José Luis Espert apunta a evitar el "voto miedo" e impulsar las ideas liberales

José Luis Espert

Un mes después de las PASO, en las que quedó ubicado en el quinto puesto, el candidato a presidente José Luis Espert ( Despertar) trabaja en la campaña para las elecciones generales. A pesar del apoyo al oficialismo en la ciudad, asegura que no se baja de la carrera nacional y que mantendrá sus críticas al gobierno de Mauricio Macri.

Espert, cuyo espacio no tiene un candidato porteño, anunció la semana pasada que apoyará al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "para que la ciudad no vuelva al pasado". Sin embargo, desde el entorno del economista liberal aseguran que sus cuestionamientos al Presidente continuarán. Y aclaran que no se bajarán de la pelea presidencial, a pesar de los pedidos para que se aparte porque su candidatura es "funcional al kirchnerismo".

Tras las PASO, en las que obtuvo el 2% y el Frente de Todos superó por amplio margen a Juntos por el Cambio, en Despertar son conscientes de que podrían perder votos en las generales. Muchos de sus votantes podrían volcarse al macrismo por "miedo" a un triunfo kirchnerista: gran parte de los apoyos de Espert fueron votantes desencantados de la gestión de Cambiemos.

Sin embargo, vislumbran otro escenario, más optimista, en el que apuestan a la posibilidad de mejorar su performance y hablan incluso de duplicar la cantidad de sufragios obtenidos. Mantienen la hipótesis de que muchos votantes macristas, con los resultados de las primarias en mente, podrían "dar por ganada" la elección a favor de Alberto Fernández y votar a Espert "con libertad". De hecho, ese era el principal pedido de la fuerza antes de las PASO. En particular, apuestan a que haya un importante caudal de corte de boleta en la provincia de Buenos Aires.

Con ambos escenarios en mente, mantienen un discurso basado en la idea de que la "verdadera grieta" es "entre Espert y los políticos", con eje en las ideas económicas.

Mientras tanto, su equipo continúa el trabajo con las bases de datos de voluntarios reclutados vía redes sociales, prepara spots y delinea las ciudades que visitará espert. El centro de la campaña que inicia de cara a las generales es "posicionar sus ideas" en la "mesa grande de la política", detallaron a LA NACION fuentes cercanas al economista. "No mediremos la eficacia de la campaña en función de la cantidad de votos, sino de la discusión pública de las ideas de Espert", agregaron.

El armador del espacio y primer candidato a diputado nacional por la ciudad, Nazareno Etchepare, sigue alejado de Espert desde que fue desplazado como jefe de campaña, antes de las PASO. Esta semana lanzó sus primeros flyers y gorros con su foto.

El lugar de Etchepare como estratega del espacio pasó a ocuparlo el candidato a vice, Luis Rosales, quien días atrás presentó un pedido ante la Cámara Nacional Electoral para que haya un debate entre los postulantes a vicepresidente.