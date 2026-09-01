Malvinas: por qué Londres no cedió, hasta ahora, a las amenazas de Trump

Donald Trump volvió a amenazar a Gran Bretaña con Malvinas, pero todo indica que la política británica intentará ganar tiempo sin hacer ningún movimiento que ponga en peligro su dominio en las islas. ¿Cuánto tiempo? Primero hasta el 3 de noviembre, cuando se celebren las elecciones de medio término en Estados Unidos, a las que Trump encara con las encuestas en contra. Después, hasta el final del mandato del imprevisible presidente estadounidense.

La amenaza de Trump contra Gran Bretaña es dejar la neutralidad diplomática respecto de Malvinas y tomar partido por Argentina si el gobierno británico no aumenta su presupuesto de Defensa. Sin embargo, los gobiernos laboristas hasta ahora no han cedido.

Trump, al pronunciar su advertencia a Gran Bretaña Jacquelyn Martin - AP

La misma exigencia le ha llegado a otros países europeos y apunta a que estos asuman la mayor parte del funcionamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mientras Estados Unidos intenta aplacar las consecuencias económicas de la guerra contra Irán.

La prudencia de las respuestas de los gobiernos de Keir Starmer, que renunció en julio pasado, y ahora de Andy Burnham, no pueden ocultar la gravedad de los problemas internos de la política británica. Las prioridades se enfocan en el votante que no está para nada satisfecho con lo que sucede fronteras adentro, sobre todo cuando compara con tiempos pre-Brexit.

Andy Burnham, primer ministro británico desde hace un mes y medio HENRY NICHOLLS - POOL

Ante esto, el nuevo primer ministro británico, coincidió con su antecesor en no dar ninguna señal en el sentido de modificar el presupuesto de Defensa del país, que hoy oscila entre 2,3% y 2,6% del PIB. Trump pretende que el índice suba a 5%, pero ya el 3% que reclaman la oposición conservadora y la ultraderecha parece imposible.

Los británicos tienen otras urgencias. Desde el aumento de un 13% en los precios del gas y la electricidad en julio pasado por efecto de los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, los altos impuestos, la enorme cantidad de subsidios a la discapacidad entre ciudadanos jóvenes (sobre todo relacionados con temas de salud mental), el desempleo juvenil, que alcanza a un millón de personas; la creciente dificultad para la asistencia de los adultos mayores, las bajas jubilaciones, todo contribuye a un cuadro preocupante y urgente.

Con este panorama es difícil imaginar un aumento precisamente en un área (defensa) que no es la que lleva más votos, salvo en situación de guerra.

Traición

Un eventual cambio en la política hacia Malvinas para satisfacer a Trump sería interpretada por la oposición como una traición, motivaría una catarata de críticas de la prensa y quizás hasta una movida parlamentaria que impediría al actual gobierno de Burnham avanzar en otras áreas o sobrevivir en el poder. Por todo esto es que Malvinas no entra en esta foto.

Estamos lejos de los tiempos previos a 1982, cuando Gran Bretaña buscaba deshacerse de esas islas que le resultaban antieconómicas. La realidad geopolítica mundial ha cambiado enormemente en estos 44 años. Hoy sí importa tener un bastión en el Atlántico Sur, con control del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, de las rutas interoceánicas, con proyección antártica y, por si fuera poco, con petróleo.

La base británica de Mount Pleasant, en Malvinas Mauro V. Rizzi / LA NACION - Archivo

La explotación petrolera que comenzará en 2028 en la zona de Sea Lion Island, al norte de la isla Soledad, genera enormes expectativas en las islas y en la metrópoli.

En las islas, porque se espera que las ganancias superen por mucho a los ingresos que han obtenido por la venta de licencias para la pesca de calamar desde 1986. La pesca ha sufrido varias crisis desde 2022; tanto, que la segunda campaña de este año fue cerrada luego de tres días de abierta por falta de biomasa.

Londres, además de las ganancias de las empresas británicas participantes en el la explotación petrolera, espera que si se cumplen los objetivos proyectados podría reclamar a los isleños el reintegro de lo que se gasta en la defensa de las islas, unos 75 millones de libras esterlinas al año

Una plataforma de exploración petrolera en el mar, cerca de Malvinas Archivo

En este marco claramente desfavorable para Argentina quizá sí podría haber avances para el país por intercesión de Trump en un tema del que se habla desde hace tiempo: el levantamiento del embargo parcial de armas del Reino Unido vigente desde 1982 y flexibilizado en 1998. El embargo impide a la Argentina comprar armamento con partes de fabricación británica. El levantamiento de estas medidas sería importante para reabastecer a las Fuerzas Armadas.

Lo concreto es que Gran Bretaña no ha tenido hasta ahora ningún motivo para ceder las islas ni incluirlas en una negociación con Estados Unidos. La base militar de Mount Pleasant en las islas si bien no se encuadra formalmente en la OTAN sí pertenece a uno de sus miembros. Desde el punto de vista geopolítico es como si fuera parte del Tratado.

Para la posición argentina, obviamente sería muy importante tener un aliado como Estados Unidos en este y otros temas. Sin embargo, la imprevisibilidad de Trump hace muy difícil poder elaborar proyectos confiables.

Por ahora, al presidente estadounidense le urge dejar de gastar en la OTAN y poder enfocarse en cómo salir del conflicto en el que se metió contra Irán y del que no consigue emerger victorioso. De paso, refuerza la idea de que el continente americano es su exclusiva zona de influencia, lo que se ha bautizado como doctrina Donroe.

Un resultado negativo para Trump en las próximas elecciones de medio término, en la que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores, podría bajar el tenor de los reclamos hacia los aliados estratégicos y también disminuiría su interés hacia socios no tan importantes, como la Argentina.