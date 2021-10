José Luis Espert vaticinó un dólar a 200 pesos para antes de las elecciones de noviembre

El candidato a diputado liberal por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert vaticinó hoy un dólar blue a 200 pesos para antes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, luego de la escalada que sufrió este fin de semana, cuando cerró a 195 pesos y alcanzó su récord histórico, con una brecha cambiaria de 96%.

“Es probable que el dólar siga subiendo”, anticipó el economista en Radio La Red, aunque sostuvo: “ No veo una explosión , pero sí creo que va a subir y va a poner nervioso a más de uno”. Cuando le consultaron si una tapa de diario con el dólar arriba de 200 pesos “asustaba”, Espert señaló: “Una tapa de esas vamos a tener antes del 14″.

Seguro de que el problema con la divisa extranjera crecerá después del 14 de noviembre, el candidato que es escoltado en la fórmula por Carolina Píparo y que busca acceder por primera vez al Congreso de la Nación sostuvo: “Si el Gobierno llega a perder las elecciones y repite el suceso de después de las PASO, cuando hubo una semana que no sabíamos si teníamos gobierno o quién gobernaba, vamos a tener un problema económico serio. No puede repetir políticamente la mala actitud de la primera semana después de la derrota porque la economía no da para lo mismo ”.

Por otra parte, el economista consideró como otro punto “crítico” que la administración de Alberto Fernández alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “No hay manera de pagarle sin acuerdo. Nadie va a poner a disposición del Fondo el 100% de las reservas para pagarle sin acuerdo”, expresó.

En esa postura acuerdista, apuntó contra La Cámpora , luego de que la organización kirchnerista difunda un video en que se veía a sus militantes cantar “esa deuda que dejaron no la vamos a pagar, con el hambre de la gente no se jode nunca mas”.

“Se equivocan y lo saben, son un conjunto de perversos porque la deuda siempre se paga, depende de cuanto dolor te querés autogenerar si pagás por las buenas o por las malas. En La Cámpora son un conjunto de perversos que le hacen creer a la gente que la deuda con el Fondo puede no pagarse”, entendió Espert, que indicó: “Si la Argentina no le paga al FMI se prende fuego y hay que ir a buscar a La Cámpora como parte responsable de ese prenderse fuego, hay que buscar a los responsables de los desastres que pasan en el país. Basta de impunidad, están haciendo mierda a un país que supo estar entre los primeros diez países del mundo en riqueza”.

Para mejorar el rumbo de la Argentina, Espert consideró necesario achicar el Estado. “La gente no da más de pagar impuestos y los de La Cámpora que vayan a laburar en el sector privado a ver qué tan buenos son, en lugar de andar pidiendo disparates para no pagarle al Fondo”, añadió.

Además, el candidato pidió cambiar las leyes laborales: “Tenemos que hacerlo, salvo que queramos un futuro miserable y que terminemos comiendo en un tacho de basura, si ese es el destino que quiere La Cámpora díganlo y no nos engañen más”.