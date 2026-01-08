Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento en su casa

“Fuimos a la playa y arrojó el teléfono. Era el que siempre usaba él”, declaró un custodio de Matías Yofe, el dirigente de la Coalición Cívica imputado en una causa por “extorsión”, que se deriva de las irregularidades en la VTV bonaerense y por la cual su domicilio de Pilar fue allanado el viernes pasado.

En la declaración al fiscal a la que accedió LA NACION, el policía Gabriel Toledo contó el viaje que hizo con Yofe a Mar del Plata, dos días antes de que la Justicia ordenara el allanamiento. “Lo arrojó al mar. Fue post allanamiento. A la tarde noche, en una playa que no conozco pasando el faro”, detalló.

Matías Yofe a la salida del juzgado UFI No. 3 de Pilar. Tadeo Bourbon

Toledo recordó que Yofe lo llamó a las 20 del 31 de diciembre para irse de viaje a Mar del Plata en su auto particular, un Toyota Etios, y llegaron a las 2 de la madrugada del 1 de enero. “No era común. Era la primera vez que me llamaba en ese horario”, reconoció el custodio.

El 2 de enero, Yofe fue allanado en el marco de una causa por supuesta extorsión que se inició a raíz de una denuncia presentada por Atilio Ormeño, exchofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, cercano a Sergio Massa, quien renunció producto de las denuncias por presuntas irregularidades en la VTV. En el acto oficial del lunes ante el fiscal Germán Camafreita, Yofe dijo que no tenía el celular.

Según relata Ormeño, el 31 de agosto, se presentaron en la puerta de su domicilio Diego Escobar, un custodio de Yofe y el propio imputado, quien se encontraba dentro de una camioneta Kangoo blanca.

Según la denuncia que realizó Ormeño el 29 de diciembre último, Yofe intentó presionarlo para que declarara contra D’Onofrio y Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar e implicada en la causa de la VTV.

El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio.

En su relato, Ormeño dijo que Yofe agarró su teléfono y le preguntó si conocía a una persona: “Esperaba ver una foto, era un nombre, Martín Marinucci”, actual titular de Transporte bonaerense, ligado al Frente Renovador de Sergio Massa. “Te va a echar. Si vos querés puedo hablar con él para que no te eche”, le habría advertido Yofe.

El pedido de Carrió

Apenas se enteró de que la Justicia había dispuesto el allanamiento del domicilio de Yofe, Carrió asumió una defensa política de su dirigente y denunció un “operativo mafioso”. No dudó en apuntar contra las autoridades de la AFA y, sobre todo, Massa.

“Le pedí la orden de allanamiento al juez y no me la dieron. Quisieron venir a buscar la documentación de la estafa de la AFA, que incluye a Massa, Tapia y Toviggino”, denunció Carrió el lunes al presentarse con Yofe ante el fiscal y dijo: “Como yo nunca supe la orden, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas”.

Elisa Carrió al llegar a los tribunales de Pilar. Tadeo Bourbon

Yofe es uno los denunciantes del caso de la mansión de Pilar, valuada en 20 millones de dólares. Se sospecha que podría pertenecer a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la entidad.

En un informe dirigido al Ministerio Público bonaerense, el fiscal Camafreita detalló un entredicho con Carrió el día del allanamiento. “Que no sabía en lo que me estaba metiendo, que terminaría preso, que ella iba a ir en forma despiadada contra mí”, relató Camafreita, quien también elevó el texto al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro.

La defensa de Yofe

“Claro que nos hemos comunicado con personas que nos parecían importantes para la investigación. Ahora, es demencial decir que apretamos u ofrecimos dinero”, aseguró Matías Yofe hoy en diálogo con Radio El Observador.

El dirigente de la CC de Pilar denunció: “Me avisa mi mujer que estaba la DDI queriéndome notificar de algo y de repente nos cae un allanamiento, sin estar en mi presencia, con amenazas hacia mi mujer y mi bebé de cuatro meses”.

“Lo que sospechamos que estaban buscando era documentación importante en la causa AFA y en la causa D’Onofrio. No había ni hay un solo elemento para pedir un material electrónico mío”, aseguró Yofe.

Jamas dije que no lo tenia. Informate bien.

Lilita dijo que hay info sensible de la causa AFA y no hay elementos para que lo necesiten.

Sabea que querian ver? Si habia una foto de Marinuchi. — Matías Yofe (@matiasyofe) January 6, 2026

El martes pasado, Yofe se había referido en sus redes sociales al episodio con su celular: “Jamás dije que no lo tenía. ‘Lilita’ dijo que hay información sensible de la AFA y no hay elementos para que lo necesiten. ¿Sabés que querían ver? Si había una foto de Marinucci“.