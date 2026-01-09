Eugenia Rolón: la Provincia sancionó a la novia de Iñaki Gutiérrez por manejar alcoholizada y sin registro

Eugenia Rolón, la influencer libertaria y pareja del Tiktoker presidencial, Iñaki Gutiérrez, fue sancionada por el ministerio de Transporte de la provincia, luego de haber sido aprehendida por las autoridades por manejar con alcoholizada y sin poseer registro en Mar de Ajó.

La cartera de Transporte bonaerense, que comanda Martín Marcucci, tomó la decisión luego de que la joven chocara contra un poste en la ciudad balnearia, lo que derivó en su posterior detención que terminó por confirmar que circulaba con 1,89, pese a que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia es 0. Marinucci aclaró que la joven “no podrá sacar su carnet en suelo bonaerense”.

El funcionario de Axel Kicillof advierte que Rolón no solo conducía alcoholizada, sino que lo hacía sin poseer licencia de conducir habilitante. “Dos fallas graves que pusieron en riesgo la vida los vecinos del distrito costero. Además de atentar contra las políticas en seguridad vial que buscan reducir la tasa de siniestralidad”, señalaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Provincia, la cartera que lidera Marcucci actuó de oficio, a través del juzgado Provincial de Faltas de Dolores, dependiente del propio ministerio.

Tras ello, el Juzgado de Faltas de Dolores dispuso, con carácter urgente, “la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de la licencia de conducir a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemi, conforme lo dispuesto por la Ley 13.927, su Decreto Reglamentario, y art. 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva en las presentes actuaciones”.

La disposición del Ministerio de Transporte terminó por confirmar que Rolón circulaba por Mar de Ajó con un Honda Fit, cuya cédula azul se encuentra a nombre de Iñaki Gutiérrez, sin haber tramitado hasta el momento el carnet de conducir.

El choque

El hecho se registró ayer cerca de las 9 de la mañana, cuando autoridades de aquella ciudad balnearia encontraron a Rolón realizando una serie de maniobras imprudentes, previo a colisionar contra un poste. Entonces, personal de tránsito y policial de la costa procedieron con un test de alcoholemia, que arrojó como resultado que conducía con 1,89 de alcohol en sangre. Luego se reportó que tampoco contaba con la documentación del vehículo al momento de ser aprehendida.

A raíz de ello, la Policía le secuestró el vehículo, cuya cédula azul se encuentra a nombre de Iñaki Gutiérrez. Según consta en el Sistema de Infracciones del gobierno de la Ciudad, el vehículo posee una deuda por multas que asciende los 870 mil pesos.

El momento del choque quedó registrado por algunas cámaras de seguridad de la zona y rápidamente comenzó a viralizarse por redes sociales, donde los usuarios cuestionaron el accionar de Rolón.

