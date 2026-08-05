Jorge García Cuerva: “La visita de León XIV es un desafío; se vienen meses de mucho trabajo”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, calificó la llegada del papa León XIV a la Argentina, confirmada durante la mañana de este miércoles, como “un enorme desafío” que requerirá un trabajo coordinado con el Gobierno y las provincias. También recordó la última visita al país de Juan Pablo II, en 1987.

“Tenemos mucha alegría y sabemos que es un enorme desafío porque se vienen meses de mucho trabajo”, afirmó García Cuerva, al referirse a la organización. En diálogo con LN+, destacó la necesidad de actuar en conjunto con las distintas administraciones involucradas y explicó las expectativas que genera el evento: “Lo que se plantea es un encuentro con el pueblo de Dios, confirmarnos en la fe y darnos esperanza para seguir adelante”.

El papa visitará tres ciudades: Luján, Córdoba y Buenos Aires dpa - IPA via ZUMA Press DPA

El arzobispo también enfatizó la importancia del acontecimiento: “Son tres días y solo puede estar en tres ciudades— Buenos Aires, Luján y Córdoba—, pero es una visita para toda la Argentina. Se busca animar la visión eclesiástica y trabajar en la proyección de la Iglesia y del Papa después de su partida”.

En tanto, en diálogo con radio Mitre, García Cuerva recordó que estaba en el último año de la escuela secundaria cuando se dio la anterior visita de un sumo pontífice al país, cuando san Juan Pablo II llegó a la Argentina en abril de 1987.

Contó que su vocación surgió dos años después de esa gira papal, luego de participar en un retiro espiritual y hacer una actividad de servicio en la localidad de San Fernando, donde sintió “el llamado de Dios a través de la gente”.

La segunda visita del Papa Juan Pablo II a Argentina en 1987

En ese sentido, comunicó su intención de dialogar con quienes integraron los equipos de aquel evento: “Aunque pasaron muchos años, tenemos que hablar con la gente que estuvo allí; pueden compartirnos su experiencia”.

Respecto al recorrido que se llevará a cabo, evitó dar precisiones concretas sobre las locaciones, ya que “todavía no se encuentran definidas”. Aun así, confirmó que buscan lugares abiertos donde se permitan eventos masivos.

El cronograma oficial de la gira

El anuncio oficial estuvo a cargo de Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, quien confirmó que el itinerario por América Latina se desarrollará del 6 al 17 de noviembre e incluirá escalas en Uruguay, la Argentina y Perú.

Javier Milei celebró el anuncio en sus redes sociales Fabián Marelli

Minutos después de la difusión del Vaticano, el presidente Javier Milei celebró la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde calificó la llegada del Sumo pontífice como un “acontecimiento histórico” y garantizó el trabajo conjunto de la administración central con la Iglesia para la logística del evento.

Por su parte, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina emitieron un texto en el que llamaron a todas las comunidades religiosas a prepararse para la recepción del pontífice, ya que la visita marcará el retorno de un jefe de la Iglesia Católica al país después de 39 años.

León XIV, primer pontífice agustino nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano en 2015, iniciará su periplo en Uruguay antes de llegar a suelo argentino y terminará la gira en Perú, donde cumplirá la etapa más extensa de su recorrido por las ciudades de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

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