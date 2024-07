Pro planea un acuerdo para armar un interbloque con exlibertarios y superaría en número a LLA en Diputados

Escuchar

En los pasillos del Congreso, el despacho del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, está pegado al del titular del MID, Oscar Zago, el expresidente de los libertarios en Diputados que se fue expulsado en medio de un escándalo con los hermanos Milei. Los divide una pared. La cercanía de los dos hombres que se conocen desde 2007 -ya que ambos coincidieron en la Legislatura porteña- se hará efectiva cuando conformen un interbloque , la idea que amasan desde hace un tiempo y que terminaron de consolidar esta semana, según pudo saber LA NACION.

“Estamos dialogando con el diputado Ritondo y estamos llegando a un acuerdo” , sostuvo Zago a este medio. Lo mismo refirieron fuentes cercanas a Ritondo. “Tenían conversaciones informales y esta semana se juntaron, estuvieron dos horas hablando en el Congreso, y ahí empezó a tomar forma la idea ”, afirmaron desde las huestes del diputado que tiene alta sintonía con Mauricio Macri, quien le abrió paso para que conduzca el partido en la provincia de Buenos Aires.

Desde las filas de Ritondo aclararon, en tanto, que el exministro de Seguridad bonaerense presidirá ese interbloque por el peso de Pro y que falta todavía que converse la idea con el resto de los integrantes de su espacio. Se supone que esa charla se dará en la próxima reunión que tengan, pautada para el martes 29. La estructura de Pro en Diputados alberga a representantes cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que quedaron tensionados con Ritondo por la movida partidaria en la provincia de Buenos Aires y que tienen nexos con la Casa Rosada, como Damián Arabia, el impulsor de la Ley Conan que contentó a Milei.

En el momento en que se efectivice esta alianza entre Ritondo y Zago, se supone que en agosto, luego del receso de invierno, Pro (con 37 diputados) y el MID (con tres) sumarán en conjunto 40 diputados y superarán en número al oficialista La Libertad Avanza (LLA), que bajo el comando del cordobés Gabriel Bornoroni mantiene 38 miembros y así quedará en tercer lugar de representación, después de Unión por la Patria (con 99) y la nueva conformación.

Lejos están aquellos tiempos en que se habló de una posible articulación entre los oficialistas con Pro, algo que nunca terminó de ocurrir al menos hasta ahora. Tras bambalinas, en el partido que nació en la ciudad de Buenos Aires renegaban de la falta de experiencia de algunos referentes libertarios -expuesta sobre todo en el debate por la Ley Bases- y siempre hubo dudas sobre si valía la pena confluir sin un desembarco concreto en distintas terminales del Ejecutivo. Por lo contrario, destacan ahora la “racionalidad y experiencia” del jefe del MID, de larga trayectoria en la política, quien supo abrevar en Pro antes de ser mileísta.

“Desde que fui presidente de LLA mi objetivo era siempre sumar, agrandar el espacio, confluir. Si en el gobierno nacional había incorporaciones de destinos bloques, por qué no en la Cámara de Diputados. Mi trabajo siempre fue ese. No lo pude hacer, no había quórum en LLA, fue parte de los problemas que tuvimos. No lo quisieron hacer nunca. Seguí insistiendo y estamos llegando a un acuerdo”, comentó Zago, que dejó la titularidad del oficialismo en Diputados cuando se desató la polémica por la elección de Marcela Pagano frente a la Comisión de Juicio Político, movida que él avaló pero fue rechazada de plano por la hermana del Presidente, la secretaria general Karina Milei, quien le bajó el pulgar.

El dúo entre Ritondo, quien siempre miró con ganas la chance de volver a ser presidente de la Cámara de Diputados como en los tiempos macristas, y Zago está con interés poder adherir algún unibloque. Un nombre a quien pretenden tentar es a la tucumana Paula Omodeo, que integra ella sola Creo y quien supo estar en Juntos por el Cambio (JxC).

“Venimos trabajando, mirando todos los unibloques e invitando a la discusión”, sintetizó Zago sobre este nuevo tiempo que lo hace volver sobre viejos aliados.