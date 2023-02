Juan Grabois confirmó que se postula a presidente y le hizo un reclamo al oficialismo

escuchar

En medio de las tensiones internas en el Frente de Todos, Juan Grabois aseguró que se mantiene como candidato del Frente de Todos y, al mismo tiempo, señaló que adoptará una postura menos confrontativa con el Gobierno, dada la cercanía de los comicios. “Hasta 2022, fui un boca suelta. Ahora, año electoral, está ‘primero, después la patria, y luego los hombres’ ”, afirmó en alusión a la clásica máxima peronista. Pidió, así, mayor unidad en el oficialismo.

Grabois, dirigente del espacio interno Frente Grande, aseguró que se enfada con frecuencia con el presidente Alberto Fernández y con el ministro de Economía, Sergio Massa, aunque puso de manifiesto la batalla electoral con la oposición. “ Miro la foto de [Patricia] Bullrich, la de [Mauricio] Macri, y se me va el enojo, se me pasa un poquito” , señaló en declaraciones a C5N.

El dirigente señaló que puede dar, igualmente, “discusiones sin hacer agresiones personales” y llamó a que los distintos sectores puedan dirimir sus diferencias “y las orientaciones” de las medidas y los programas a seguir a través de las PASO. “Tenemos que cambiar el chip de defenestrarnos entre nosotros y hacer las diferenciaciones correctas sin agresión”, remarcó.

Grabois aseguró que mantiene diferencias con Alberto Fernández y Sergio Massa. Presidencia

“Hay que ayudar para que en estos diez meses el Gobierno haga lo mejor posible y cumpla con la mayor parte de las promesas, con el contrato electoral de 2019. Tenemos que empujar hacia ese lugar”, amplió Grabois.

El también referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) recalcó que aún mantiene serias diferencias con la Casa Rosada y mencionó por caso, su discrepancia con el acuerdo alcanzado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional, con la condonación de deudas a las empresas Edesur y Edenor y la marcha atrás respecto de la estatización de la empresa Vicentín en 2020. “Son diferencias políticas que hay que encarrilar”, dijo.

En esa línea, Grabois apuntó a la oposición y expresó que el Frente de Todos es una “delimitación válida de la nueva derecha continental”, en la que incluyó al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, y a la jefa de Estado de Perú, Dina Boluarte. Afirmó que los dirigentes opositores de Argentina que buscan llegar al poder “son los profetas del subdesarrollo” y les endilgó promover una situación de “caos” y “saqueo” como la que atraviesan Perú o Ruanda.

“El Frente de Todos es una delimitación adecuada en este momento con Massa, Alberto, Cristina, con los sectores más emergentes, que no estuvimos en su Gobierno, pero sí apoyamos sus políticas. Tenemos que reconstruir esa unidad un poco quebrada”, aseveró.

“No hay que hacer un tango”

El dirigente de Patria Grande sostuvo que puso su candidatura sobre la mesa -aseguró que es el “único “lanzado- como forma de garantizar la presencia de alguien de “su generación”. Abogó por un postulante de aquellos jóvenes que crecieron en democracia, que se consideran “hijos del proceso de 2001″ y que llevaron adelante la “lucha contra el neoliberalismo en las calles”.

“Me tocará ser candidato si es que no aparece uno mejor de nuestra generación. Pero en ese caso, voy a hacer un esfuerzo para no hacerlo desde el reproche y la queja”, afirmó. “A mí lo que me preocupa es que haya una alianza centro-conservadora dentro del Frente de Todos”, indicó.

Frente a la discusiones internas, y ante la situación internacional, Grabois manifestó que las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias representan “el instrumento correcto para esta etapa histórica”. “Si tenemos diferencias, el que gana, dirige, y el que pierde acompaña, aunque desde su propia identidad y desde sus acciones dentro de la coalición”, agregó.

Grabois encabezó una protesta en el Ministerio de Economía en diciembre. Aseguró que dejará de ser "un boca suelta". Ricardo Pristupluk

El referente político aprovechó ese punto para cuestionar a Alberto Fernández. “Una de las críticas que le hacemos es que él tenía que administrar una coalición, y finalmente decidió gobernar según su saber y entender, cuando la accionista principal era Cristina. Al menos, las decisiones trascendentes tendría que haberlas acordado con ella”, marcó.

No obstante, insistió en la necesidad de que la mesa política nacional del Frente de Todos se convoque rápido y solicitó canalizar los cortocircuitos internos: “ No hay que hacer un tango. Quedan diez meses de gobierno ”.

Y ahondó: “No podemos seguir discutiendo e interpretando la realidad por los medios, por lo que dicen en on u off. Tenemos que estar en el chip de hacer lo mejor posible por el pueblo y la patria en estos diez meses. Y cuando lleguen las elecciones, garantizar la unidad en la diversidad”.

