Juan Grabois insultó a Cristina Pérez: “Usted es una xenófoga, racista, mentirosa e ignorante”

escuchar

Juan Grabois y Cristina Pérez protagonizaron hoy un duro momento radial, con cruces de insultos y agravios, al tratar la adjudicación de tierras del Estado Nacional en el Partido de General Pueyrredón a una ONG liderada por ese dirigente social para el desarrollo de un proyecto agroecológico que será explotado por familias de bajos recursos.

“Usted es una xenófoba, una racista, una mentirosa e ignorante al decir que no se le tiene que dar tierras que están al divino botón a personas de bajos recursos”, dijo en un momento de la entrevista Grabois a Pérez quien aseguraba que las tierras se reparten a gente de La Matanza por simpatía política.

Grabois fue contactado hoy por la tarde en el programa de Pérez en Radio Rivadavia para hablar de lo ocurrido el fin de semana cuando vecinos de la zona del barrio El Marquesado, a mitad de camino entre Mar del Plata y Miramar, entraron en conflicto con un grupo de personas que se había presentado en el lugar para tomar posesión de 140 hectáreas de tierras diciendo que el Estado nacional los autorizó a desarrollar un proyecto de huertas y viviendas sociales.

Grabois ya había asegurado desde un video que no tenía que ver con el proyecto, que sabía poco, que no era su gente y no era una toma de tierras. “No es gente de Grabois, lo que hay son jóvenes trabajadores, operativistas, técnicos de alto nivel de la Universidad de Mar del Plata y del Conicet, desarrollando con autorización un proyecto agroecológico sobre 140 hectáreas totalmente abandonadas”.

También en el video había apuntado contra el intendente de General Pueyrredón y lo tildó de “hipócrita”. “Lo que ha generado es una situación de confusión porque hay algunos que quieren esa tierra para hacer countries, por ejemplo Montenegro, con la empresa de sus hijos”, había dicho en el video de 5 minutos.

La respuesta de Juan Grabois, tras el conflicto en Mar del Plata

Montenegro informó ayer que presentará una denuncia penal en el fuero federal contra las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), responsable de la cesión de las tierras en la zona de El Marquesado a una ONG liderado por Grabois.

Desde AABE se difundió el acta de cesión de tierras que al menos descarta de raíz que se esté frente a un acto de usurpación. “El Estado Nacional, en absoluta legalidad y ejercicio de su autoridad, cumpliendo con todo marco normativo, otorgó la custodia de un campo que es propiedad del Estado y está en desuso hace décadas, para el desarrollo de una colonia agroecológica”.

El proyecto será desarrollado, se indica, por la Asociación Civil Tercer Tiempo -Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria, con domicilio en Mar del Plata y actividad desde 2017.

Los habilita para custodia, limpieza y acondicionamiento para el desarrollo en esos casi 1.400.000 m2 de “chacras productivas con viviendas para familias productoras y desarrollo de un camping balneario”. Fuentes de la AABE aseguraron a LA NACION que, de acuerdo al contenido del convenio que “la titularidad del inmueble nunca va a dejar de ser del Estado Nacional” y que no se construirá ningún barrio en el lugar, aún cuando en un párrafo se contempla vivienda para las familias que allí se hagan cargo de la producción.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, desde las redes sociales, apoyaron a Montenegro y acusaron a Grabois de usurpar tierras.

Los insultos y agravios entre Grabois y Pérez

La entrevista entre Pérez y Grabois duró un poco más de 20 minutos. En esos breves minutos abundaron los insultos contra la periodista a la que llamó “xenófoga”, “racista”, “mentirosa”, “sin vergüenza” cara dura” e “ignorante. Ella le contestó que él se “colgaba de la sotana del Papa, de la pollera de Cristina [Kirchner] y de las bermudas de Máximo [Kirchner]” y que se hacía pasar por “el gerente de los pobres” al querer tomar tierras privadas por lo que era “el Robin Hood que reparte tierras”.

La entrevista comenzó con el comentario de Pérez sobre la denuncia penal que le hará Montenegro al titular del organismo que maneja los bienes del estado por dárselo a gente de la agrupación de Grabois.

Conflicto en el Marquesado Eduardo López - LA NACIÓN

“Entonces eso no es una toma de tierras”, le contestó el dirigente. “Esas tierras, en 2016, [Mauricio] Macri las puso a la venta, no las pudo vender porque era inconstitucional. Si fuera un problema de Montenegro, es un problema municipal. Pero Bullrich sin conocer nada salió a acusarme a mí de haber tomado tierras, pero lo que hay ahí es un proyecto agroecológico del que yo tenía poco conocimiento, lo lidera el Conicet, la Universidad de Mar del Plata con una Asociación Civil en una tierra que estaba ociosa hace 25 años, donde no hay nada, donde no se va a instalar ninguna familia, se va a realizar un proyecto de agricultura familiar, las tierras seguirán siendo del Estado, a diferencia de lo que quería hacer Macri que era venderla para hacer torres y countries en la zona sur de mar del plata que está caracterizada por la defensa del cuidado ambiental de las familias de ahí y la lucha contra la especulación inmobiliaria”, argumentó Grabois.

Luego, le preguntó a Pérez: “Así que no sé a qué te referís vos o Macri con una toma de tierras, porque una toma de tierras es entrar sin permisos”.

Pérez, le dijo que no sabía qué había dicho Macri y apuntó: “Pero hay personas que se instalaron sin aviso y acamparon allí sin mayor noción de titularidad”.

“¿A quién le tenía que avisar?”, repreguntó Grabois ya con mal ánimo.

“Bueno, se frenó un proyecto inmobiliario y por qué el Estado le tiene que dar una tierra de Mar del Plata a gente que viene de La Matanza porque simplemente tiene una conexión de identificación política para hacer una granja ecológica?”, explicó Pérez.

“Es mentira que es gente de La Matanza ¿De dónde sacaste que es gente de La Matanza?”, preguntó Grabois en un intercambio que ya se comenzaba a notar tenso.

“De las noticias. Lo dice gente de ahí”, contestó Pérez inmediatamente.

“Las noticias mienten, es gente del Inti de Mar del Plata, del Conicet de Mar del Plata y de la Universidad de Mar del Plata, de Batán. No hay nadie de La Matanza, es para matarse de risa eso. Es el paradigma de cómo ellos quieren asustar a la gente, con que va a ir [a Mar del Plata] un montón de negros de La Matanza a tomarles la tierra, ni siquiera dijeron gente de Vicente López”, se quejó d emanera socarrona Grabois.

“Esto es un privilegio que tiene que ver con la identificación política. Entiendo que las tierras del Estado no tiene que repartirlas un funcionario”, dijo Pérez.

Conflicto con vecinos por una posible toma de tierras, en El Marquesado, al sur de Mar del Plata Eduardo López

“Las tierras del Estado se concesionan a través de los organismos que corresponden, las tierras del Estado se la concesiona por ejemplo la ciudad a gente que tiene plata, como la zona de Costa Salguero la quieren vende a gente que tiene mucha plata. No entiendo qué tenés en contra de que vaya gente a hacer agroecología a un lugar que no lo usaba nadie”, asestó Grabois.

“Entiendo que el proyecto no lo presentaron, tienen 180 días para presentarlo y ya están adentro”, dijo Pérez argumentando su posición.

“El lugar está abandonado , está sucio, hay que ponerlo a punto. y el proyecto se presenta en 180 días porque es el procedimiento que corresponde, por eso la denuncia de Montengero la quiero ver porque no sé cuál es la figura penal”, dijo Grabois.

“Queda claro que reparten tierras con afinidad política como pasa con los mapuches”, lanzó Pérez en el intercambio que ya había subido de tono.

“Pero mirá lo que decís ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza para decir que está mal darle tierras a alguien que va a hacer agroecología ?”, preguntó Grabois en lo que fue el comienzo de los agravios directos.

“A mí se me caería la cara de vergüenza si voy a pedirle tierras al Estado en vez de ir a trabajar”, contestó Pérez.

“Sos una sinvergüenza. Decir que la gente que no tiene tierras, tenga tierras para hacer agroecología en un lugar abandonado, es de mala gente ¿Cuál es la política acá?”, cuestionó el dirigente.

“Si usted está abrazado con Máximo Kirchner, claro que es política”, dijo Pérez.

“A mi no me dieron las tierras y defiendo el proyecto como defiendo a los mapuches que no son de mi partido y ustedes cuando dicen ´a los mapuches les dan tierras´ es lo mismo que decir ´a los judíos les dan tierras´. Usted es una xenófoba, una racista y una clasista. Lo que usted dice es de una maldad impresionante, que tierras que están vacías, que no se las van a regalar, se las van a vender que se las van a dejar para que haga un proyecto agroecológico, es gente que necesita laburar la tierra es una sinvergüenzada”, dijo Grabois ya a los gritos ya que Pérez comenzó a quejarse de los insultos que recibía.

“Usted usa las ofensas para defender causas que van al margen de la Constitución Nacional. Es repartir tierras del Estado a amigos políticos. El derecho a la propiedad es inviolable aunque usted no se quiera enterar, Grabois”, le dijo ya enojada Pérez.

“No van al margen de la Constitución señora, eso es propiedad pública y la maneja el Estado Nacional que se le da. Por qué no le dice lo mismo a [Horacio] Rodríguez Larreta o a Macri que les dan la tierra a Lewis, al grupo Clarín o a las mafias inmobiliarias y se quejan de que una vez se les da las tierras a los pobres. Incluso les dan tierras del estado a los grandes balnearios en Mar del Plata”, argumentó Grabois.

“Si el terreno es en Mar del Plata, hubiese sido lógico que consultaran [el proyecto] a la Municipalidad de Mar del Plata”, contestó Pérez.

“Si son tierras del Estado Nacional en Chapadmalá. Monentegro sí le da las tierras a sus amigos multimillonarios. Acá no hay amigo político, hay gente muy humilde que va a trabajar la tierra. ¿Por qué no va a verlos en vez de repetir las estupideces de su partido? Usted es macrista, le simpatiza Macri y Larreta”, dijo Grabois.

Ante esto, Pérez reaccionó ya muy enojada. “¿Qué dice? Yo no soy de ningún partido y no me simpatiza ningún partido, no soy macrista, no simpatizo no dejo de simpatizar con nadie. Hago periodismo. Entonces ahora usted está discriminando”.

“Usted dice que violamos la Constitución, usted es una mentirosa”, lanzó Grabois volviendo al tema anterior.

“Cuando usted tomó la propiedad de [Luis Miguel] Etchevehere también era un bien público?”, dijo Pérez recordando el momento en el que Grabois y su organización apoyaron la toma de una propiedad privada del exministro de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, por parte de su hermana [Dolores] que acusaba a sus hermanos de haberla dejado fuera de la sucesión y había dicho que donó el el 40% de sus tierras para un proyecto agroecológico.

“Eso es otra cosa, sí era una obra de bien público. Acá no hay propiedad, acá hay un permiso de uso, qué artículo de la Constitución se violó, además es una mala persona”, dijo Grabois volviendo al tema de la entrevista.

“¿Qué piensa de manotear los fondos de garantía de la Anses?”, le lanzó Pérez. A lo que el dirigente le contestó: “Estoy totalmente en contra y Luis Miguel Etchevehere está hoy procesado por mafioso, no era su propiedad, estaba en sucesión, es de la hermana, se la usurpó. Yo no estoy procesado, yo lucho por causas justas, y usted es una sin vergüenza, Yo defiendo a los pobres y usted no”, le contestó Grabois retomando la acusación.

“¿Usted es el vengador de las propiedades, el Robin Hood de las propiedades en sucesión?”, lo dijo Pérez en una discusión que hacía rato había perdido el norte.

“Yo lucho por causas justas a diferencia de usted que discrimina a los humildes y dice que le regalan tierras a gente de La Matanza sin tener la más remota idea de lo que pasa ahí. Usted es deshonesta y mentirosa. Infórmese antes de preguntar”, le dijo Grabois y continuó: “No me importan sus ofensas, lo que usted hace es sutilmente, jugándola de educadita, diciendo que mandé a tomar tierra con gente de La Matanza. Usted es racista ¿por qué no va a ver lo que van a hacer en esas tierras?”.

“Su agrupación recibe dinero del Estado, usted se cubre con la sotana del Papa, se cuelga de la pollera de Cristina y de la bermuda de Máximo”, le espetó Pérez.

“Y su radio también recibe dinero del Estado señora planera”, le dijo él. “Usted es un patotero”, le contestó.

Tras más minutos de insultos y cuestionamientos, Grabois dijo, ya de manera risueña: “Señora Pérez, es una basura de persona y me alegra que gente como Larreta, usted, Macri y Bullrich me persigan y me infamen y me digan que llevo gente de La Matanza, que los xenófobos de este país que no quieren nada para los de abajo, me digan eso, es una caricia”.

Al finalizar, Pérez le dijo que ya debía terminar el programa y que él era un “patotero”. Grabois se despidió: “Yo le mando un saludo con mucho afecto, que Dios le ablande el corazón y deje de ser tan mala persona, voy a rezar por usted, bendiciones”.

LA NACION