Mahiques cuestionó a la comisión investigadora del caso $LIBRA por sus acusaciones contra Milei: “Es una imprudencia”

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió el lunes por la noche a la causa $LIBRA, a la luz de las últimas revelaciones que dan cuenta de la vinculación activa del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, con la difusión del criptoactivo mediante una serie de mensajes y llamadas con Mauricio Novelli minutos antes y después de que se publicara la moneda virtual.

La comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA elevó este lunes un pedido formal para que el mandatario y la secretaria general de la Presidencia den explicaciones por su presunta vinculación con la criptomoneda y acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la estafa. “Me parece una imprudencia“, planteó el funcionario en diálogo con Luis Majul por LN+ sobre el señalamiento de los diputados.

“Como vengo sosteniendo en todas las entrevistas yo no hablo de causas en trámite. Si quiero aclarar para que quede claro, hay dos causas: la causa $LIBRA y la que se está investigando la filtración de parte de un informe que aparentemente habría sido extraído del celular de Novelli”, dijo. Y declaró: “Es grave que se haya filtrado esa información”.

En ese sentido, el ministro alertó sobre una posible manipulación de los archivos. “El tema es que quien ordenó un sumario administrativo fue el procurador general y quien ordenó saber si este archivo fue manipulado o se extrajo información que no debería ser extraída fue el procurador”, explicó.

Para Mahiques, “la cadena de custodia no está garantizada” y planteó que no se puede asegurar “que el archivo no haya sido manipulado”. Y agregó: “El Ministerio de Justicia tenía una unidad $LIBRA. Hizo el informe que tenía que hacer y lo aporto a la justicia”.

Sus declaraciones llegan luego de que especialistas del Ministerio Público Fiscal relevaran las llamadas del teléfono de Novelli, un emprendedor digital que participó del lanzamiento de $LIBRA, y mostraran que mantuvo una secuencia de comunicaciones con los hermanos Milei en los minutos previos y posteriores al lanzamiento de la criptomoneda, que nació y colapsó en cuestión de horas. El registro de llamadas también compromete a los principales asesores del entorno presidencial, Santiago Caputo y Demian Reidel.

Los diputados opositores que integraron la comisión investigadora acusaron al jefe del Estado de formar parte de una operación “planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”. Sobre esto, el funcionario fue categórico y se refirió al presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro: “Me parece una imprudencia que no hay que dejar pasar”.

Conferencia de la comisión investigadora del Caso $LIBRA, estafa con criptomonedas Rodrigo Néspolo

Los legisladores de la comisión investigadora del caso $LIBRA adelantaron que presentarán una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano por entorpecimiento y el posible encubrimiento de los hechos denunciados y el pedido de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Asimismo, la Comisión explicó que busca desvincular al Estado argentino de lo que califica como una “presunta estafa internacional” y denunció una “grave persecución” contra la prensa tras las recientes revelaciones periodísticas del caso.

Por otro lado, Mahiques consideró como “absolutamente falso” tener vínculos o conocidos que hayan representado a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. “No conozco a sus abogados”. “No le puse ni le saco abogados a nadie. Nunca lo hice y no lo voy a hacer mientas esté en la función pública”, agregó.