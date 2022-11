Jorge Macri, cada vez más relegado de las actividades oficiales del gobierno porteño tras su pacto con Patricia Bullrich

escuchar

Mientras su tropa salía ayer a respaldarlo y afirmaba con una catarata de tweets que el primo del presidente es el mejor candidato de Pro para gobernar la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri reapareció y se mostró con el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, en busca de contrarrestar a aquellos que decían que estaba “aislado” de la gestión porteña.

La recorrida, cerrada para la prensa, por un viejo bunker narco que se transformó en el comedor Gargantitas fue la primera actividad en la que se mostró luego de su foto con Patricia Bullrich, quien lo bendijo el martes pasado para ser el sucesor del jefe de gobierno porteño y provocó una crisis interna en el gabinete porteño.

Para responder a ese jugada, Horacio Rodríguez Larreta se exhibió con su ministra de Educación, Soledad Acuña, que se anota en la interna de Pro por la candidatura a jefa de gobierno en 2023. La foto con el ministro de Salud, Fernán Quirós, otro de los eventuales postulantes se postergó. En esa lista Larreta también incluyó al vicepresidente 1° de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, al legislador de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, además del senador radical Martín Lousteau.

El comedor Gargantitas demuestra que se puede ganar la guerra contra el narcotráfico. Con Marcelo estuvimos en ex búnker narco, que hoy es un merendero. pic.twitter.com/ETUz3i1WMj — Jorge Macri (@jorgemacri) November 2, 2022

En Uspallata, no niegan que “hay tensión” y enojo en el gabinete luego de la postal con Bullrich. Aunque buscan minimizar la situación diciendo que aún no hay una “decisión expresa” sobre cómo lidiar con el primo del expresidente, que ahora apoya a la rival del jefe de gobierno porteño en la carrera para llegar a la Casa Rosada. Mientras algunos afirman que la reunión de mesa chica que suelen realizar los lunes se suspendió, otros señalan que se hizo, pero que Jorge Macri no asistió.

En la sede gobierno porteño reconocen que sería inevitable que en una actividad con Larreta la prensa pregunte por su relación. Prefieren por ahora evitar ese momento que podría ser incómodo. Apuntan también que el enojo en el gabinete puede explicar que algunas actividades “se posterguen”.

El indicio del cambio de exposición del intendente de Vicente López en uso de licencia fue que no asistió a la presentación de la Dirección de Operaciones Motorizadas de la Ciudad, el martes pasado, cuando antes solía presenciar ese tipo de actividades. La cartera de Seguridad como la de Educación eran quizás las que más lo incluían en sus actividades en agenda.

Fuentes del gobierno porteño dicen que Jorge Macri estaba al tanto mientras que desde el entorno del ministro señalan que no estaba en su agenda esa presentación. En su entorno relativizan las tensiones. “Hay paz” repiten. A la recorrida de ayer, agregan que el ministro participó de la reunión de gabinete de todos los martes y también sumará otra foto con D’Alessandro el fin de semana.

“El comedor Gargantitas demuestra que se puede ganar la guerra contra el narcotráfico. Con Marcelo estuvimos en ex búnker narco, que hoy es un merendero”, twitteó Jorge Macri con una foto que podría ser de campaña. D’Alessandro también difundió en redes la actividad y dijo: “Echar a los narcos, cerrar un búnker y recuperar el territorio. En Zavaleta, una casa que vendía drogas se transformó en un comedor que recibe a más de 1000 personas por día. Para nosotros, Gargantitas es un orgullo. Con Jorge Macri charlamos con Mirta, una luchadora que trabaja desde hace años para contener y ayudar a las familias del barrio. Nos contó cómo cambió la situación desde que sacamos a los delincuentes. Ahora los vecinos pueden caminar sin miedo y se sienten más seguros”.

Desde su desembarcó en el gobierno porteño, en diciembre pasado, Jorge Macri ocupó un rol protagónico. Como ministro de Gobierno, se sumó a las agendas de varios ministerios y se mostraba en varias actividades de gestión. Acumulaba más de una foto por semana con integrantes del gabinete porteño y también con Rodríguez Larreta. Eso ahora cambió.

En Uspallata repetían que se había integrado muy bien y estaban “cómodos”. Lo consideraban una incorporación positiva porque luego de la partida de Diego Santilli, que dejó la gestión porteña por la campaña legislativa en la provincia de Buenos Aires, volvían a tener a un “hábil declarante” con presencia en medios.