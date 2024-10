Juan Grabois criticó a Axel Kicillof por no apoyar a Cristina Kirchner en la interna del PJ

“Cuando vos tuviste un mentor o una mentora y estás para ir más lejos, hay algunas actitudes que son malas; la ingratitud, el resentimiento, la deslealtad”, apuntó este lunes el dirigente social Juan Grabois contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en medio de la interna que atraviesa el Partido Justicialista (PJ) por estas horas. El líder de Frente Patria Grande defendió a la expresidenta Cristina Kirchner por el apoyo que le demostró a Kicillof desde sus primeros pasos en la política.

Inmediatamente después de sus declaraciones, aclaró: “No digo que él tenga esas tres actitudes. Digo que hay una actitud que sí creo que está implícita en este no pronunciamiento que es una cierta ingratitud, no es noble humanamente porque ella lo necesita, a ella le hace daño emocionalmente”. En diálogo con Radio 10, Grabois planteó: “Si Axel tenía que dar un gesto de autonomía, que puede ser parte de una estrategia política frente a presiones que sentía o cosas que no le gustaban, todas cosas en las que puede tener mucha razón. De hecho, nosotros lo defendimos mucho cuando fue el ataque por las nuevas melodías y otras situaciones que nos parecía que eran injustas o excesivas, disfuncionales a una estrategia colectiva, eligió el peor gesto de autonomía”, sostuvo, en diálogo con Radio 10.

Máximo Kirchner apuntó contra Kicillof y dijo que su entorno juntó avales para Quintela

Días atrás, el hijo de la candidata a presidenta por el PJ, Máximo Kirchner, también había criticado la actitud del gobernador bonaerense en declaraciones con el mismo medio. El dirigente de la Cámpora dijo era “muy fácil” decidir entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela a nivel partido, mientras que el mandatario bonaerense no optó y además, según su planteo, desde la gobernación buscaron votos para el riojano, que lidera la otra línea para la interna.

Asimismo, el hijo de la expresidenta ironizó contra la Provincia cuando comentó que algunos deberían tener un “sindicato de dirigentes políticos” por tantas quejas. Desde La Cámpora en los últimos días le achacaban a Kicillof una especie de “victimización”.

“Que vote la gente es lo que más entusiasma. Si hay que ir a votar, se votará. Los que estén convencidos de que Quintela es una salida para el peronismo, irán detrás de Quintela, un hombre de 66, 67 años”, sumó. Entonces, sin dudar, respondió “sí” cuando le consultaron si el entorno de Kicillof está tras los votos para el riojano, pero evitó ahondar sobre si eso implica una traición.

“No se hacen esas cosas, no está bien, tenés que tener motivos políticos y tienen que ser ciertos. No les va a salir bien esto”, advirtió minutos después contra Kicillof. Sobre este punto, Kirchner señaló que hasta el 17 de octubre pensaba en Kicillof como un presidenciable de cara a 2027, pero que esa percepción ahora cambió. “Yo soy de los que entendía que Axel tenía que ser candidato a presidente el año pasado, que la Provincia se iba a ganar y que Axel podía ser candidato a presidente, de hecho Sergio [Massa] también pensaba eso. Aún a costa de perder”.

En la misma línea, planteó: “Si perdía Axel la elección, lo que venía para gobernar era esto [por Milei] y teníamos a alguien, gobernador de la Provincia, explicando [como oposición] lo que queríamos hacer. Más temprano que tarde iba a pasar: te toca perder una para ganar la otra. Hay algunos que no están acostumbrados a rasparse y perder, para después ganar”, le reprochó a Kicillof, quien prefirió ir por la reelección.

“‘Si yo la apoyo, voy a ser sumiso; si no la apoyo...’. Flaco, hablá con alguien, esto es así, si uno va a ver cómo queda uno... no, flaco, estás equivocado”, sentenció contra el gobernador, en referencia a los dichos de Kicillof, quien pidió una lista de unidad en el PJ para evitar una interna.

