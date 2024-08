José Luis Espert defendió al diputado denunciado por Lourdes Arrieta en medio de los rumores sobre su apartamiento del bloque: “Es un hombre de bien”

Escuchar

Dos días atrás, la diputada libertaria Lourdes Arrieta radicó una denuncia por violencia de género contra su par Guillermo Mayoraz tras un fuerte cruce que tuvo lugar durante una reunión del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Ante los rumores sobre una expulsión de la mendocina, José Luis Espert se refirió al episodio y defendió al legislador.

“No tengo esa información. Si se discute la continuidad o no de la diputada será en el contexto de la discusión del bloque, cuando se reúnan para discutir ese tema , si es que está en la orden del día”, comenzó a explicar Espert en diálogo con José del Río en Mesa Chica por LN+.

A pesar de no querer hablar sobre la interna de LLA, defendió al diputado de las acusaciones de Arrieta: “ Lo que sí tengo claro es que Mayoraz, quien ha sido apuntado, es un hombre de bien, correctísimo, que nunca se ha dirigido hacia ningún miembro del bloque de manera irrespetuosa . Eso es lo que le puedo decir de manera categórica, que es la forma en la que me gusta hablar a mí. Más allá de eso, no quisiera opinar”.

Casi en paralelo, la diputada rompió el silencio respectó a los rumores y negó haber sido notificada sobre una expulsión. ¿Me quieren expulsar del bloque? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido de frente, con la verdad y buscando transparencia”, manifestó.

“Será la Justicia Federal quien determine y me proteja ante la posible reiteración de hechos”, expresó Arrieta sobre la denuncia y marcó territorio respecto a los audios que se filtraron, en los que se escucha lo sucedido en la reunión del bloque: “No tengo miedo a que la grabación sea reproducida en su totalidad. Se podrá advertir quiénes están a favor o en contra de lo hoy expresado por el Presidente [que la visita a represores en el penal de Ezeiza no es de su agenda”.

Lourdes Arrieta negó que le hayan notificado su expulsión delo bloque libertario Twitter

El análisis de Espert sobre el veto a la reforma jubilatoria

Luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de movilidad jubilatoria aprobada este jueves en ambas cámaras debido a que, según afirmó, atentaba contra su plan de equilibrio fiscal, Espert defendió la postura del mandatario y manifestó: “El sistema jubilatorio está quebrado y el Gobierno no le va a mentir. Hoy les damos el ajuste por inflación mientras vamos pensando. Van a seguir cobrando miserias mientras no haya una reforma laboral ”.

Además, aseguró que es necesario modificar la edad jubilatoria: “Para que los jubilados cobren jubilaciones no miserables tiene que haber una reforma previsional y laboral. Si nuestra edad pasiva se extendió, si el tiempo de jubilados aumentó, obviamente va a haber que extenderla ”.

En esta línea, le respondió al senador Martín Lousteau, quien había apuntado contra el Gobierno por vetar la norma. “El sistema jubilatorio está quebrado, Mientras no salga de la quiebra le va a pagar miserias a los jubilados, incluso con la ley aprobada por el Congreso. No engañemos a la gente diciendo que hay una fórmula . La solución es una reforma profundísima del sistema”.

