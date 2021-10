La crítica de Fernando Niembro al congelamiento de precios

El impacto de la pandemia provocó severas consecuencias en la situación económica, social y política a nivel nacional. La compleja realidad que atraviesa la Argentina y el descontento de la población hacia el accionar del Gobierno quedaron más que evidenciados en la contundente derrota que sufrió el Frente de Todos en las PASO 2021. De cara a las elecciones legislativas de noviembre, Fernando Niembro pasó por el estudio de LN+ para dar su punto de vista sobre las medidas que está implementado el oficialismo para mejorar sus posibilidades en las urnas.

Una de las medidas más recientes fue el congelamiento de precios de 1500 productos, comunicada por el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, con el fin de bajar la inflación. Niembro la criticó duramente, indicando que “los problemas de la gente no se solucionan con una heladera”. Ademas, el comentarista llevó a cabo un repaso de todas las problemáticas actuales y, para respaldar su postura, utilizó una llamativa comparación.

Fernando Niembro comparó el Conurbano con Tenochtitlán cap

Por un lado se refirió al Gran Buenos Aires y, por el otro, a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. “Era una ciudad de 250 mil habitantes. Era más importante que París en aquellos años”, comenzó en su exposición, trasladando a la audiencia de El Noticiero (LN+) al contexto precolombino.

“Tenía una cosa que hoy no existe en el conurbano: tenía baños públicos”, sentenció. Acto seguido, agregó: “Tenía avenidas fastuosas, edificios gigantescos donde se adoraban a sus reyes. No existía Internet, la penicilina, el automóvil, la robótica, el aire acondicionado. Era producto del ingenio de ellos que adoraban figuras pero que tenían un cuidado especial por el agua”. De esta manera, hizo una lista de todas aquellas herramientas que hoy en día son consideradas infaltables pero que, en ese momento, no hicieron falta para asegurarle a las personas el acceso a lo más básico.

La dura crítica de Fernando Niembro

En esa línea, continuó con las comparaciones. “Hace 500 millones de años ellos podían tener la posibilidad de tener canales, represas, acueductos para que a esta gente no le faltara agua, no le faltara comida, no le faltara salud, no le faltara comunicación ¿Cómo podemos caer en esta foto?”, dijo, señalando una imagen de un barrio precarizado. A su vez, sumó: “Había que traerla de canales (el agua) o de lagos que estaban a veinte kilómetros ¿Cómo puede ser que hoy en el Conurbano falte agua? ¿Falten cloacas?”.

Niembro aseguró que todas las carencias que viven hoy los argentinos se deben a la “desidia” y a la “falta de motivación” de todos aquellos que deberían estar presentando soluciones, es decir, la dirigencia política. En su descargo afirmó que hay fallas en todo: en la educación, en la seguridad y en la alimentación.

La dura crítica de Fernando Niembro (parte 2)

En ese punto, arremetió contra la medida del congelamiento de precios una vez más y opinó: “Es para solucionar los problemas de los que comen. El problema de los que no comen no está en la mesa de la discusión. El problema de los que no comen tiene como solución que le vas a regalar una bici”.