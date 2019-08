El periodista contó su mala experiencia en su programa de radio

"Les voy a contar un cuentito", dijo el periodista Jorge Lanata hoy durante su programa de radio en Mitre. Se sentía un "boludo", y decidió explicar a sus oyentes por qué.

"Se me ocurre, por error y porque soy un idiota, comprar por internet un encendedor. El trámite era normal, hasta que en un momento me dicen que necesito un importador", relató el periodista.

"Me pareció raro. Y digo bueno, que venga el despachante de aduana. Se lo mando al despachante, que son unos amigos con los que a veces compro cuadros afuera", dijo.

"Pero escuchen esto porque es increíble: me llega una carta en la que me dicen que tengo que hacer un trámite en la Secretaría de Industria, donde tengo que declarar que el encendedor es para uso personal. Se ve que corría riesgo de cerrar la fábrica de encendedores", agregó con ironía.

"Jorge, tenés que entender que hay encendedores de uso personal y para uso industrial", acotó Marcelo Longobardi, con quien Lanata hace el pase de su programa.

"¿Pero quién carajo es el secretario de Industria? Nadie sabe quién es y me pide el formulario. Entonces un día yo conté parte de esto al aire y, por supuesto, se armó terrible quilombo. Nos llamaron de todas las líneas de industria y les explicamos cuál era el problema. Mientras, mi encendedor seguía ahí, en la Aduana", contestó Lanata.

"Querido Grasso [por Fernando Grasso, secretario de Industria], acá te saluda Lanata. Vos me pediste que haga un trámite para ver si el encendedor lo iba a usar yo u otro. Grasso, ¿qué tenes en la cabeza? Se supone que un encendedor del año 20' no lo va a usar toda la Argentina, lo voy a usar yo", agregó.

"Hoy me llega la boleta de lo que tengo que pagar. Escuchá la boleta. Supongamos que el encendedor vale 100 pesos. La boleta que me llega dice que tengo que pagar $97 de impuestos".

"¿Qué me cobran? Tasa estadística, derecho de importación, que está bien. Además el IVA, Ganancias, y una que es 'impuestos internos' que no aclaran qué carajo será y que es como 40% de los 97 pesos de impuestos. Eso, más los 500 mangos que me cobran mis amigos despachantes, que para eso están. ¿Cómo puede ser que el Estado argentino por una cosa de $100, cobre $97 de impuestos?2, dijo Lanata, indignado.

"Jorge, ¿pero que querés aconsejar al pueblo argentino?", le preguntaron al periodista sus compañeros de radio.

Y Lanata contestó: "Que contrabandeen. Le pido a la gente que a partir de ahora traigan las cosas de contrabando y listo. Tengo un amigo que trae cosas de contrabando, no voy a dar el nombre, un importador informal. Le voy a pedir a mi amigo, que trae un elefante por la Aduana y nadie le dice nada. Le he pedido varios elefantes que tengo en una quinta en la provincia de Buenos Aires. Entonces le voy a pedir a mi amigo que viene de todos los meses de Nueva York que me traiga 64 encendedores. Se los voy a mandar al secretario de Industria a la casa, que no me acuerdo como se llama. Ah si, ¡Grasso! Grasso: espere, que le van a llegar 63 encendedores por correo".

"Son todos unos hijos de puta", concluyó Lanata. "Yo el encendedor lo voy a devolver y perderé la guita que pagué por él. No hay posibilidad que yo le garpe a esta manga de inútiles 97 mangos sobre 100, porque es un choreo".