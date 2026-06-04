Juan Carlos Maqueda, exjuez de la Corte Suprema, advirtió que en el país “hay desvíos” a la libertad de expresión que horadan la democracia

Ante un auditorio repleto en la Academia Nacional de Periodismo, donde fue premiado con la Pluma de Honor, el exjuez de la Corte Juan Carlos Maqueda afirmó que en la Argentina hay discursos que atacan la libertad de expresión que “no pueden seguir horadando por dentro la democracia”.

Las palabras de Maqueda, que dejó la Corte a fines de 2024, se dan en momentos en que el presidente Javier Milei llama a “odiar a los periodistas”, los insulta y trata de “basuras”, “miserables” e “inmundos” por sus publicaciones.

Asimismo, hace menos de 24 horas, el juez Carlos “Coco” Mahiques, integrante de la Sala III de laCámara Federal de Casación Penal, pidió sancionar a los integrantes del Poder Judicial que hablen con periodistas y amenazó con denuncias penales a los comunicadores.

“En nuestra República Argentina tenemos que reivindicar permanentemente la libertad de expresión, dentro del marco de una democracia constitucional, porque vemos lamentablemente que hay desvíos que se dan permanentemente y que nos pueden seguir horadando por dentro a la democracia de los argentinos”, aseguró Maqueda.

El presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá, expresó en ese sentido que los comunicadores son ”víctimas cotidianas de la agresión del poder de turno”. “Nos acusan no solo de mentir, sin probar nada, sino también de cometer delitos, sin probar nada”, aseguró.

Maqueda, junto a los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz Rodrigo Néspolo

El acto se desarrolló ante los jueces de la Corte Horacio Rosatti, también presidente del Consejo de la Magistratura, y su colega Carlos Rosenkrantz. Estuvo ausente el tercer integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, distanciado de Maqueda en su última etapa en el máximo tribunal.

Asistieron los periodistas académicos, el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el exjuez Ricardo Gil Lavedra, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el exjefe de Gabiente Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

Maqueda hizo un repaso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de libertad de expresión y sostuvo que comparte este premio con sus colegas que integraron el máximo tribunal y con los que construyó esta doctrina.

“En este momento la libertad de expresión está muy acechada”, indicó Maqueda y evocó que se trata de un conquista que viene desde John Milton, en el siglo XVII, John Locke, William Blackstone y de allí a la Constitución norteamericana de donde la tomó la Constitución Nacional de 1853. Luego se perfeccionó esta idea en las reformas constitucionales de 1860 y 1994.

Dijo Maqueda que se trata de la “libertad preferida” proque nos permite comunicarnos como seres humanos