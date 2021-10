Victoria Tolosa Paz reveló por qué pestañeaba tanto durante el debate

Tal como se esperaba, el debate televisivo entre los principales candidatos a diputado por la provincia de Buenos Aires dejó numerosas perlitas. En medio de gestos, chicanas e incluso el reparto de material bibliográfico por parte de uno de los participantes, fue el constante pestañeo de la representante del Frente de Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz, una de las que más llamó la atención de televidentes y usuarios de redes sociales.

En medio de numerosas hipótesis que buscaron explicar el porqué de los gestos de la candidata, fue la propia Tolosa Paz quien en las últimas horas reveló el motivo detrás de su reiterado parpadeo y puso fin a las elucubraciones.

Al ser consultada en Radio con Vos sobre el origen del pestañeo, la oficialista expresó: “No es que no veía, es que quería concentrarme en la cámara y posiblemente haya sido por el esfuerzo, porque la cámara la tenía a tres kilómetros de distancia y evidentemente se notaba que estoy muy chicata”.

Asimismo, reconoció: “Como soy muy coqueta no me quise poner los lentes. Alguien habrá pensado que tengo un problema con los lentes, pero no uso lentes de contacto. Además estaba cansada, es probable que la cara de cansada me ponga un poco más china”.

A lo largo del debate, Tolosa Paz fue una de las figuras más preponderantes y se esforzó por reivindicar la gestión del Gobierno en diferentes áreas: fundamentalmente en materia económica, educativa y en la gestión de la pandemia. Apuntó sus cañones contra su principal competidor, el candidato a diputado de Juntos, Diego Santilli, al que interrumpió en reiteradas oportunidades y calificó como el subordinado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Las posiciones de ambos rivales se cristalizaron en el cierre del evento, donde el opositor sostuvo: “En septiembre quedó claro que la gente dijo basta. Se rebeló el laburante que quiere que su esfuerzo valga la pena; se rebelaron las familias que quieren caminar tranquilas; se rebelaron los jubilados que fueron a votar sin miedo; se rebelaron los jóvenes que quieren construir su futuro acá”. Y cerró: “En noviembre tenemos que decir un basta más enorme”.

A su torno, Tolosa Paz le respondió: “Han escuchado a toda la oposición política en la Argentina; han escuchado la palabra basta, ¡basta de mentir!”. Y agregó: “Quiero hablarles a los 4 millones de bonaerenses que no fueron a votar: vayan, voten por quienes quieran, pero no podemos permitir que se decida con ustedes afuera”.