El curioso análisis de Luis Novaresio sobre por qué Grabois y Manzur “juegan con Juan XXIII” para su campaña presidencial

Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Desocupados y aliado de Cristina Kirchner, y Juan Manzur, jefe de gabinete de Ministros del presidente Alberto Fernández lanzaron sus candidaturas presidenciales con afiches pegados en la vía pública que son casi idénticos y que hacen referencia al Papa “progresista” Juan XXIII.

Algunas calles del conurbano bonaerense aparecieron esta semana tapizadas con afiches que decían “Juan 23. Grabois Presidente”, mientras que en la ciudad de Mar del Plata se pudieron ver afiches similares, que se diferenciaron de los del dirigente social solo por un detalle: decían “Juan XXIII”, con números romanos, y estaban firmados por la agrupación La Rucci, que respondería al exgobernador tucumano y actual funcionario albertista Juan Manzur.

El caso llamó la atención de Luis Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que se emite por la pantalla de LN+, quien consideró que ambos políticos “juegan con la figura de Juan XXIII”.

Archivo - El Papa Juan XXIII reza el 12 de octubre de 1962 durante una audiencia especial a los delegados de gobiernos extranjeros al concilio ecuménico, en la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano. (AP Foto/Archivo)

“Grabois dijo que podría ser candidato a presidente, pero que en realidad su verdadero candidato es Eduardo Wado de Pedro (actual ministro del Interior y militante de La Cámpora), o por lo menos es la única persona, el mejorcito, que rescata del Frente de Todos”, dijo el periodista Gabriel Ziblat, quien reemplaza a Luis Majul durante sus vacaciones, mientras mostraban en pantalla ambos afiches.

“Todos juegan con Juan XXII, el papa que abre una gran reforma en la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II, que trae a la modernidad a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la horizontaliza un poco más”, reseño Novaresio.

Como publicó LA NACION, el Concilio Vaticano II fue el legado del Papa Juan XXIII, que gobernó la Iglesia Católica entre los años 1958 y 1963. Este fue convocado sorpresivamente, tres meses después de asumir como sucesor de Pío XII, a los 77 años. Y si bien no pudo ver el resultado final, le dio a la Iglesia un golpe de timón y la inercia necesaria para una renovación que hoy pocos discuten y muchos sostienen que continúa incompleta. El actual Papa Francisco (el argentino Jorge Bergoglio) proclamó santo a Juan XXIII el 27 de abril de 2014.

“Con todo el cariño que le tengo Juan Grabois, que aunque peleo todo el tiempo me cae super bien, con Manzur no tanto”, dijo Novaresio sobre su opinión y agregó, en referencia a la firma de la agrupación La Rucci en los afiches presuntamente atribuidos al jefe de gabinete: “La vamos a llamar a Claudia Rucci a ver qué dice”.

En una emotiva ceremonia, el papa Francisco proclamó la santidad de Juan XXIII y Juan Pablo II ante Benedicto XVI AFP

Juan Grabois: “Fernández y Massa no representan a los votantes del FDT”

La última aparición pública de Juan Grabois causó menos antipatía en el gobierno nacional que las anteriores. Aunque esta semana el Ejecutivo siguió de cerca el acampe que encabezó el dirigente en Lago Escondido, en la estancia del empresario ingles Joe Lewis, en especial ante la posibilidad de un conflicto entre Grabois y sus militantes con la gente que trabaja en el lugar, hubo quienes se sinceraron y revelaron que lo que pasó esta vez fue lo que consideraron uno de sus reclamos más lógicos.

“Fue casi un acto de justicia poética”, ironizó un hombre del oficialismo en referencia al conflicto judicial por el acceso público al lago.

Juan Grabois en Lago Escondido Twitter

Grabois no esquiva el tema y ante la consulta de LA NACION explica que la “coalición de cuatro patas” (kirchnerismo, massismo, albertismo y el que nuclea varios frentes como el suyo), “quedó básicamente hegemonizada por dos patas minoritarias que son la de Alberto Fernández y Sergio Massa, que no representan la orientación que nosotros creemos, ni considera la mayoría de los votantes del FdT”, tras lo que agrega que “eso no implica romper la coalición, implica poner de manifiesto las diferencias”.

