Javier Milei y Daniel Scioli X Catalán

“Es el que mejor mide”, susurraron cerca del exministro, que sigue siendo representante del Gobierno en el directorio de la petrolera YPF.

¿Volverá al gabinete luego de su disputa con Santiago Caputo? “No, pero podría ser un gran vicepresidente en 2027”, dice uno de los habituales interlocutores de Francos, que lo ve mejor posicionado que a Martín Menem o Patricia Bullrich para ocupar ese puesto y conducir el Senado, “donde lo que hay que hacer es hablar con todos”.

Tres gestos amistosos de China en plena era Trump

Nadie duda del alineamiento sin medias tintas que el gobierno de Javier Milei lleva adelante en relación a las políticas de la administración Trump, y menos aún después de la captura de Nicolás Maduro en pleno Caracas. Quien también toma nota es el gobierno de Xi Jinping, que sin embargo tuvo en las últimas semanas tres gestos bien valorados en la Cancillería que encabeza Pablo Quirno.

Es que al primer embarque de trigo argentino a China, salido días atrás de un puerto santafesino, se sumaron en las últimas horas la compra de US$1000 millones en porotos de soja y el cupo de importación de 511.000 toneladas de carne bovina argentina, condiciones que el Gobierno consideró más que ventajosas.

Milei con Xi Jinping en el único encuentro bilateral que tuvieron Oficina del Presidente

“Podrían haber optado por Brasil, que está en los Brics, y no hicieron”, puntualizaron fuentes de la diplomacia. El embajador Wang Wei, promotor de estos intercambios, dijo al sitio Embajada Abierta, de Jorge Argüello, que “China mira a Argentina como un socio estratégico integral, basado en el mutuo respeto”.

Píparo, sorprendida por los (¿bajos?) sueldos del Nación

Luego de culminado su período como diputada nacional, y ya efectivizada su reconciliación plena con el universo mileísta, Carolina Píparo desembarcó días atrás en un lugar de privilegio: el directorio del Banco Nación.

Feliz por la negociación previa, que requirió del “perdón” de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Píparo ya participó de la primera reunión del directorio del banco estatal, que hoy conduce Darío Wasserman ante la renuncia del ya expresidente Daniel Tillard, funcionario reconocido por su conocimiento del sistema bancario a quien los libertarios no le perdonaron su cercanía con el cordobesísimo Juan Schiaretti.

Javier Milei y Carolina Píparo Instagram Píparo

La decepción, para Píparo, llegó cuando se enteró de los sueldos que cobran los directores del banco, un 95 por ciento de lo que percibe un subsecretario del Gabinete, y (a pesar del anunciado aumento) muy lejos de las asignaciones de otras entidades bancarias, como el Banco Provincia o el Banco Ciudad. Ni hablar de compararlos con lo que percibe un legislador nacional. “Acá no es como la provincia o la ciudad”, advierten en los pasillos del Nación, ahora conducido por la primera línea karinista.

El nuevo titular de DD.HH. tantea el terreno

A tono con los nuevos vientos que soplan en materia de derechos humanos desde la llegada del gobierno libertario, el nuevo subsecretario del área, Joaquín Mogaburu, designado el 10 de diciembre pasado, ya tantea el terreno con el que le tocará trabajar, en reemplazo del renunciante Alberto Baños.

Fuentes de la subsecretaría confirman que Mogaburu estuvo, durante la semana de Navidad, en la subsecretaría de Derechos Humanos, ubicada dentro del predio de la ex-ESMA, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la jefa de gabinete del ministerio, Florencia Zicavo, y el subsecretario Juan Cruz Montero.

Deterioro del predio de la ex ESMA. Edificio Cuatro Columnas o ex Pabellón Central. Hernán Zenteno - La Nación

El “saludo navideño” de Mogaburu fue breve, de “conocimiento” de los empleados de la subsecretaria, algo inquietos por los cambios y el “ajuste” que, en teoría, viene a implementar el nuevo responsable del área, ya achicada en presupuesto y funciones. Las recorridas no quedarán allí: hay en su carpeta una visita personal a un lugar emblemático para las organizaciones de derechos humanos, el Museo Sitio de Memoria, que cuenta con exhibiciones sobre víctimas de la última dictadura militar.