Jorge Macri no descartó recurrir a la Corte si fracasa la negociación con Luis Caputo por los fondos

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, admitió hoy que no será “fácil” encontrar una solución al conflicto con la Casa Rosada por el reparto de fondos de coparticipación federal. Y, pese a que negocia directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, para resolver el asunto, no descartó que la Ciudad vuelva a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por el incumplimiento del acuerdo que firmaron ambas jurisdicciones en septiembre de 2024.

Durante un encuentro con periodistas en la sede de Uspallata, en Parque Patricios, el alcalde y referente de Pro habló sobre la nueva discusión que se abrió con la administración de Javier Milei por las demoras en las transferencias semanales del 1,55% de los recursos. Debido al atraso en los pagos, el Ejecutivo porteño reclama ahora una deuda de 370 mil millones de pesos. La semana pasada, Jorge Macri se vio con Caputo, a quien le planteó que procura que se normalicen los envíos y el Gobierno pague esa deuda.

Luis Caputo y Jorge Macri, durante un encuentro en el Ministerio de Economía

“Estamos tratando de encontrar un acuerdo que tenga un equilibrio entre los derechos de la ciudad, que son claros y concretos, y las limitaciones financieras que tiene el gobierno nacional”, explicó el jefe porteño. Enseguida, añadió: “Están claras las posibilidades de uno y del otro lado. Y estamos tratando de encontrar una solución en función de esas limitaciones”.

Durante las últimas horas, el primo del expresidente Mauricio Macri reconoció que no será “fácil” lograr un entendimiento con Milei por el reparto de los fondos de coparticipación. No obstante, aclaró: “Lo que hay es un compromiso de encontrar una solución y eso me hace tener confianza de que lo logremos. Pero no es fácil, no es un tema fácil”.

En ese contexto, el jefe porteño no descartó de plano que la Ciudad vuelve a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para denunciar que la Nación no cumple con lo pactado en septiembre de 2024.

“Esto ya es parte de una discusión en la Corte. Por lo cual, puede requerir que la Corte se vuelva a involucrar si no hay cumplimento del acuerdo que firmamos”, resaltó Jorge Macri ante la consulta del cronista Lautaro Maislin, del canal C5N.

En la cúpula de Pro en la Capital ya saben que el Gobierno no intentará restituir en el Senado el capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía una cláusula vinculada a los recursos de coparticipación que reclama la Ciudad y que fue rechazado por la oposición en Diputados durante la votación en particular.

Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo habían presionado a la Casa Rosada porque Milei no incluyó en sus proyecciones para el año próximo el pago del 1,55% de recursos de coparticipación federal para la Capital, bastión de Pro, que estableció la cautelar de la Corte. Tras una intervención de Diego Santilli, ministro del Interior, se acordó la introducción de un artículo ad doc con tan solo una promesa de que se girarían los recursos. Ese agregado -se lo facultaba al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para cumplir con el pago de los fondos de coparticipación acordados entre la Ciudad y la Nación- fue colocado en el controvertido capítulo XI del Presupuesto, que fue objetado por Diputados y también contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento de las universidades y de emergencia en los servicios de discapacidad.

Hoy, Santilli confirmó que LLA no buscará reponerlo durante la sesión del próximo jueves en el Senado y reiteró que Milei reasignará partidas para sostener el superávit fiscal. En rigor, la Casa Rosada no tiene margen para restituirlo. Es que los bloques aliados en la Cámara alta le avisaron a Bullrich que no darán su apoyo para derogar el financiamiento a las universidades ni la emergencia en discapacidad.

Por lo tanto, dado que tiene una buena relación con Caputo, Jorge Macri apuesta a lograr un entendimiento con el ministro de Economía de Milei para resolver el conflicto por los fondos que fueron recortados durante la gestión de Alberto Fernández.

En septiembre del año pasado, Caputo, ministro de Economía de Milei, pactó con el jefe porteño el pago del 1,40% de los fondos por goteo diario y el 1,55%, a través de transferencias semanales. Desde junio, afirman fuentes porteñas, la Nación solo envía la mitad del 1,55%.

En la cumbre del viernes pasado, Jorge Macri y el titular del Palacio de Haciendo acordaron que sus equipos retomarán la negociación en los próximos días para hallar una solución.

Anoche, en diálogo con el canal de streaming Neura, el jefe porteño dijo que le había ido “razonablemente bien” con Caputo, pese a que abordaron “un tema difícil” y “complejo”.

“Estás discutiendo recursos que al gobierno nacional no le sobran, pero que son legalmente de la ciudad y nos lo tienen que dar”, puntualizó. Consultado sobre si creía que podría encontrar una solución, Jorge Macri respondió: “Sí. Y no porque sea fácil, sino porque siempre mi tarea es resolver problemas”.

Frente al enojo de Ritondo y el resto de las autoridades de Pro en el Congreso por el sorpresivo trato que cerró la Casa Rosada con el peronismo para designar a los representantes de Diputados en la AGN -el macrismo ya presentó un amparo para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del procedimiento-, el jefe porteño intentó aplacar las aguas. Dijo que Pro seguirá “colaborando” con el oficialismo, pese a los desplantes de los Milei. Insistió en que nunca hubo una alianza con LLA, más allá del entendimiento para confluir en las legislativas pasadas, y consideró que la fuerza que lidera Mauricio Macri a nivel nacional debe mantenerse en el campo de la oposición “responsable”. “Hay que tener la inteligencia de discutir tema por tema [en el Congreso]. Tenemos que priorizar lo que le sirve a la gente y, eventualmente, a los gobiernos subnacionales”, indicó.