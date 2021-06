Juan Carlos Alderete, el diputado oficialista que cuestionó el pago al Club de París

Juan Carlos Alderete es diputado nacional del Frente de Todos, referente de la referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Partido Comunista Revolucionario. No es la primera vez que su voz plantea disidencias internas en el oficialismo. Caminó con pies de plomo sobre la decisión del Gobierno de retirar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se mostró a favor de estatizar la Hidrovía Paraná-Paraguay, a contramano de lo que resolvió el Ministerio de Transporte. Hoy, el legislador marcó diferencias con respecto al pago de los US$430 millones al Club de París que dispuso el Presidente para evitar caer en la cesación de pagos.

“Con una economía tan golpeada y una gravísima situación social, no debe ser prioridad pagar esa deuda usuraria e ilegitima. Ese dinero debería destinarse a resolver las urgencias de nuestro pueblo, como la emergencia sanitaria, promover el trabajo y la producción y resolver el hambre de millones de pibes de nuestro país”, dijo Alderete en Radio Con Vos. Y añadió: “No es tan terrible y negativo ir al default como muchos platean. No es caer en un pozo ciego. El momento en que más creció el país fue cuando estuvimos en default, con Néstor Kirchner. No es la prioridad en este momento de tanto sufrimiento” .

Es un error, en medio de la pandemia, hacer el "pago parcial" al Club de París.



Con una economía muy golpeada, crisis sanitaria y una gravísima situación social, no debe ser prioridad pagar esa deuda usuraria e ilegítima.https://t.co/YzpIHmivU4 — Juan Carlos Alderete (@JCAlderete_CCC) June 23, 2021

Alderete, además, cuestionó la legitimidad de la deuda reclamada por los acreedores. “Quiero revisar la deuda para ver qué es legítimo y qué no. Los haría pasar por la ventanilla. Hay que pagar lo que corresponda. Es necesario poner nuestro industria nacional de pie”, dijo el referente social, que hizo pública su postura también a través de las redes sociales.

También aclaró sobre sus disidencias dentro del oficialismo . “El Frente de Todos sabe mi posición. Cuando tengo diferencias las planteo en el bloque y públicamente. No tengo porque esconder lo que yo pienso y defiendo. Hay diversidad. La discusión de la deuda tiene que pasar por el Congreso”, señaló Alderete.

LA NACION