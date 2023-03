Juan José Campanella: “Si Macri se presenta se acabaría la interna porque muchísima gente lo está esperando”

escuchar

El director de cine Juan José Campanella fue entrevistado en la pantalla de LN+ y sostuvo que si el expresidente Mauricio Macri se presenta como candidato la fuerte interna en Juntos por el Cambio se terminaría porque “muchísima gente lo está esperando y lo votaría”. Sin embargo, aclaró que “como amigo” no le recomendaría que se presente. Además, advirtió que los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich deberían aclarar que “todos irían detrás de quien gane las PASO”. Fue durante el programa La Trama, conducido por Laura Di Marco.

“Yo también estoy envuelto en esta bronca: los años de escrache, persecución e intento de cancelación que no llegaron a tener éxito. Me comprometí mucho porque es mi derecho. Toda la vida hubo gente que se comprometió mucho, artistas que se sabían. Excepto en este periodo o en el primer peronismo que muchos se tuvieron que ir del país, no se vivía esto”, dijo.

En otro tramo de la nota habló de una posible similitud entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump y Cristina Kirchner. “Lo que encuentro en común entre Trump y Cristina es que son personas muy narcisistas que tienen su emocionalidad en la sociedad, logran que sus votantes sean un culto y que la otra persona sea un infiel”.

“Veo un paralelismo entre el intento de toma del Capitolio en Estados Unidos y lo que pasó en diciembre de 2017 en el Congreso (cuando se intentó la reforma jubilatoria) lo que pasa que en Estados Unidos se está enjuiciando hasta al presidente, pero acá el gordo mortero es un funcionario”, se quejó.

