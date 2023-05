Jorge Macri habló tras ser ungido candidato único del Pro y apuntó contra los gremios: “Vamos a tener que estar enteros para la gente que quiere laburar en paz”

escuchar

Jorge Macri habló tras ser ungido como el único candidato de Pro para la ciudad de Buenos Aires de cara a las PASO y apuntó contra los gremios al insistir que se mantienen en complicidad con el gobierno de Alberto Fernández, a diferencia de su rol durante el mandato de Mauricio Macri. “Vamos a tener que estar enteros para la gente que quiere laburar en paz”, dijo y advirtió que el distrito porteño será “centro de disputa” del kirchnerismo si gana las elecciones Juntos por el Cambio.

“El país que se viene va a ser difícil y complejo”, indicó el intendente en licencia de Vicente López, en diálogo con LN+, y agregó: “ Nunca diría que va a haber sangre o muertos en las calles como dijeron Aníbal Fernández o Juan Grabois , pero está claro que hay un nivel de connivencia entre los sectores corporativos del poder, como los gremios que no levantan la voz y cuando fuimos nosotros gobierno nos volvieron locos con marchas y paros”.

En ese sentido, el ministro de Gobierno porteño sugirió que la Ciudad va ser el “escenario de la contienda”, así que el “equipo va a tener que ser sólido, y defender a los argentinos de poner palos en las ruedas permanentemente”. “Ahí vamos a tener que estar enteros y firmes del lado de la gente que quiere vivir en paz y laburar”.

Tras ello, explicó cuál sería su política de gobierno con respecto a los piquetes y los cortes de calle. “Tenemos que garantizar la calle para los que tienen que ir a laburar o estudiar. Para eso hay que sacar la intermediación de los planes sociales, sacar a los niños de la marchas, y saber que si los llevás, perdés los planes. Hoy literalmente los usan como escudo”.

Asimismo, dijo que es primordial “garantizar con la Fuerza Pública que se circule”. “A veces la Justicia te hace la trampa de decir que a dos cuadras adelante se puede circular, pero un negocio no se puede mover”.

¿Posibilidad de impugnación de la candidatura?

El martes por la mañana, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció mediante una carta publicada en su Twitter que Jorge Macri sería el candidato unificado de Pro rumbo a las PASO con la firme intención de mantener la hegemonía de ese partido en la capital federal.

Sin embargo, la polémica en torno a su candidatura siempre circuló sobre su estancia como intendente de Vicente López y su paso a la ciudad. Sobre este punto detalló: “No va a haber impugnación. Y si la hay va a ser resuelta por la Justicia porque todos los requisitos legales se exceden y están cumplidos. Estoy tranquilo”.

De todas formas, reconoció que suele haber impugnaciones, pero que al final todos los candidatos suelen poder presentarse sin problemas. “Tengo residencia en la ciudad de Buenos Aires. Viví 41 años ahí y la ley pide solo cinco años ‘anteriores’. No pide que sean ‘inmediatos’. Por ejemplo, en la categoría de legislador se piden dos años anteriores e inmediatos. En cambio, en la categoría de jefe de gobierno solo pide cinco años anteriores”.

Pese a ese detalle técnico señaló que muchos intendente son intendentes en sus municipios y viven en la ciudad de Buenos Aires, y que una cosas es el domicilio legal y otra donde residís realmente. “De todas maneras tengo los cinco años anteriores e inmediatos. He tenido a mis hijos acá. Fui desde salita de dos hasta la universidad aquí. Me une una gran historia con esta ciudad”.

Interna y paso al costado de Fernán Quirós

Por último se refirió a la decisión unificada de los referentes de Pro de elegirlo a él por sobre el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. “Hay que estar a la altura de gestiones que vienen de hacerlo muy bien como las de Mauricio y Horacio. Mí desafío es hacer una buena elección en las PASO, ganar la general y estar a su nivel en la gobernación”.

Consultado sobre el futuro político de Quirós, Macri consideró que no lo sabe a ciencia cierta y que no depende de él. “No sé si Quirós va a estar en alguna lista. Quiero ser respetuoso. Tuvo un gesto importante y tomó la decisión de acompañar que yo sea candidato único. Habrá que ver qué piensa Horacio y el resto del equipo”.

Del mismo modo, evitó dilucidar quién podría ser su compañero o compañera de fórmula. “Para decidir a mi compañero trabajaremos en equipo, entre todos. Uno tiene que escuchar a todos los referentes del espacio”.

Lo propio hará con el resto de su gabinete. “Voy a armar el mejor gabinete que pueda armar. Una vez que gane la elección es mía la elección, pero sería ridículo no aprovechar la experiencia de los anteriores que fueron gestión”.

“Logramos la unidad y es un montón. Nos peleamos más de lo que correspondía, es momento de desenojarse. La que tienen derecho a enojarse es la gente, del laburante que no llega a fin de mes”, sentenció.

