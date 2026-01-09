El mensaje de Cristina Kirchner sobre el militante que murió atropellado enfrente a su casa: “Me cuesta mucho escribir”

Durante la mañana del miércoles, un militante kirchnerista murió en frente de San José 1111, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria. La muerte del hombre, identificado como Adrián Cherasco, se dio en medio de una persecución policial: un motochorro se estaba escapando de las autoridades de seguridad y chocó a un taxi, que tras el impacto atropelló a un peatón. Tras la secuencia, la exvicepresidenta compartió un sentido mensaje en sus redes sociales: “Me cuesta mucho escribir estas líneas“.

“Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111. ‘Un choque’, dije, y veo que Diego sale corriendo escaleras abajo. Me asomo a uno de los ventanales y veo un taxi incrustado contra la persiana del bar de enfrente y un hombre que grita con desesperación, intentando manipular el volante del auto para sacarlo de la vereda y bajarlo a la calle”, comenzó Kirchner su relato.

Acto seguido, contó que observó a una persona de espaldas que estaba “absolutamente inmóvil”. Era Cherasco, un hombre de 39 años que viajaba desde Córdoba para hacer las habituales vigilias a la casa de la expresidenta. “Me contaron que el cuerpo inmóvil para siempre era el de él. Me dijeron que tenía 39 años y que siempre venía desde su provincia, Córdoba, para hacer vigilias mirando mi balcón. Supe que había terminado hacía muy poco el secundario y que los militantes le habían puesto de apodo ‘Córdoba’“, continuó.

En este marco, Kirchner señaló: “Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte. ¿Será un signo de la época que nos toca vivir? En tiempos de algunas ingratitudes y olvidos convenientes, gracias Adrián “Córdoba” por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111. Estoy segura que Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz".

Tal como retrató LA NACION de fuentes policiales, personal de la Policía de la Ciudad detectó cerca de las 11 de este miércoles en el barrio de San Telmo -en el límite con Constitución- una moto sin patente, con lo cual, las autoridades procedieron a dar la orden de detención. Ante el aviso, el motociclista se dio a la fuga y en la intersección de Humberto 1° y San José, embistió a un taxi. Producto del choque, el taxista subió su auto a la vereda y atropelló a dos transeúntes.

Minutos después, llegaron a la escena móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que trasladaron al hospital a uno de los dos heridos, mientras que el otro, que luego se supo que era Chersaco, murió en plena calle.

Por otro lado, la Policía de la Ciudad confirmó a este diario que finalmente el conductor de la moto que se había dado a la fuga quedó detenido. Entre sus pertenencias tenía una chapa patente con pedido de secuestro, por lo que se presume que había sido robada.