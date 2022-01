Jóvenes políticos: diálogo, chicanas, autocrítica y hartazgos más allá de las divisiones partidarias

La discusión política en la Argentina atraviesa cada espectro de la vida cotidiana y la juventud juega un rol central en la articulación de reclamos por derechos y reivindicaciones. Pero, ¿qué valor diferencial son capaces de aportar los jóvenes a esta discusión? ¿Es posible superar la grieta y que el diálogo sea el pilar para una mejor convivencia?

Ivan Nordenstrom, presidente de Jóvenes Pro de la ciudad de Buenos Aires, enfatiza la necesidad de crear consensos que se trasladen a los políticos. “Podés pensar 99% de las cosas distinto, pero se tiene que poder hablar”, argumenta. Iara Amado, responsable de la Juventud Peronista Evita en provincia de Buenos Aires, enfatiza que “lo mejor sería construir un futuro de país en donde la juventud elija quedarse”. Luca Bonfante, militante del PTS y el Frente de Izquierda critica a los gobiernos anteriores porque “los jóvenes cada vez confían menos en que este sistema tiene una salida viable para ofrecerles”. Agustín Baletti, representante de la La Libertad Avanza, se enfoca en el fenómeno libertario: “Se está generando un movimiento nacional y popular, pero que le falta una conducción y doctrina”.

–¿Qué tienen para ofrecer los jóvenes que sea distinto?

–Iara Amado (FdT): Desde el peronismo de la juventud venimos a ofrecer una nueva forma de hacer política, que implica poder sentarse y discutir con todos los espacios. Y sobre todo las mujeres venimos a abrirnos paso para que en las nuevas generaciones seamos más las que integremos el debate político.

–Agustín Baletti (LA): Hay una generación que se parió en la crisis de 2001 y que, más allá de las ideologías, todos están comprometidos con una realidad o con una visión distinta de cómo hacer la política: el diálogo. Apuntamos a hacer más personal a la política de lo que fue en los últimos 20 años.

–Luca Bonfante (FIT): Los jóvenes tienen mucho para aportar. Es una realidad que se viene demostrando con la marea verde en la Argentina o los reclamos en Chile. Somos la generación que está asqueada de los partidos tradicionales. La juventud que se expresa en las movilizaciones es fundamental para la política.

–Ivan Nordenstrom (JxC): Cualquier transformación en la Argentina va a requerir varios años y de esos cambios va a ser protagonista nuestra generación y las que vienen atrás. Hace falta un acuerdo de base para salir adelante y creo que los jóvenes somos un poco más abiertos y tenemos una capacidad mayor de sentarnos a debatir.

Debate joven en la redacción de LA NACION Hernán Zenteno - LA NACIÓN

–¿Hay un hartazgo de los jóvenes hacia la política?

–Nordenstrom (JxC): Está claro que hay un agotamiento o cierto desagrado de la gente con la política, producto de malos gobiernos y malas decisiones. Hay una cuestión de base que tiene que ver con los privilegios y los políticos “lejos de la gente”. Eso es algo que podemos llegar a aportar como jóvenes. Entender la política como algo que no te hace estar por encima del otro por ocupar un cargo político si es que te toca.

–Amado (FdT): Como dice el compañero, creo que pasa en todo el mundo. Hay una falta de confianza en la política cuando en la juventud somos excluidos por no tener acceso al trabajo, a la vivienda, o a la educación, y eso hace que sea más difícil que puedas creer en un proyecto de país. ¿Qué le proponemos a la juventud sí tiene un futuro endeudado y no hay sueños?

–¿Qué les dirían a los jóvenes que quieren irse del país?

–Baletti (LA): Me parece que hay que quedarse, pero no “porque sí”, sino porque es una tierra que la trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos. Me parece que abandonarlo cuando se está prendiendo fuego todo es bastante triste y lamentable.

–Nordenstrom (JxC): No hay que juzgar a nadie que tenga la posibilidad de irse y elija otro país. Pero mi posición es que si pueden, quédense. Pero cada uno es libre de elegir hacer lo que quiera..

–Amado (FdT): “Irse del país” es una frase que expresa una desigualdad muy grande, porque los pibes de los barrios no piensan en irse de la Argentina. Piensan en cómo mejorar su barrio, en cómo sobrevivir al día a día y no en irse a Miami o a Europa.

–Bonfante (FIT): Hay resignación. Qué alternativa de futuro podemos esperar los jóvenes si el macrismo llamó al FMI y nos endeudó, el kirchnerismo negocia para pagarles y los libertarios, por ejemplo, niegan el cambio climático.

–Baletti (LA): El cambio climático está fuera de discusión. Se acepta que debe haber una agenda climática.

–Bonfante (FIT): (Javier) Milei no lo acepta. Milei negó el cambio climático.

–Baletti (LA): Lo que no se acepta es el alarmismo climático.

–Bonfante (FIT): En mi partido no puede haber alguien que cree en la explotación del hombre por el hombre, no me parece poca cosa.

Ivan Nordenstrom: "La grieta es una herramienta electoral, creada para tener un enemigo y lo que fomenta es el fanatismo". Hernán Zenteno - LA NACIÓN

–FMI, deuda, cambio climático. ¿Todos los jóvenes están preocupados por estos temas?

–Nordenstrom (JxC): Las discusiones giran en torno a lo que le conviene a la política y no a lo que los jóvenes les importa en su vida cotidiana. Pero hay problemas más de base que tocan a los jóvenes, como conseguir laburo o acceder a una vivienda.

–Amado (FdT): No creo que la juventud esté resignada. Siempre que hay un momento de crisis los pibes quedan más excluidos. Hoy ellos se inventan su laburo porque no podemos volver a pensar en que todos vamos a trabajar en fábricas. La pandemia nos mostró una juventud con ganas y solidaria.

–Bonfante (FIT): Perdón, pero yo dije que los políticos militan la resignación. Hay una brecha entre lo que es el discurso y lo que es la realidad. Por ejemplo, una amiga que estudiaba Medicina tuvo que abandonar y como no tenía donde quedarse fue a tomar una tierra en Guernica, entre esas cientos de familias que ocuparon un terreno porque no tenían un techo para vivir. Ella tuvo que dejar de estudiar para darle un techo a su hijo y qué hizo el gobierno de Kicillof: mandó topadoras. Todavía tengo los balazos de goma por ayudar.

–Amado (FdT) Nadie está de acuerdo con reprimir. Y lo que hay que hacer es reubicar a las familias y construir casas. Gracias a la ley de barrios populares venimos trabajando en eso.

–Nordenstrom (JxC): Está claro que hay un problema de acceso a la vivienda, pero la solución no es avalar las tomas. En la ciudad lo venimos trabajando. La integración suburbana se ve. Hay un derecho a la vivienda y el gobierno se debe hacer cargo.

–Baletti (LA): No solo los jóvenes no tenemos acceso a la vivienda, y por eso hay que rever la ley de alquileres. Y la pandemia no gobierna. Estuvo mal que el Gobierno le diga a las familias “quédate en casa”, porque si no tenés una casa en donde estar qué hacés.

–Amado (FdT): La pandemia no es una excusa, porque nosotros igualmente laburamos y desde el Movimiento Evita el lema no era “quedate en casa”, sino “quedate en tu barrio”, porque entendemos las dificultades.

Iara Amado: "Las mujeres venimos a abrirnos paso para que en las nuevas generaciones seamos más en la política". Hernán Zenteno - LA NACIÓN

–Las elecciones de Chile consagraron a Gabriel Boric, de solo 35 años, como presidente. ¿Es un precedente?

–Baletti (LA): No es importante que el presidente sea joven solo por el hecho de serlo. Hay que ver sus ideas. El caso de Boric es un retroceso generacional importante para Chile.

–Bonfante (FIT): No se puede entender la candidatura de Boric si no se entiende la rebelión de 2019, que puso a la juventud en primer plano. Y a diferencia de lo que dice el compañero de Milei, “que Chile era el paraíso liberal”, la juventud y los trabajadores de la calle demostraron que no.

–Nordenstrom (JxC): Ser joven no implica que vas a representar bien a los jóvenes. Tenés que demostrarlo en la práctica. Lo que genera mayor atracción es el discurso, la forma de comunicar, los temas que tratás y llevar ese mensaje. Eso atrae a los jóvenes. Y no necesariamente tiene que ser un joven quien lo exprese.

–Amado (FdT): La juventud no es el único elemento de representatividad, pero obvio que convoca y motiva que haya jóvenes en puesto altos. Ver que hay un presidente de 35 años motiva a la juventud a involucrarse. Eso es lo interesante.

–¿Existen los prejuicios? Por ejemplo: “Este es de tal agrupación política por su apariencia”

–Bonfante (FiT): El de Milei tiene un cartel que se puede ver desde la esquina.

–Amado (FdT): Tiene una bandera argentina colgada de la mochila...

–Baletti (LA): Me siento honrado de que se asocie la bandera argentina con el liberalismo. Me llena de orgullo que el liberalismo sea asociado con las bases de la Argentina.

–Bonfante (FiT): Las bases de Roca y la Generación del 80 que permitieron un genocidio en el sur...

–Nordenstrom (JxC): Desde lo personal creo que hay muchísimos prejuicios. Por ejemplo, es mentira que todos los de Pro sean iguales. Que haya tenido un origen si querés en la zona norte de la ciudad, sí, seguramente, pero que yo por ser rubio sea un “cheto de Recoleta” es pésimo. No habla nada de mi persona. Soy de la provincia y mis viejos se rompieron el orto laburando para que no me falta nada.

Luca Bonfante: "Somos la generación que está asqueada de los partidos tradicionales. La juventud que se expresa en las movilizaciones es fundamental para entender la política desde abajo". Hernán Zenteno - LA NACIÓN

–¿Tienen amigos que piensen distinto? ¿Es posible cerrar la grieta?

–Amado (FdT): Sí, obvio. Tengo familiares y amigos con los que no compartimos la ideología y militamos también para convencerlos.

–Nordenstrom (JxC): Creo que la grieta es una herramienta electoral, creada para tener un enemigo y lo que fomenta es el fanatismo. Cuando no podés hablar con alguien de otro partido tenés un problema gravísimo. Creo que el gran tema de la grieta es el odio hacia el que piensa distinto. Cuántas veces escuchamos que Horacio Rodríguez Larreta era un “hijo de p...” porque se sentaba con Alberto Fernández en las conferencias en la pandemia para ver cómo iban a hacer con las medidas. Olvidate que es de Pro y que piensan distinto: son personas en cargos ejecutivos importantes. Está mal que eso haya terminado.

–Bonfante (FiT): Hay que ver que para los partidos más grandes en los temas importantes no hay tal grieta, como por ejemplo pagarle al FMI. Y la verdadera grieta está entre los que se enriquecieron y quienes no en los últimos 30 años.

–Baletti (LA): Creo que hay una grieta sana y una insana. La insana es la que rompe familia, amistades y parejas, y la sana es la de profundizar las discusiones políticas. Tener verdaderas diferencias es bueno, pero si la discusión va a ser entre “quien es más corrupto” no tiene sentido.

Agustín Baletti: "Hay una generación que se parió en la crisis de 2001 y que más allá de las ideologías todos están comprometidos con una realidad". Hernán Zenteno - LA NACIÓN

–Si tuvieran que rescatar un valor de los otros partidos y criticar algo del suyo ¿Qué sería?

–Nordenstrom (JxC): Rescato de la izquierda la firmeza ideológica y que tienen muy en claro sus ideas. El liberalismo aporta algo nuevo a la política, pero me parece un grave error que lo hagan desde la anti olítica. Y del kirchnerismo rescato mucho el lugar que se le da a los jóvenes. Néstor Kirchner fue un gran exponente para ampliar la participación juvenil en la política. Nuestro partido es muy heterogéneo, que es bueno, pero nos falta poner en concreto cuál es nuestra visión de país. A veces nos pasamos de pragmáticos, pero hay que marcar nuestra posición.

–Baletti (LA): Reconozco lo mismo del kirchnerismo. Incluyó a los jóvenes y se le dio continuidad con el macrismo con un nuevo foco en la función pública en CABA. También me parece rescatable la acción social del peronismo en los barrios populares. De la izquierda rescato la convicción de la militancia y su presencia en las calles... compañeros “troskos” tenemos en todas las facultades. Y el espacio liberal es el más reciente y creo que por eso nos falta madurez política. Una estructura.

–Amado (FdT): Lo principal para celebrar acá es que todos integramos espacios que le dan lugar a la juventud. Algunos le dan más espacios a las compañeras que en otros, pero siempre estamos predispuestos a venir a debatir a pesar del miedo a parecernos a los viejos políticos que hablan mil horas en la tele. Como parte del Gobierno, la crítica principal es que las organizaciones estamos construyendo nuevas formas de trabajo y ahí es donde el Gobierno tiene que poner más la mirada.

–Bonfante (FIT): Quizás corte un poco con tanta dulzura. Con Milei y el Pro no tenemos nada que ver ni yo ni mi fuerza política; pero sí considero que en el peronismo hay dirigentes en las calles muy honestos y los invito fervientemente a saltar y cruzar la valla del Gobierno y unirnos en la lucha. Y en nuestro partido tenemos que redoblar los esfuerzos, porque los que mueven los engranajes de la Argentina y el mundo son los jóvenes y los trabajadores.