Juan Grabois reveló su plan para que el kirchnerismo no pierda las elecciones en 2023

El dirigente social Juan Grabois expresó su enojo por la débil situación política del país y aventuró la fórmula que el oficialismo debería emplear para evitar una posible derrota en las elecciones de 2023. “Hay que pegar un giro de timón”, planteó el integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

“La única forma que tenemos de remontar todo esto es con ella [en referencia a Cristina Kirchner]” , sentenció. Y profundizó sobre su idea: “Cristina hizo un renunciamiento para el año que viene. No va a ser candidata y le creo. Pero se le puede delegar el poder de la conducción de Gobierno igual”.

“Hace poco, se cumplieron tres años de la llegada de Alberto al poder. Se hizo un acto al que no fue [Sergio] Massa, Wado [De Pedro] y tampoco nuestro sector. Y esto se produce porque Alberto no sintetiza más. Le está entregando todo a Cambiemos. Entonces si no hacemos este timonazo, vuelve la derecha”, explicó en C5N.

El dirigente social Juan Grabois. Ignacio Sánchez

El proyecto de Grabois consiste en que “de acá a que se termine el mandato, Cristina Kirchner se haga responsable de la toma de decisiones”. Admitió no entender cómo se “instrumenta la política”, pero sugirió: “Ella lo que podría hacer es renunciar a la vicepresidencia y asumir la Jefatura de Gabinete” .

“Necesitamos levantar este muerto y, para eso, tenemos que darle el poder a los sabios. Hay que darle todo el poder a Cristina para que nos saque de esta mierda. Hablamos de alguien que mueve alrededor del 80% de los votos y es considerada por la mayoría como la jefa de la coalición”, argumentó.

E insistió: “Ella puede levantar todo esto. Sino, sé que vamos a perder. En todo lo que dije hasta recién me puedo equivocar. Pero de lo que estoy seguro es que si seguimos así, perdemos. Si Alberto Fernández sigue así, perdemos”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Prensa FDT

Tras deslizar su fórmula, el también integrante del Frente Patria Grande le envió un mensaje al Presidente: “Le estás poniendo la alfombra roja a Patricia Bullrich para que destruya este país. Yo sé que le tocó un momento duro, todo lo que vos quieras. Pero ahora necesitamos que Cristina nos saque de esta mierda”.

Críticas a Leandro Santoro y Victoria Tolosa Paz

Respecto de las razones por las que la actual vicepresidenta optó por no ser candidatura en los comicios del año próximo tras recibir una sentencia en la Causa Vialidad, Grabois dijo que “tomó esa determinación como una manera de impugnar al sistema político social y como funciona”.

“Acá ganas las elecciones y tenés a gente que te traiciona, el Estado oculto, el poder económico, la mafia judicial y el FMI. ¿Quién gobierna entonces? Es muy fuerte”, acotó. Además, se mostró en desacuerdo con la versión del diputado oficialista Leandro Santoro sobre aquella decisión.

El diputado por el Frente de Todos, Leandro Santoro Alejandro Guyot - LA NACION

“Lo he escuchado decir que Cristina se da de baja por una lectura de correlación de fuerzas o algo así… Yo lo respeto mucho a él, lo quiero y estoy de acuerdo en ciertas cosas… Pero a Cristina no la entiende porque él es radical. Nunca va a ser peronista. Está totalmente equivocado”, fustigó.

También aprovechó también para lanzar un dardo contra la actual ministra de Desarrollo Social: “La pusieron en el lugar en el que está por ser la esposa del señor [Enrique “Pepe” Albistur] que le cuida la casa a Alberto. Y es una pésima funcionaria”.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Hernán Zenteno

Para terminar, resaltó -de manera sarcástica- que Tolosa Paz haya “logrado lo que nadie logró”, que es “unir a todos los movimientos sociales de la Argentina”. “Para conseguirlo, hizo además lo que nadie hizo nunca: dar de baja planes y sacarle los bonos a la gente”, concluyó.

