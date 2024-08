José Luis Espert reveló detalles de la cena que tuvo con Javier Milei y “Yuyito” González en la Quinta de Olivos

Escuchar

Este domingo por la noche, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert se prestó a hablar sobre la flamante pareja del presidente Javier Milei, Amalia “Yuyito” González, y reveló haber mantenido esta semana una cena con ambos en la Quinta de Olivos, de la que participó también su esposa. En La Cornisa (LN+), Espert detalló que el encuentro se produjo el pasado martes después de la celebración de la obra teatral La noche del 16 de enero en el Centro Cultural Kirchner (CCK), que fue el broche final de una jornada marcada por la presentación de la ley de Juicio por Jurados. “Él [Javier Milei] está muy enamorado”, admitió.

Luego de que Luis Majul le preguntara respecto de cómo se gestó aquella cena, Espert precisó: “Habíamos quedado con el Presidente en cenar. Y como fuimos juntos a la presentación que oficializó [Mariano] Cúneo Libarona, que por cierto estuvo muy buena, terminamos yendo a cenar a Olivos los cuatros: mi esposa, Milei, Amalia y yo”. El legislador calificó la reunión de “divina” y elogió a la exvedette y actriz: “Me pareció amorosa, macanuda, empática e inteligente”.

Horas antes de la cena, el jefe de Estado y su nueva compañera se dieron su primer beso en público, gesto de amor que terminó por confirmar los rumores de romance El Presidente había sido vinculado con Yuyito en la presentación de su libro en el Luna Park, en mayo. Ambos se habían mostrado juntos por última vez el pasado 23 de julio, cuando asistieron al Teatro Colón para presenciar la ópera Carmen y donde el mandatario fue recibido con aplausos.

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género

A lo largo de la conversación televisiva, el economista se centró en la causa que tiene imputado al expresidente por haber ejercido maltrato físico y verbal contra la ex primera dama. Dijo que la puesta en conocimiento de los hechos y la filtración de las fotos y chats del celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, lo llevó a hacer “tres reflexiones”. “La primera es que condeno cualquier tipo de violencia, y en particular la violencia de género. Es monstruoso lo que sufrió Fabiola [Yañez] a manos de este demente de Alberto Fernández. Ver a un tipo que la golpea me parece verdaderamente una cosa de locos”, remarcó en principio.

En segundo lugar, insistió: “Me hubiera gustado que Fabiola Yañez, ahora que tuvo oportunidad, nos hubiera pedido disculpas a todos los argentinos. Mientras los argentinos se morían porque este Presidente no permitía que se testeara y vacunara de manera masiva, porque generaba causas penales a quienes quisieran abrir sus comercios para trabajar... Esta mujer Fabiola recibía en la Quinta de Olivos, violando el decreto que había puesto su marido, quien tampoco está impune de haber hecho aquella celebración... Metía a su deportólogo, pedicuro, peluquero. Ahora que está en condiciones de hablar, podría pedir disculpas”.

El expresidente Alberto Fernández junto a la ex primera dama Fabiola Yañez Spencer Platt - Getty Images South America

Como último pensamiento, Espert consideró que “no hay que permitirle al kirchnerismo despegarse de Alberto Fernández”. “No permitamos que se despeguen Cristina Kirchner, Pablo Echarri, Wado de Pedro. Ahora se quieren ir todos del barco de la mierda (sic) que es el kirchnerismo. No, ustedes son eso”, arremetió. En la misma bolsa metió también al gobernador Axel Kicillof, sobre quien dijo: “Es kirchnerista y gobierna la provincia de Buenos Aires. Pero, mientras tanto, se muestra shockeado por todo. Y aun así se saca fotos con [Fernando] Espinoza, procesado por abuso sexual. Él debería atravesar la lealtad política”.

“Es una lacra el kirchnerismo. Es un pus que nos tenemos que sacar de encima. El año que viene hay elecciones legislativas. Hay que empezar a derrotarlos fuerte en la Provincia de Buenos Aires. No hay que tener piedad política. Hay que exponerlos en todo. Nos han llevado a un lugar horrible, del cuál es muy difícil salir. Hay que se impiadosos con estos tipos. Nos dejaron en un país que convirtieron en una villa miseria”, propuso para cerrar.

