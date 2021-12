Jorge Macri: “No lo veo a Mauricio enfocado en ser candidato para 2023″

Luego de su desembarco en Parque Patricios, el flamante ministro de Gobierno porteño Jorge Macri analizó su salto al gobierno de la Ciudad y pronosticó el futuro político de su primo y expresidente Mauricio Macri. “No lo veo a Mauricio enfocado en ser candidato para 2023″, dijo. Además, destacó que Juntos por el Cambio (JxC) necesita “pensar en objetivos grandes, en lo que nos preocupa y sostener la unidad”.

“Lo que vengo a hacer a la Ciudad no es un cargo electivo, lo que vengo a hacer un aporte de gestión en función de mi experiencia”, advirtió Macri, quien está de licencia en su rol de intendente de Vicente López.

En diálogo con FM Milenium, Macri advirtió que su paso a territorio porteño fue tras una invitación del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y aseguró: “Me parece que para mejorar algunas cosas [en la Ciudad] traer a alguien que vea al conurbano, que entienda los problemas de la Provincia y pueda hacer aportes es algo interesante que me desafió”.

En este contexto, el ministro de Gobierno consideró “una falta de respeto a la gente” hablar de candidaturas. “Este es un año para trabajar, no para hablar de candidaturas. El país está en carne viva”, espetó, y remarcó: “Horacio [Rodríguez Larreta] no me invitó para trabajar en una candidatura, me invitó para resolver problemas concretos. No vine a trabajar para eso, después si la gestión lo impulsa más... eso será una resultante de eso”.

Asimismo, Macri celebró las diferencias en la coalición opositora, aunque destacó que se debe mantener la unidad. “Si todos los que estamos en la mesa nacional de Juntos por el Cambio arrancan con el ‘yo quiero’, la unidad va a ser difícil de mantener”, advirtió, y observó: “No quiere decir que no haya aspiraciones o ganas, pero hay que pensar en objetivos grandes, en lo que nos preocupa y sostener la unidad”.

En este sentido, al ser consultado por el rol que ocupa en el espacio el expresidente Mauricio Macri, el exintendente consideró: “No siento que Mauricio [Macri] esté discutiendo un posicionamiento hacia afuera, lo veo muy enfocado en sostener la unidad”.

Y agregó: “No lo veo enfocado en ser candidato en 2023, lo veo más en un rol de mentor. Él tiene un rol en nuestro espacio que es relevante, es el único expresidente sentado en la mesa. Su experiencia, las cosas que le pasaron, sus vivencias, solo las tiene él”.

Macri consideró que el expresidente está enfocado en que Juntos por el Cambio vuelva al mando del Ejecutivo. “Y que el Pro sea quien lidere ese proceso”, sostuvo.

Así, luego de lo que -según consideró- fue una una elección PASO anticipada en 2015, “en 2023 habrá una competencia intensa”. “El radicalismo quiere poner presidente y gobernadores y está muy bien, la competencia es sana y se resolverá o por acuerdos o por PASO”, sostuvo el flamante funcionario porteño.