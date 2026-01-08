Javier Milei recibe a Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

Desde temprano, volvió hoy la actividad a la Casa Rosada, después de días de ostracismo, casi sin movimiento de funcionarios. Personal de Casa Militar se desplegó por los pasillos que rodean el Patio de las Palmeras y colocó cintas.

El operativo fue debido a que el presidente Javier Milei -que arribó pasadas las 9- recibe este jueves en Balcarce 50 a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien tiene sintonía ideológica, aunque la principal afinidad del mandatario argentino en España es con el movimiento ultraderechista Vox y no con el Partido Popular, al que pertenece la alcaldesa. El tema Venezuela será central en las conversaciones.

Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada

Ayuso llegó desde Punta del Este y a las 9.55 descendió de la camioneta en Balcarce 50. Arribó sonriente, con pantalones de vestir gris, una blusa en tonos naranjas y sandalias. En la ciudad uruguaya, que reúne a lo más alto del poder político y económico durante estas semanas, la alcaldesa pasó unos días de vacaciones junto a su novio, Alberto González Amador, alejada del frío europeo. Ayuso participó allá del cumpleaños de Renata Notni, la novia del actor mexicano Diego Boneta, conocido por protagonizar la serie de Luis Miguel. Él subió imágenes de la celebración en las que apareció la dirigente.

Ayuso en el cumpleaños de Renata Notni en Punta del Este

Al igual que Milei, Ayuso en los últimos días apoyó la extracción de Maduro de Venezuela por parte de Estados Unidos, con el fundamento de que el régimen fue un “Estado criminal funcional” en el que se violaron los derechos de los venezolanos a lo largo de los años, con comisión de “crímenes de lesa humanidad y torturas sistemáticas”.

Ayuso se mostró convencida de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia deberán formar parte de la nueva etapa de Venezuela, mientras que el presidente norteamericano, Donald Trump, quien se adjudica liderar los destinos del país, respaldó de momento a la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, para la transición.

Ayuso y Milei respaldaron la captura de Maduro XNY/Star Max - GC Images

El primer comunicado de la Cancillería argentina también respaldó a González Urrutia, pero después de las palabras de Trump, se alineó con Estados Unidos.

El canciller Pablo Quirno también forma parte del encuentro en la Casa Rosada. Llegó minutos antes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a las 9.50.

El año pasado, Milei también se había encontrado con Ayuso, pero en la capital española, antes de su disertación en el Madrid Economic Forum.