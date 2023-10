escuchar

El descontrol cambiario altera los cálculos electorales. En medio de la crisis por la disparada del dólar blue, Jorge Macri mantiene el optimismo respecto de sus chances de consagrase como el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta en la Capital, casa matriz de Pro, pero luce inquieto por las consecuencias sociales y políticas del terremoto económico.

Pese al clima enrarecido, Jorge Macri, ministro de gobierno y exintendente de Vicente López, confía en que JxC saldrá airoso de la compulsa decisiva del 22 de octubre. A diez días de la votación, se entusiasma con conseguir un triunfo en primera vuelta en la Ciudad -descuenta que retendrá los votos de Martín Lousteau- sino que aventura que Patricia Bullrich, aspirante presidencial de JxC, alcanzará el ballottage.

Además, rechaza la posibilidad de una ruptura en el espacio en caso de una derrota en las urnas y descree que su primo Mauricio Macri haya “dañado” a Bullrich con sus gestos ambiguos y sus dichos sobre Javier Milei. “ Mauricio no se guarda nada en este juego para que ganemos y recuperemos la posibilidad de gobernar ”, afirma en una entrevista con LA NACION.

-El dólar superó los 1000 pesos. ¿Quién fue más irresponsable: Massa, por aumentar el gasto público, o Milei, por sus dichos sobre el peso y los plazos fijos?

-Sin duda, la responsabilidad principal es de Massa porque el valor del dólar se cuadriplicó desde que asumió. Ahora, si yo estuviera en el lugar de Milei, sería cuidadoso con las cosas que se dicen en estos momentos.

-Teniendo en cuenta sus expresiones, ¿Milei alienta el caos o quiere una hiperinflación para facilitar su proyecto de dolarización?

-No sé. Eso hay que preguntárselo a él. Cada uno es dueño y también rehén de las cosas que dice.

-¿Le parece irresponsable lo que hizo Milei o no?

-Parte del rol de ejercer una candidatura o un cargo es hacerlo con mucha responsabilidad. Esa es la experiencia que uno va adquiriendo al dedicarse a lo público.

-¿Bullrich y JxC pueden descontar la ventaja que saca Milei en los sondeos en este contexto económico incierto o la corrida favorece las chances de los libertarios?

-Juntos por el Cambio tiene, sin ninguna duda, el mejor equipo. Tiene la mejor candidata a presidenta, los mejores gobernadores e intendentes o representantes en el Congreso de la Nación. Y de una situación tan compleja como esta, se sale con equipo, no con individualidades.

-¿Ese “equipo” se puede romper si Bullrich no alcanza el ballottage?

-No, de ninguna manera. ¿Por qué se va a romper si se ha mantenido unido cuando nos tocó también perder en 2019? Nuestro compromiso con la gente que confía en nosotros va más allá de un éxito puntual. Aparte de eso, estoy convencido de que Patricia va a estar en el ballottage y será la próxima presidenta.

"Estoy convencido de que Bullrich va a estar en el ballottage y va ser la próxima presidenta", afirma Jorge Macri Tomás Cuesta - LA NACION

-¿Descarta que un sector de JxC pueda acompañar a Milei en un eventual gobierno si gana los comicios y es electo presidente?

-Vamos a ganar nosotros. No trabajo con otra hipótesis. Hasta el 22 de octubre estoy convencido de que vamos a ganar en la ciudad, que será un gran sostén de la pelea nacional, y a hacer una gran elección en la provincia. Eso la va a poner a Patricia en condición de ir al ballottage. Así que no necesito hacer ninguna otra hipótesis.

-Sin Bullrich en el ballottage, ¿podría haber dirigentes de JxC que se inclinen por Massa en una eventual segunda vuelta con Milei?

-De nuevo, yo no soy analista político. Soy parte de una fuerza y el único objetivo que tengo en esta competencia política es que el mejor equipo gane. No voy a hacer ninguna otra especulación.

-Si usted es electo jefe porteño y Milei gana las elecciones, ¿se imagina siendo parte de una liga de gobernadores de JxC o cada uno se va a manejar de forma autónoma?

-Yo no veo otro escenario que el que Patricia sea presidenta. Es muy importante consolidar un foro de gobernadores -una liga me suena más sectario-, desde donde, inclusive, vamos a convocar a otros mandatarios a trabajar, para que entiendan hacia dónde va el país con Patricia, por qué es bueno para cada provincia ser parte de ese foro y cómo consolidamos una mirada federal desde los gobiernos locales. Eso va a ser un gran sostén para la presidenta.

-¿Macri le hizo daño a Bullrich cuando dijo que Milei es “parte del cambio” o que le podrían dar apoyo legislativo si gana el libertario?

-No. El apoyo de Mauricio es…

-¿Macri adoptó una posición ambigua? ¿Tiene dos candidatos?

-Para nada. Hasta hace no mucho decían que Mauricio apoyaba demasiado a Patricia y poco a Horacio, y ahora parecería que es al revés. Mauricio tiene un compromiso total y absoluto con JxC, con Patricia, y con cada uno de los que integramos esta fuerza, sean gobernadores radicales y de fuerzas provinciales, o nuestros intendentes de distintos partidos políticos. Está recorriendo la Argentina. Y donde piden que esté, él va. Su compromiso es pleno; es fundador de JxC. No se guarda nada en este juego para que ganemos, recuperemos la posibilidad de gobernar la Nación y que toda esa experiencia del 2015 al 2019, con las buenas y las malas, hoy nos permita hacer un mejor gobierno.

-¿Y por qué Macri no lo critica con dureza a Milei en público? Por ahora dice que está “solo”, que no tendrá sustento legislativo.

-Cada uno tiene su estilo, pero yo escuché palabras muy generosas respecto de Patricia. Y Mauricio también ha marcado las mismas preocupaciones sobre Milei que te mencionaba yo. Es muy difícil imaginar que uno va a resolver los problemas de un país sin una historia previa en lo público, sin un equipo grande como hace falta para un desafío como este. A veces, no le gustan las formas y el estilo que tiene Milei para referirse a otros; a mí tampoco. Mauricio ha sido tremendamente claro, pero cada uno tiene su forma y su estilo.

El primo del expresidenta descarta una ruptura de JxC en caso de que Bullrich no alcance el ballottage Tomás Cuesta - LA NACION

-¿Para Macri sería un fracaso que Bullrich no entre en el ballottage?

-Para todos nosotros, para Juntos por el Cambio, pero yo tengo mucha confianza, porque cuando camino la calle hay tanta gente que me manifiesta que cree en nosotros. Estoy convencido de que vamos a estar en el ballottage.

-Respecto del escenario de la Ciudad, ¿usted cree que podría ganar en primera vuelta o es poco probable?

-La elección de las PASO nos dejó muy cerca. Nunca habíamos logrado que el 56% de los porteños nos acompañe en una PASO. Así que hay posibilidades [de ganar en primera vuelta]. Tampoco sería un problema ir a un ballotage.

-¿Podrá fidelizar o contener todos los votos del radicalismo que sacó Martín Lousteau? Él no tiene un rol activo en su campaña. De hecho, aún no se los vio juntos.

-Vamos a retener todos esos votos y a sumar más. Porque toda esa gente cree mucho en JxC. Y con Martín estamos trabajando. He tomado muchas de sus propuestas, que han sido interesantes, como el pase cultural para adultos, o el alquiler de vivienda para jóvenes. Los equipos de la UCR y los nuestros están trabajando en la reforma del Código Urbano, en el tema de salud mental y revisando políticas educativas. Me siento muy acompañado. Laburamos codo a codo con los comuneros del radicalismo, o legisladores nacionales y locales de la UCR que son parte de nuestra lista. Lo mismo ocurre con Graciela Ocaña, que encabezó la lista de Lousteau.

-¿El votante radical de la ciudad se va a sentir representado en su candidatura?

-El votante de JxC se siente representado, sin ninguna duda.

-Fue una pelea muy reñida con Lousteau y usted le ganó por apenas un punto. ¿Sospecha que un sector del kirchnerismo se involucró en la interna para perjudicar a Macri?

-Si fuera así, por ahí ahora se quedan para ganar, porque saben que gestionamos bien esta ciudad. Lo primero que hay en un 56% de intención de voto en una PASO es una inmensa valoración de los años que recorrimos juntos. La gente valora lo que hemos hecho y ve o vio tanto en Martín como en mí una voluntad de cuidar lo que estaba bien, pero también de desafiarnos a cambiar cosas. Puede haber votantes que en el pasado no nos votaron y ahora nos acompañen.

Jorge Macri, en su búnker en Núñez Tomás Cuesta - LA NACION

-Leandro Santoro anunció que tomó propuestas de Lousteau. ¿Teme un posible corrimiento de los radicales a Unión por la Patria debido a las secuelas de la interna con Lousteau?

-Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Santoro es kirchnerismo en estado puro; es Alberto, es Cristina, es Massa, es la inflación, es la corrupción, son los yates. Eso es Santoro, no importa qué colorcitos use.

-¿Cómo explica que Larreta haya perdido en la Capital como candidato a presidente y usted haya ganado la interna a jefe de gobierno con una campaña de continuidad en materia de gestión?

-La gente lo sigue valorando Horacio como un gran jefe de gobierno. Tal vez lo que hoy la gente está buscando como candidato a presidente sea distinto al perfil que pretende para un jefe de gobierno. Son dos planos distintos.

-Usted criticó a Larreta por la elección concurrente, pero finalmente ese sistema lo benefició. ¿Lo blindó al Pro del efecto Milei en la ciudad?

-Lo único que generó es una incomodidad. Pero cuando la gente tiene ganas de votar a alguien, lo vota por más que pongas el sistema más cómodo o incómodo. No creo que haya una fuerza ganadora o perdedora del sistema. Sí hubo mucha gente incómoda; algunos se fueron sin votar ese día. Ahora el sistema es más fácil: papel-papel.

-¿Qué cambios planea hacer respecto de la gestión de Larreta? ¿Hubo descuidos por la campaña?

-La Ciudad ha tenido un camino de crecimiento y mejora permanente desde que gobierna el Pro. Eso es indudable. Y sólo cuatro de estos 16 años, o sea un 25%, pudimos trabajar con un gobierno nacional del mismo color político. En segundo lugar, el orden es un eje. Hay que garantizar la libre circulación y poner un límite a los piquetes y a la forma de manifestación que genera el caos. También queremos recuperar la costa, sin ninguna duda. El viaducto del tren Sarmiento, que es una obra que va a transformar de manera espectacular todo el trayecto de Liniers hasta Caballito. Algunas ideas que traigo ya estamos empezando a implementar en el tema seguridad, como más patrullaje en moto; recuperar la identificación de rostro para delincuentes peligrosos; que cada policía que está en actitud preventiva en calle tenga una Taser para evitar tener que usar un arma de fuego, pero pueda detener un delincuente; los puntos seguros de Vicente López que me dieron muy buen resultado. El porteño desea una mejor ciudad y nuestro desafío es siempre buscar y lograr más.

-Elogia a Larreta como gestor. ¿Van a continuar algunos ministros actuales en sus cargos o renovará todo el Gabinete?

-Va a haber continuidad de equipos. Los nombres de los ministros yo no los voy a definir todavía porque uno tiene que analizar ese equipo en función del contexto final.

-¿La definición depende del resultado? Si Bullrich entra o no al ballottage y si hay segunda vuelta.

-Yo voy a armar el mejor equipo posible para el momento que nos toque gobernar.

-¿Va a reducir la estructura actual?

-Sí, va a ser un gabinete más chico.

-¿Será un gobierno de Pro o sumará a integrantes de la coalición?

-Va a ser el mejor equipo posible, así que seguramente va a estar integrado por algunas figuras de la coalición, no toda gente del Pro. En esa búsqueda del mejor equipo vamos ver quién tiene ganas también.

-¿Ve que Lousteau y Yacobitti tienen ganas de seguir en JxC? El radicalismo maneja el Banco Ciudad, secretarías o ministerios.

-Este es un gobierno que está integrado por distintos actores. Hay ministros que tienen origen en distintas fuerzas, pero nadie maneja de manera independiente el gobierno. Yo no creo en un loteo. La UCR es parte de JxC y, seguramente, va a tener un rol relevante.

-¿Usted espera que Evolución Radical siga en JxC en la ciudad y en la Legislatura? ¿No se prepara para una ruptura del bloque?

-El radicalismo. Ahí no hago distinción entre las distintas líneas internas. La UCR es parte de JxC.

-Insisto: ¿cree que Evolución Radical seguirá en JxC?

-No tengo ninguna duda.

-¿Daniel Angelici va a tener influencia y puestos en su eventual gobierno?

-De nuevo, yo no hablo de sectores internos. La UCR es parte JxC, como Confianza Pública, Ricardo López Murphy, [Roberto] García Moritán, el socialismo. Todos esos actores tienen un rol.

-¿El acuerdo con García Moritán para que decline su candidatura a jefe porteño implicó una promesa de cargos de su parte?

-No hay ningún nombre de gabinete definido.

-¿Va a dialogar con Ramiro Marra y Eugenio Casielles, de La Libertad Avanza, para hacer una alianza en la Legislatura?

-Yo siempre dialogo. Respeto a todas las fuerzas que han sido votadas. Puede haber ideas valiosas en muchos de ellos y uno las puede abrazar y tomar. Nadie es un monosabio que tiene todas las soluciones a los problemas.

-¿Está de acuerdo con volver a privatizar el sistema de grúas y extenderlo a toda la ciudad?

-Si vos definís un criterio de orden, es para toda la ciudad. Uno de los problemas que teníamos con el viejo sistema era que si estacionabas mal, donde era buen negocio para el que operaba las grúas, te llevaban el auto. Y si vivías en un barrio lejos de la playa de acarreo, pero te dejaban un auto en la puerta de tu garaje y no podías salir, no había grúa que fuera porque no era negocio. Entonces, cuando vos definís un servicio y un control ejercido plenamente por el Estado o tercerizado en parte, ese servicio y ese criterio tiene que alcanzar a toda la ciudad, sin doble estándar.

-Bullrich promete enfrentar a Moyano. ¿Usted también lo hará en la Ciudad? Camioneros controla la recolección de la basura y tiene vínculos con las empresas que manejarían los acarreos.

-Si plantean conflictos, discutiremos. Si no, se trabajará bien. Mi objetivo es cuidar y defender a los porteños, no pelearme con tal o cual.

Jorge Macri avizora la conformación de un foro de gobernadores de JxC Tomás Cuesta - LA NACION

-Usted mantiene influencia en la política bonaerense. ¿Por qué no hubo una reacción inmediata de JxC ante el estallido del caso “chocolate”?

-¿No la hubo?

-No hubo ni un pedido informe durante las primeras dos o tres semanas después de que se conociera el caso.

-No estoy muy al tanto. De cualquier manera lo que eso demuestra es que el sistema como está planteado no puede funcionar más así. Porque esta lógica de que alguien pueda darle las tarjetas a otro… Hoy en día hay tecnología que permite mecanismos mucho más transparentes que ese. Es bueno transparentar. Y después es necesario que se investigue.

-¿Es un buen momento para discutir cómo se financia la política?

-Es un momento para priorizar las necesidades de la gente. Tenemos que incomodar un poco a la política para que la gente esté más cómoda. Y esa discusión hay que darla.

-¿Coincide con Néstor Grindetti en que el escándalo de Insaurralde es un tema de “la vida privada”?

-Hay causas abiertas que van a permitir saber qué responsabilidad legal hay o no. Más allá de eso, ese tipo de comportamiento, demostración y gastos, están fuera de momento en esta Argentina doliente. Es no comprender lo que le está pasando en el país. Pero es muy importante que se investigue, que se sepa; no es solamente un tema ético.

-¿A qué asocia la pérdida de votos de JxC? ¿El desgaste de la interna, los candidatos o el recuerdo de la gestión de Macri?

-Bueno, salimos segundos.

-JxC perdió 1,5 millones de votos votos respecto de 2019.

-El kirchnerismo salió tercero. Si repetimos el resultado de las PASO, estamos en el ballottage; no tenemos que hacer tanta magia. De golpe, pareciera que nosotros viniéramos corriendo de atrás. Casi el 70 por ciento del electorado le dijo que no al kirchnerismo en las PASO. Fue brutal y aplastante.

-¿Ahora el rival de JxC es Milei y no el kirchnerismo?

-No, yo no entiendo la política entre candidatos. El desafío es explicarle a la gente por qué tus ideas son mejores. Estoy convencido que esta puede ser una ciudad más pujante, más segura, más ordenada y más linda. No hablo de otro candidato, sino de lo que tengo para hacer por esta ciudad. Para mí, las elecciones se ganan así.

-¿Qué incentivos tiene JxC para mantener la unidad si Bullrich no entra al ballottage?

-Lo más importante que es el arte de representar a la gente que te votó. Uno siempre tiene que recordar que cada voto te alcance para llegar al lugar que soñaste o no, es una transferencia de representación que hace la gente, que transfiera un poder de representar y ese poder no se traiciona ni se rompe.

-Y hablando de “traicionar y romper”, ¿hay un sector de Juntos por el Cambio que está pensando en una alianza con Massa, que promete un gobierno de “unidad nacional”?

-Eso es lo que dice Massa... Massa dice cada barbaridad.

-¿No ve que haya dirigentes de JxC que puedan verse seducidos por eso?

-Un tipo que dijo que iba a controlar la inflación y que el dólar no era un problema imagínate el estándar de valor que le asignó a sus palabras o sus llamados a una unidad. Massa es el kirchnerismo, no hay unidad con el kirchnerismo. Nos separa un abismo de valores y principios.

Jorge Macri confía en ganar en primera vuelta Tomás Cuesta - LA NACION