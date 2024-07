Jorge Macri brindó detalles de su encuentro con Luis Caputo para negociar la coparticipación de la Ciudad

Escuchar

Este domingo por la noche, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló sobre el acuerdo que el Ejecutivo de la Ciudad logró con el Gobierno de Javier Milei para que se restituyan los fondos de coparticipación que habían sido recortados durante el mandato de Alberto Fernández. En declaraciones a La Cornisa (LN+), consideró que la decisión del Presidente de aceptar el fallo impartido por la Corte Suprema en diciembre de 2022 -instaba a la entonces administración de Fernández a devolver el 2,95% de la masa de fondos coparticipables- fue un “punto de quiebre”. Ofreció detalles además de la reunión que mantuvo la semana pasada con el ministro de Economías Luis “Toto” Caputo, encuentro que calificó de “tenso” ya que ambos tenían en principio visiones contrapuestas sobre cómo proceder.

“Desde que yo estoy en el cargo, la Ciudad tuvo que hacer un esfuerzo durante seis meses. Le dimos tiempo al Gobierno de que se acomodara. Mantuvimos asimismo vivo el reclamo de que se implemente el fallo de la Corte. Llegó un punto en el que el esfuerzo no se pudo mantener más. Recordemos que parte de los fondos que no se enviaban o suplimos con el impuesto a las tarjetas de crédito. Eso se cortó el año pasado. Y hasta hace poco lográbamos recaudar cobrando impuestos sobre las Leliqs y otros pases. Pero cuando el Gobierno empezó a sacar las Leliqs del mercado, lo que me parece sano, nos quedamos sin esa base”, explicó a Luis Majul.

“Ahí levanté el teléfono. Hablé con el ministro [Luis Caputo] y le dije ‘mirá, esto empezó a pasar’. Él me dijo ‘Jorge, yo te dije que cuando eso empezara a ocurrir, le íbamos a encontrar una solución’. Y bueno, finalmente nos reunimos”, relató a continuación. Respecto del encuentro que mantuvo con el titular del Palacio de Hacienda, opinó que se trató de una reunión “tensa” y “difícil”: “La primera postura del ministro no fue cumplir el fallo. Él dijo que podía acomodarse dentro de ciertos recursos porque sino los números... Es lo que hace todo el tiempo, tratar de administrar recursos. Yo le dije que hasta acá aguantábamos nosotros. Que aguante otro”.

“Después de una hora y diez minutos de charla, logramos acordar este mecanismo que comenzará a funcionar el 1 de agosto -el gobierno nacional aumentará el nivel de los desembolsos diarios del 1,4% al 2,95% para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia-”, completó Macri. Más adelante en la entrevista, el jefe de Gobierno porteño dijo que haber alcanzado dicho acuerdo fue un “punto de quiebre” para la Ciudad. “Hablamos de muchos millones de dólares. Van a empezarnos a pasarnos por mes alrededor de 80.000 o 90.000 millones de pesos. Es una suma considerable”.

“Vamos a ir con Nación a la Corte con una postura de acuerdo en los próximos días. Va a ser un gran paso esto de que se vaya a cumplir el fallo. Porque si no se cumplía, no iba a ser un problema solo para nosotros. Era un problema para el país. Que un gobierno no acate un fallo de la Corte Suprema es malo para el país, para las inversiones, para la tranquilidad judicial. Y mientras el anterior gobierno tenía una actitud delictiva, que nos sacó recursos con una excusa falsa, la administración de Javier Milei es otra cosa. Este gobierno, lo único que nos pidió fue tiempo para pagar. Y logramos sellar un pacto de esa manera”, concluyó.

LA NACION