Andrés Larroque criticó la interna entre Cristina y Quintela y respondió a los dichos de Máximo Kirchner sobre Axel Kicillof

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque, analizó la disputa entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por el liderazgo del PJ y respondió a las críticas contra Axel Kicillof por no definirse a favor de alguno de estos dos bandos. Durante una entrevista con Iván Schargrodsky, y a propósito de las declaraciones de Máximo Kirchner sobre la futura candidatura a presidente de Kicillof, Larroque calificó la interna de “inoportuna e innecesaria”. Dijo que tuvo por objeto “revalidar el ‘cristinómetro’ y disparó: “Plantear algo así sin haber hablado con gobernadores y otros actores no es buena señal”.

Tras escuchar las palabras que esbozó Máximo en una entrevista con Radio 10, Larroque admitió que “revaluaría” la posibilidad de “militar” al gobernador de la provincia de Buenos Aires como candidato a presidente ya que no se pudo decidir entre Quintela y Cristina. Y opinó: “Si lo que va a definir el futuro político y la definición de este presente son una interna inoportuna, innecesaria, mal planteada... ¿Qué tengo que pensar? Che, la interna está armada para buscar definiciones de un tipo, que tenemos que ir a revalidad nuestro ‘cristinómetro’, por llamarlo de alguna manera.... Eso es por lo menos lo que yo pienso”.

“Me parece que plantear una interna sin haberse hablado con los gobernadores y otros actores no es una buena señal. Esas son las cuestiones metodológicas que terminan poniendo a todos en una situación fea, incómoda, porque está de por medio nada más y nada menos que Cristina Kirchner, con todo lo que significa”, completó. El análisis de Larroque fue previo a que la Junta Electoral rechazara la lista de Quintela, quedando en pie únicamente la nómina de la exvicepresidenta .

Sobre el presente del peronismo como fuerza política, fue autocrítico. “La realidad es que gobierna [Javier] Milei. Tenemos que hacer una caracterización lo más homogénea posible respecto de cómo llegamos a esta situación. Creo que el desacuerdo comienza ahí. Y eso complejiza encontrar una respuesta. Las diferencias son en ese marco. Hay cosas que tenemos que modificar claramente. No significa negar todo lo bueno que se hizo. Pero sí entender que la realidad que atravesamos es muy compleja y hay que debatir las metodologías que empleamos como espacio”, dijo en On The Record (Cenital).

Para Larroque, hay “responsabilidades compartidas en distintos niveles”. “Lo que no podemos hacer es poner la culpa afuera. No se puede simplificar o hacer explicaciones reduccionistas. En este momento no sirven. No puede haber explicaciones que dañen en un reparto relativo de poder al interior del espacio. Para mí es al revés. Todos tenemos que poder asumir, revisar o generar las autocríticas del caso. Eso nos va a menoscabar, a quitar poder”, destacó.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad ya se había manifestado en contra de los métodos de imposición. Hace cuatro días atrás, en otra entrevista radial, el funcionario bonaerense se quejó del operativo clamor en favor de Cristina Kirchner y defendió a Kicillof. “Creo que tenemos que sincerarnos, plantear las cosas de frente. Siempre hay que tener claro el rumbo, pero cualquier programa siempre tiene que tener una forma de instrumentarse. En ese sentido, la fuerza política tiene que tener un funcionamiento distinto. Tampoco va esto, que decía Axel el otro día, el sometimiento o la tracción .Tiene que haber una alternativa”, sostuvo.

