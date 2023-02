La advertencia por la guerra en el kirchnerismo y su impacto en la economía

escuchar

El equilibrio económico es frágil. Tras el golpe en la mesa de Martín Guzmán y el abismo que pintó el interinato de Silvina Batakis fue parcialmente reconstruido por el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Su meta parece clara. Llegar a las primarias de agosto sin un fogonazo inflacionario, sin devaluación brusca y sin un freno completo de la actividad. En palabras que Massa suele usar con empresarios: dejar el auto en el garage sin más abolladuras.

Los últimos días volvieron a dejar en claro que la fragilidad de la economía es sensible a los movimientos tectónicos de la política y la Justicia. El problema es que tales desplazamientos parecen inevitables en el actual plano que hace convivir a un Gobierno con fallas en su diseño de origen y una oposición desperfilada por la guerra interna de candidaturas. Son además dos coaliciones que no dialogan en medio de un proceso electoral que recién comienza.

El incipiente rebrote internista en el Frente de Todos fue uno de los cinco ejes que planteó Massa en la Cumbre de Merlo. “Sin orden político, no hay orden económico”, dijo el ministro de Economía y agregó que, más allá de la competencia, la cohesión era clave. El presidente, Alberto Fernández, que no fue invitado al encuentro en el que estaban Máximo Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, entre otros funcionarios e intendentes, tomó nota accedió a crear la mesa política que le pide el cristinismo hace meses. Su condición: no ser excluido de las PASO como lo fue del asado y las empanadas que aportó Gustavo Menéndez.

Un segundo eje fue el de acrecentar el trabajo en el programa de lucha contra la inflación. “Ayudando todos”, dijo Massa. Hay que ser justos. Si hasta hace poco “aportaron” los Camioneros y los movimientos sociales a los controles de precios y abastecimiento, Massa ahora cuestionó a los intendentes por el impacto en los precios de las tasas de Seguridad e Higiene. El ministro sigue creyendo -a diferencia de los privados- que logrará llegar a abril con un 3% adelante. Los privados aseguran que los impactos de primera y segunda ronda de los aumentos en energía (tarifas) y combustibles, y un alza importante en el precio de la carne en el mostrador -que tiene un significativo impacto en el índice de precios al consumidor- hacen imposible esa meta, sobre todo porque enero ya marcó más del 6%.

Reunión del Frente de Todos en Merlo

“Es incompatible ser ministro de Economía y candidato”, dijo Massa en Merlo. Los que lo conocen, alguna vez lo escucharon decir en los últimos meses que “cualquier candidato de hoy es un fiambre mañana”. Massa no se va a apurar; sabe que la inflación es el principal problema que enuncian los argentinos en todas las encuestas. Según Eduardo Fidanza, cuando asumió Massa casi el 80% de los consultados decía que en el último mes “los precios aumentaron mucho”. En enero, lo dijo el 57%. “La aprobación de la gestión de Massa la medimos en diciembre y era de 45%, 15 puntos más que la de Alberto”, dice el especialista y expone su análisis: “Massa descomprimió. La gente no es más feliz, es apenas un poco menos infeliz. La cuestión es si con eso le alcanza para ser un presidenciable, en vista de las inconsistencias subsistentes de la macroeconomía y de los límites políticos que le fija la interna”. Sin embargo, en el propio equipo económico reconocen que todavía no lograron imponer la certidumbre de que la inflación bajará.

Massa se prepara para lanzar el viernes en el CCK una ampliación del programa Precios Justos. Será una extensión hasta junio próximo. Muchos productos congelados rotarán. Los nuevos no tendrán alzas frente a enero, contaron. El resto de los bienes de las empresas que ingresaron al programa tendrán un sendero mensual de 3,2% promedio, aunque algunos de los que estuvieron congelados por meses podrían tener algún ajuste mayor, según indicaron.

Un economista de la oposición completa el panorama sobre los desafíos del ministro. El “Plan Llegar” -como lo definió- no sólo implica evitar un salto mayor de los precios, entre ellos, del dólar. “Massa sabe que el instrumento para eso es cuidar lo fiscal, pero eso choca contra el objetivo electoral. Lo mismo le pasa con la devaluación. Al evitarla frenando importaciones, golpea al nivel de actividad y eso no es buena noticia para las elecciones”, interpretó.

El tercer eje que planteó Massa en la cumbre de Merlo tuvo que ver justamente con esas trabas. Pidió a los jefes comunales que le comunicaran si en sus distritos aparecen empresas con problemas de insumos para fabricar. Esa restricción sumará a la sequía. La falta de dólares ajustará sobre la desaceleración de la economía. En el equipo económico reconocen el fuerte impacto, sobre todo, en la cosecha de maíz, pese a que confían en que las reservas ganadas con los dos programas de dólar soja más lo conseguido de préstamos de organismos multilaterales lograrán un puente hasta fin de abril, para la cosecha de soja tardía. “Todas las noticias de las pérdidas millonarias de liquidaciones estimadas para este año son el arranque de la negociación por el próximo dólar soja”, interpretan.

Todavía no hay reuniones para el dólar soja 3, pero en el Gobierno reconocen que no habrá liquidación sin esa ventana. En el Banco Central se ven bien “armados” para resistir hasta entonces. La pregunta es si, con el impacto de la sequía, podrán o no cumplirse las metas de acumulación de reservas que prevé el acuerdo con el FMI en 2023. No es un cuestionamiento inocente teniendo en cuenta que los dólares se traducen en producción y empleo, y hay año hay elecciones. ¿El Fondo o el modelo? La pregunta se responderá en el comité de campaña del Frente de Todos.

La deuda en pesos

Como un cuarto eje, Massa contó que encarará un “proceso de mejora” del perfil de deuda intrasector público . “Es un mamarracho”, les dijo. El perfil de vencimientos de deuda en pesos es una de las grandes preocupaciones del mercado, sobre todo las torres entre abril y septiembre. Pesos sueltos volarán al dólar, en cualquier de sus versiones. No es un escenario deseado para ningún candidato oficialista en medio de la campaña. Según cálculos oficiales, un 55% de lo que vence en abril es público. El porcentaje crece a cerca de un 70% en el mes posterior a las PASO. No hay detalles de la operación que se diseña en Finanzas, pero el costo para extender hoy las tasas más allá de 2023 es muy alto. Incluso aquellas a pagar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra el dinero de los jubilados.

Por último, el ministro hizo una promesa en medio del ordenamiento fiscal. Ratificó a los intendentes que las actuales metas de inversión pública previstas se cumplirán. Les reclamó sí que tomaran créditos en el Banco Nación para acompañar esa inversión en agua, cloacas y gas, y que los usaran para ampliar redes. No es un dicho menor en un año electoral y en la provincia de Buenos Aires, el refugio de Cristina Kirchner. Los intendentes se fueron contentos con el compromiso del ministro. En otras palabras, les dijo: habrá ajuste, pero no se preocupen. No será con la de ustedes.

