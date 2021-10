Jorge Macri no descartó incorporarse al gabinete de Horacio Rodríguez Larreta

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, no descartó este martes incorporarse al gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en un rol de coordinación entre el gobierno porteño, los municipios del conurbano bonaerense, y por ende, con la provincia. Sin embargo, el jefe comunal aclaró que no aún no recibió una propuesta en ese sentido.

En declaraciones a LN+, Jorge Macri reconoció que no tiene una propuesta del jefe de gobierno porteño para sumarse a su equipo. Días atrás había trascendido la creación a su medida de un Ministerio del AMBA, para coordinar las políticas del área metropolitana Buenos Aires. “N o tengo una propuesta de Horacio [Rodríguez Larreta] para integrarme al equipo. La puedo analizar, por supuesto. Todo lo que sirva para gestionar e impactar de la mejor forma posible en la mayor cantidad de gente, me apasiona”, sostuvo Macri en declaraciones a Mesa Chica, conducido por José Del Río.

Sin embargo, el también presidente del partido PRO en la provincia de Buenos Aires sostuvo que podría cumplir efectivamente un rol de articulación con los intendentes del Gran Buenos Aires. “No puedo descartar algo que no me han propuesto. Pero sí me apasiona cualquier cosa que pueda hacer para que, por ejemplo, los 3,5 millones de bonaerenses que ingresan a la ciudad de Buenos Aires lo hagan de la mejor manera posible , que el anillo digital funcione en todos los municipios del primer cordón, como en el caso de Vicente López, y que lo tiene la Ciudad”, ahondó.

En ese sentido, aclaró que podría cumplir con esa función al mismo tiempo en que lleva adelante su tarea como intendente. “Hay un montón de cosas que uno podría hacer. Esto lo puedo hacer siendo intendente, o trabajando en equipo con Horacio, o en algún otro rol”, afirmó.

No obstante, Jorge Macri manifestó su molestia con las versiones que interpretaban un posible nombramiento suyo en ese puesto “en concepto de garpe” o “compensación ”, luego de haber bajado su precandidatura a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires en detrimento de Diego Santilli, el candidato del PRO que impuso Rodríguez Larreta. Macri, que había expresado una resistencia inicial, terminó por apoyar al ahora exvicejefe de gobierno porteño.

“La verdad es que no fui candidato porque soy feliz siendo intendente. Nadie me tiene que compensar con nada”, remarcó Macri y enfatizó: “No me hace vibrar ser legislador. Me encanta la gestión. Me gusta más hacer que decir que otro haga”.