Juan Grabois se mostró junto a Axel Kicillof durante una recorrida en La Cava y agitó la interna del PJ

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, logró el apoyo de un nuevo jugador en la interna electoral con Cristina Kirchner: Juan Grabois se mostró junto al mandatario en una recorrida por el Gran Buenos Aires.

Kicillof y Grabois en La Cava Diego Nasello

De este modo, el dirigente de Patria Grande tomó distancia electoral de la ex presidenta detenida en San José 1111 con prisión domiciliaria. Y del hijo de esta el diputado Máximo Kirchner que está en una fuerte campaña por la candidatura de la ex mandataria presa.

Durante el fin de semana, antes de que se realizara la recorrida, Grabois había dicho: “Si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel. Cualquier otra cosa es un delirio total”.

De este modo pareció sugerir que tampoco aprobaría una eventual candidatura de unidad de Sergio Massa y Máximo Kirchner. Ni de Sergio Uñac, otro de los aspirantes para la elección presidencial de 2027.

“Axel es un acto fundamental en este momento histórico. Estoy seguro de que le puede ganar a Milei”, expresó el dirigente de Patria Grande en diálogo con Radio Con Vos.

El respaldo de Grabois a Kicillof se plasmó en el territorio bonaerense: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llevó su gestión al distrito de San Isidro, en donde inauguró una base de la policía. Allí sorprendió con una recorrida por La Cava junto a Grabois que no fue anticipada en su agenda oficial.

Grabois mantiene diálogo con Kicillof y Máximo Kirchner y aboga por evitar una ruptura del peronismo. Semanas atrás, durante una entrevista con LA NACION, se mostró confiado de que el PJ logrará “saldar sus diferencias” con el objetivo de enfrentar a Javier Milei en las urnas. “Hay que encontrar el para qué y vamos a tener una fórmula de acuerdo”, apuntó.

El dirigente social asistió acompañado por la diputada nacional Fernanda Miño y el senador bonaerense Federico Fagioli. En tanto, Kicillof estuvo escoltado por su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y su par de Seguridad, Javier Alonso.

Kicillof y Grabois en la recorrida en La Cava Diego Nasello

El gesto no es casual en medio de la interna: en las últimas horas, Máximo Kirchner volvió a presionar por la candidatura de Cristina.

El aval tuvo lugar en medio de una interna que quedará expuesta el sábado con dos actos separados entre Kicillof y Kirchner por el Día de la Lealtad Peronista.

El Movimiento Derecho al Futuro, agrupación de Kicillof dentro del Partido Justicialista, hará un acto en La Matanza. Así lo anticiparon a LA NACION dos fuentes que respaldan al gobernador en su disputa con Cristina y Máximo Kirchner. El intendente de ese distrito, Fernando Espinoza, es uno de sus aliados centrales y quiere ser candidato a gobernador el año que viene. La semana pasada, Espinoza fue reelegido presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

El cristinismo, en tanto, irá a San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena a seis años de prisión por el caso Vialidad