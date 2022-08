José Ignacio De Mendiguren, tras los anuncios de Sergio Massa: “Siempre a la Argentina la destruye el Microcentro y la recupera el interior hacia Buenos Aires”

Esperanzado tras su desembarco en la Secretaría de Producción, José Ignacio de Mendiguren habló esta mañana y se presentó como un “obsesivo desarrollista”. “Me juego que vamos a tener éxito esta vez”, sostuvo el nuevo funcionario que llegó al Ejecutivo impulsado por Sergio Massa. También hizo su primer diagnóstico del área: aseveró que la Argentina tiene problemas a corto plazo por la falta de financiamiento, pero que la macroeconomía del país es “casi mejor” que la de Estados Unidos. “Siempre a la Argentina la destruye el Microcentro y la recupera el interior hacia Buenos Aires”, planteó además el secretario de Producción cuando trazó los lineamientos a seguir.

Convencido de que hay “dos Argentinas”, De Mendiguren dijo que una es “la del Microcentro que siempre nos lleva a la crisis, la de la especulación y la de los bonos”. A la otra la llamó “Argentina real” y, para ella, hizo énfasis en el crecimiento productivo de sectores como el automotriz, el de la maquinaria agrícola y el de las economías regionales.

“Siempre a la Argentina la destruye el Microcentro y la recupera el interior hacia Buenos Aires. Vamos a poner la vida por eso, porque ya lo hicimos. En 2002 nos pronosticaron lo peor y en enero dejó de caer, y a partir de marzo empezamos el período de crecimiento más largo de la historia argentina. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que esta crisis no nos lleve a negociar mal los extraordinarios activos que hoy tenemos y el mundo nos está reclamando”, indicó en Radio Con Vos, recordando su paso por el Ministerio de Producción junto a Eduardo Duhalde.

“Después de la crisis en la que me tocó actuar en 2001 creí que la Argentina salía definitivamente, creí que habíamos aprendido y no, lamentablemente. Entonces sigo pensando en el sueño y la convicción que tengo de que la Argentina tiene que salir del subdesarrollo, que es un problema nuestro, concreto. La Argentina tiene que producir riqueza y no se puede generar por la especulación financiera”, insistió.

Mientras, de Mendiguren respondió a los planteos de que ese programa del que hablaba no se condecía con las primeras medidas de Massa, que incluyeron recortes presupuestarios. “Todo proyecto arranca desde donde estás y podés tener una clara visión de hacia dónde vas, pero arrancás donde arrancás, desde el sitio que te dejan. Tenés que tener claro adónde estás parado”, planteó sobre eso y consideró que si no se logra “cierto equilibrio macroeconómico” no se puede hablar de ningún plan.

“Fijate la sensación de la semana pasada, cuando dejás un país muy debilitado con cualquier cosa te corren, te desestabiliza un estornudo. Primero hay que estabilizar eso”, consideró De Mendiguren, quien sin embargo indicó que los anteriores gobiernos que quisieron calmar la economía achicaron los salarios, sin ponerse “colorados ni bordó”, entonces contrastó: “Acá estás tratando de tomar medidas que equilibren, con el objetivo político de preservar el poder adquisitivo del salario”.

“La macroeconomía de la Argentina es casi mejor que la de Estados Unidos”

Fue ahí cuando analizó el presente económico del país y detalló: “No lo digo por optimudo, la Argentina está en una situación compleja en el corto, pero: ¿por problemas de caja vas a entregar la empresa? Como nos quitaron el crédito tenés un problema para financiar de corto. La macroeconomía de la Argentina es casi mejor que la de Estados Unidos, pero no tenés financiamiento”.

Tras admitir que el país está en una “emergencia” relacionada a que “necesita urgente de dólares” y esto trae “inconvenientes“ en la producción, y luego de aceptar que el año pasado no se supieron cuidar los saldos favorables por el ingreso de dólares de la exportación, de Mendiguren expresó: “Si hay algo de lo que estoy convencido es de que hay una sola forma de que resuelvas los problemas de la Argentina: es creciendo y cambiando la matriz productiva”.