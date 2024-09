Juan Grabois: “El Gobierno se anota un gol tramposo con la reducción de la inflación”

Escuchar

El martes 10 de septiembre en el programa de streaming Gelatina, conducido por Pedro Rosemblat, Juan Grabois, perteneciente al movimiento Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y del Frente Patria Grande, hizo algunas declaraciones sobre las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

Quien le dio pie a Grabois para hacer un análisis de la economía del país fue Rosemblat, con una pregunta acerca de cómo vio los primeros meses de la gestión de Javier Milei. “¿Qué te parece que pasó con el apoyo popular que tuvo en la campaña, en las elecciones y cuando asumió?”, lanzó el conductor.

Sin titubear, el dirigente político respondió: “¿Querés la verdad? ¿La amarga verdad como dice (Georges) Dantón? Creo que el apoyo se sostiene consistentemente. El Gobierno se anota un gol tramposo sobre el que hay que reflexionar vinculado a la reducción de la tasa de la inflación”.

Juan Grabois reconoció que el índice de inflación bajó y generó tranquilidad en los habitantes del país

En ese sentido, continuó: “Te la recontra pusieron (sic) en diciembre. Hubo una transferencia brutal de ingresos de los sectores populares, las clases medias, y jubilados particularmente, a los sectores concentrados del poder económico. Sin embargo, un montón de comerciantes, el compañero que me corta el pelo, el compañero que me vende la lechuga, el que me vende las cosas de almacén, sienten un cierto alivio existencial al tener más o menos una idea de cómo le va a llegar la lista de precios del mes que viene”.

“La previsibilidad te permite un descenso de la inflación, que, nosotros, desde una posición analítica, podemos decir que no es tal el descenso porque estamos en una situación de estancamiento. Esto le ordena la vida a un montón de personas que pueden planificar de acá a dos, tres, cuatro semanas, que para la vorágine que venimos hace mucho tiempo es un montón. Ahí se anotó un puntito”, argumentó Grabois.

Por último, cerró con un análisis de lo que se vive en la actualidad: “Hay un clima de época que podríamos caracterizar como un destape oligárquico. ¿Viste como cuando fue el destape gay, que estabas en el clóset y podías salir? Ahora, si sos un garca multimillonario, podés salir sin culpa, ostentar tu ‘garquedad’, y se exalta como una virtud la avaricia y la mezquindad. Esa batalla cultural del individualismo y la ley de la selva les ha dado cierto resultado”.

