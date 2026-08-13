José Mayans contó detalles de la cumbre del PJ y garantizó la unidad del peronismo para 2027

Tras la cumbre de anteanoche a la que asistieron los principales referentes nacionales del peronismo, José Mayans, jefe del bloque Justicialista en el Senado y asistente del encuentro, aseguró que los sectores comandados por Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, otros cuatro gobernadores y los bloques legislativos están “dispuestos a trabajar todos juntos” en un frente amplio de cara a las elecciones de 2027.

En paralelo, puso en duda que Javier Milei vaya a ser el único candidato de la derecha, y sugirió que Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) podrían plantarle competidores, lo que atomizaría aún más la oferta electoral.

Según informó LA NACION, la reunión se produjo el martes por la noche en un hotel porteño. Participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado nacional Máximo Kirchner; el exministro de Economía Sergio Massa; los mandatarios provinciales Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zilotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador nacional santiagueño Gerardo Zamora, jefe político del actual mandatario provincial, Elías Suárez, y los jefes de los bloques parlamentarios del PJ, Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados).

Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof participaron del encuentro Telam

“Lo que hablamos claramente es que estamos dispuestos a trabajar todos juntos, a tener una alternativa muy distinta a la que tiene Milei”, relató Mayans, en diálogo con Radio 10. A su vez, dijo que se comprometieron a “ampliar el frente”.

Ante la consulta de LA NACION, Mayans descartó la posibilidad de que estos espacios se fragmenten en distintas ofertas electorales. Incluso agregó que “todos tuvieron un trato amable”, pese a la interna que protagonizan Kicillof y La Cámpora, liderada por Cristina y Máximo Kirchner.

“Tenemos que tener un espíritu amplio si queremos resolver el problema de la gente”, agregó Mayans. “Sería un frente con todos los que quieran participar”, dijo a LA NACION. Afirmó que están “hablando con todos”: gobernadores peronistas y aliados que colaboran con el oficialismo en el Congreso (Gustavo Sáenz, de Salta, Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, Hugo Passalacqua, de Misiones, Martín Llaryora, de Córdoba, e incluso mandatarios radicales). Es que, pese al respaldo que dieron al Gobierno, en estos años hubo “mucho incumplimiento de promesas” –de La Libertad Avanza hacia los gobernadores–.

Rechazo a suspender las PASO

El jefe del bloque de senadores del PJ defendió las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) como “una herramienta electoral importante”. El oficialismo, a través de la reforma política que está en suspenso en el Congreso, busca eliminarlas. Se trata de un instrumento útil para un peronismo atravesado por internas, que carece de un candidato claro.

El gobernador Quintela ratificó que rechazarán cualquier modificación que se proponga con respecto a las PASO, en conversación con Futurock. Fue uno de los ejes del encuentro.

En sintonía con Mayans, el riojano remarcó que su objetivo es “lograr la unidad del peronismo” y una “capacidad de síntesis” para presentar a los votantes. En esta línea, comentó que “Kicillof y Máximo estuvieron muy bien: lo que tenemos como prioridad absoluta es juntarnos y diseñar un proyecto de país entre todos juntos”.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, aseguró que su objetivo es “lograr la unidad del peronismo” Fabián Marelli

Un dirigente que estuvo en el encuentro dijo a LA NACION que la reunión giró en torno a la necesidad de mantener las PASO, no solo por la necesidad interna del peronismo, sino también con el fin de “integrar otras miradas” a un eventual frente.

El gobernador bonaerense construye a nivel nacional su sello Movimiento Derecho al Futuro con miras a una eventual candidatura presidencial. Mientras que Máximo Kirchner postula a su madre para la carrera de 2027, pese a la condena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a raíz de la condena en la causa conocida como Vialidad.

Massa, uno de los presentes en el encuentro, acuerda con la necesidad de un peronismo unificado. Su entorno lo presenta como el “arquitecto de la unidad”.

“Ir unidos fue uno de los ejes”, dijo una persona al tanto de la reunión. “El hecho de que el objetivo número uno [acordado en el encuentro] sean las PASO supone la unidad, un frente”, precisó a LA NACION.

Advertencia a los Milei

Mayans aprovechó la entrevista radial para poner en duda que Milei monopolice la oferta electoral de la derecha en 2027. En esta línea, planteó que el macrismo y el radicalismo –aliados de La Libertad Avanza en el Congreso– podrían disputar los comicios presidenciales con candidatos propios.

“Ellos dicen que tienen otras personas, más mesuradas”, afirmó el senador, a raíz de las conversaciones que mantiene con sus pares en la Cámara alta.

Patricia Bullrich y José Mayans, jefes de los bloques de LLA y del PJ en el Senado Fabieán Marelli

Explicó: “Milei quiere la exclusividad de la candidatura de ese espacio. Y hay algunos que no comparten eso. Milei tiene el 68% de rechazo del pueblo argentino. Con los que yo hablo me dicen que ellos quieren otra alternativa”. Y sostuvo que Karina Milei quiere “meterlos en una lista única”.

En este sentido, aseguró que los socios del Gobierno ven “la torpeza” con la que se maneja el Presidente –por ejemplo, dijo, en el conflicto diplomático que inició con sus insultos a Lula da Silva en Brasil–.

“El sector de [Mauricio] Macri es el que más cuestiona a Milei”, puntualizó. El expresidente ensayó críticas al Gobierno en los últimos meses a partir de su gira nacional “Próximo Paso”. Se centró en los escándalos de presunta corrupción, en asuntos judiciales y en la falta de una mejora económica para las familias.

De hecho, en las últimas semanas Pro amagó con una candidatura presidencial del exministro de Hacienda Hernán Lacunza. De acuerdo a su versión, tuvo el visto bueno de Macri y otros dirigentes del partido.

Pero, contra la sugerencia de Mayans, Karina Milei y Mauricio Macri hablaron por teléfono el lunes, cerca de media hora. El eje, según supo LA NACION, fue “trabajar en equipo para blindar el cambio”.

De esa conversación surgió la decisión de armar una mesa política entre La Libertad Avanza y Pro, integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, Cristian Ritondo, titular del bloque Pro en Diputados, y Fernando de Andreis, secretario general de Pro. El primer encuentro será este jueves a las 11 en la Casa Rosada.

La UCR también planteó la semana pasada que el espacio debe contar con un aspirante propio a la presidencia, en el marco de una coalición de centro. Se trata de un reclamo de dirigentes históricos y sectores críticos frente al gobierno nacional.