José Luis Espert respondió a las críticas del Indio Solari a Javier Milei, invitó a debatir a Pablo Moyano y lanzó una advertencia sobre Axel Kicillof

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert respondió este domingo por la noche a críticas vertidas tanto hacia su persona como a la del presidente Javier Milei, y reivindicó el rumbo económico del Gobierno. Durante su paso por La Cornisa (LN+), programa conducido por Luis Majul, el economista apuntó en principio contra el Indio Solari por sus dichos sobre el Presidente. Luego, se despachó contra el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, quien lo había tratado de “viejo meado” en la última conferencia del triunvirato cegetista. Lanzó, además, una advertencia sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y arremetió contra Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y el dirigente social Juan Grabois, a quienes tildó de “mier...”.

Consultado respecto de las palabras del miembro fundador de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota contra el jefe de Estado, ironizó: “¿No está hablando de Cristina? Pobre Indio. Le mando el más sentido pésame. Que haga el duelo. Cristina perdió y espero que no vuelvan nunca más”. Más adelante, sobre los agravios de Moyano -Espert lo había llamado simio previamente, lo que motivó su controversial respuesta-, disparó: “Me gustaría debatir con Moyano. Debatamos qué país quiere. El país de Moyano es indefendible, el de ocho millones de trabajadores precarizados, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin medicina”.

Tras hacer mención a Cristina Kirchner, remarcó que el gobernador de la Provincia “es una versión de la expresidenta”. “Al igual que Cristina, quiere hacer de la Provincia de una gran villa miseria llena de narcos, inseguridad, la educación rota, la salud rota”, denunció. Y, a continuación, advirtió sobre un fenómeno que para el diputado es contrario a la realidad del territorio bonaerense: “Mientras pasa todo esto, la imagen favorable de Kicillof aumentó y cayó la negativa. Guarda”.

Ante la mención de Majul de las figuras de Belliboni y Grabois, Espert consideró que son “sindicargas de segunda generación”. “Lucran con la miseria. Son execrables. Lucran con los que quedaron fuera del sistema. La obsesión de la gente de bien es que los que están fuera del sistema ingresen al sistema. Estos quieren todo lo contrario. Son la peor mierda que hay en ese planeta. Estoy harto de ellos”, desarrolló.

El rumbo económico, la Ley Bases y la salida del cepo

A lo largo de la entrevista, el diputado de La Libertad Avanza hizo un breve análisis sobre la situación económica en la que está inserta la Argentina. “La economía se va a recuperar. Ya va a empezar a crecer. Va a haber para todos los gustos”, dijo con entusiasmo. Luego, destacó: “Evitamos una hiperinflación y nos estamos recuperando de estar en el suelo. Y a medida que salga la Ley Bases, el paquete fiscal, y la inflación siga en un dígito, nos vamos a recuperar”.

En otro tramo del diálogo televisivo, Espert volvió sobre uno de estos conceptos y corrigió: “En realidad, la Ley Bases y el paquete fiscal no son necesarios para el crecimiento económico. Todo está ocurriendo sin estas dos leyes. Ahora, con estas dos leyes el crecimiento va a ser más sostenible”. “Derribar una hiper, derrumbar la tasa de inflación, que el salario y el empleo empiecen a crecer, va a ser sin estás dos leyes”, auguró una vez más.

Finalmente, sobre la salida del cepo, contextualizó: “Los argumentos del equipo económico para tomarse un tiempo para salir del cepo, es que ellos entienden que necesitan 5 a 10 mil millones más de reservas para salir del cepo y no experimentar ningún tipo de salto cambiario. Me parece razonable. La gente tiene que entender que el empresario que se ve perjudicado por el cepo, porque el cepo es prejuicio... tiene que tener claro que Milei es libertario y entiende que el cepo es malo. Si no se sale, es porque se están tomando recaudos para que la gente sufra un raspón por un salto cambiario”.

