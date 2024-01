escuchar

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, se reunió con el presidente Javier Milei para evaluar las dos semanas de debate en el plenario de comisiones, mientras que volvió a apuntar contra el sindicalismo argentino, al que acusó de ser “una verdadera mafia”. Estos dichos se dan a solo horas de que el secretario general de la CGT, Héctor Daer, amenazara con que “los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Nación”.

Al respecto, Espert señaló: “Es un mensaje mafioso, pero uno de cuarta, porque lo único que hizo fue empobrecer a los trabajadores que representa. Normalizamos tener dirigentes sindicales gordos, con los bolsillos más gordos todavía”.

“No tienen el mínimo pudor en decirnos que quieren fumarse en pipa a la Argentina, cuando casi no queda tabaco. Me enoja la impunidad con la que nos escupen en la cara a diario”, lanzó el parlamentario, en diálogo con Radio Rivadavia. Al mismo tiempo, los responsabilizó de tener a la mitad de los trabajadores de manera precarizada, sin salarios mínimos, sin jubilación ni vacaciones “por leyes laborales que sólo los benefician a ellos”.

Más temprano, Espert se reunió el presidente Javier Milei y analizaron las sesiones informativas a las que asistieron ministros del Poder Ejecutivo y más de 200 representantes de la ciudadanía. “El Presidente y el legislador programaron el trabajo de cara a una semana clave para la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, expresó un comunicado publicado por la cuenta de la Oficina del Presidente en X (antes Twitter).

En este contexto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apuntó contra la CGT y el resto de las organizaciones sociales que organizan el primer paro general del gobierno de Milei el 24 de enero. “A Alberto Fernández no le hicieron nada y él destruyó la argentina” , lanzó Espert, y acotó: “Milei impulsa reformas que son obvias y que en el mundo civilizado no se discuten. Acá es todo al revés, pero se normalizó la anormalidad”.

En esta línea, afirmó que los sindicalistas no son los únicos que obtienen beneficios. “Los empresarios creen tener el derecho de no competir con el mundo porque sino se funden y dejan de generar trabajo. Eso es falso, en el mundo los empresarios compiten entre sí”, explicó.

Por otro lado, se refirió a su paso por el plenario de comisiones, en el que protagonizó una serie de polémicas discusiones con los diputados que formaban parte del debate. “Fui noticia porque corté micrófonos por doquier; lo hice porque era la autoridad designada en ese momento y porque muchos pretendían que no se respetaran los horarios, los visitantes y los temas”, se justificó. “Si acordamos algo, tengo el poder para ejercer las reglas, y lo uso. Lo que pasa es que el kirchnerismo está acostumbrado a que se haga lo que ellos quieren”, lanzó.

Finalmente, expresó su conformidad sobre cómo se está llevando a cabo el debate en el Congreso y volvió a criticar a la oposición. “Es un ámbito de negociaciones con la gente que tiene ganas de que las cosas salgan bien, porque el diálogo sirve para enriquecer”, dijo, y disparó: “Esto excluye al kirchnerismo, cuyo negocio es la miseria y la pobreza; y la izquierda, que están todos para internarse porque pretenden el Muro de Berlín”.

“El Estado se tiene que dedicar a las cosas esenciales para los trabajadores; defensa, seguridad, educación y salud básica. Tener empresas no es vital para los argentinos del bien: no hay necesidad de que YPF sea del Estado, podría ser completamente privada, cuando no lo era no nos fue mal por eso”, opinó, antes de explicar que “se armó un relato kirchnerista de que por culpa de las privatizaciones y la libertad terminamos en la crisis del 2001″. “La libertad nunca puede generar crisis, la generan las malas políticas económicas”, cerró.

